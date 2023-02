Romové nadále čelí diskriminaci téměř ve všech aspektech života, míní komisařka Rady Evropy

„Česká republika by neměla otálet s řešením dlouhotrvajícího problému exkluze Romů a lidí s postižením,“ uvedla ve svém pondělím prohlášení komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovićová po své týdenní návštěvě Česka, během které mapovala životní podmínky romské menšinu a lidé s postižením.

Těmito problémy se Rada Evropy pro lidská práva v Česku zabývá již dvacet let. „Co se týče diskriminace Romů v České republice, tak to je téma, které český stát řeší dlouhodobě. Bylo to téma naší minulé návštěvy v roce 2012 a je to téma naší současné návštěvy v roce 2023,“ řekla Mijatovićová serveru iROZHLAS.cz.

Míní, že Romové v Česku nadále čelí diskriminaci téměř ve všech aspektech života a pro zásadní změnu této situace je zapotřebí úsilí na několika frontách, a to ve vzdělávání, na trhu s bydlením, na pracovním trhu i při kontaktu s policií.

„Česká republika by měla udělat vše možné ve snaze postavit se dlouhotrvajícímu problému diskriminace a vyloučení Romů a lidí s postižením,“ apeluje Mijatovićová v tiskové zprávě Rady Evropy.

„Jakkoli nastal jistý pozitivní vývoj, znepokojuje mě, jak přetrvávají mnohé z problémů diskriminace a vyloučení identifikovaných všemi mými předchůdci,“ uvedla komisařka.