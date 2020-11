ONLINE: Opatření se zmírní na třetí stupeň nejdříve za týden, oznámil ministr Blatný

Do třetího stupně rizika podle protiepidemického systému PES, který by znamenal další zmírnění přijatých opatření včetně otevření obchodů nebo restaurací, se může Česko posunout nejdříve za týden. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

