Chtěla skočit z paneláku, teď svým příběhem pomáhá lidem s duševní nemocí

Když měla Katka Navrátilová poporodní deprese, myslela, že své dceři nejvíce pomůže, když zemře. „Ona nebo já... Musím zemřít, aby ona mohla žít. Přesně měsíc po porodu jsem vyrazila skočit z paneláku. Nevím, co mě donutilo to neudělat,“ popisuje Navrátilová. Server iROZHLAS.cz přináší příběhy čtyř lidí, kteří se rozhodli o své duševní nemocit promluvit. Říká se jim Peeři a skrz své příběhy pomáhají ostaním.

Praha 12. listopadu 2022

Peeři z kampaně #PeerPomaha | Foto: Studio 27

Server iROZHLAS.cz přináší příběhy čtyř Peer lektorů, kteří mají vlastní zkušenost s duševní nemocí a prošli si systémem zdravotní péče. Peeři jsou lidé, kteří tu zkušenost sdílejí s ostatními. Tím, že si nemoc zažili, tak nejlépe ví, co obnáší, jak může jejich život limitovat, obohacovat, ovlivňovat jejich vztahy, pracovní život a postavení ve společnosti. O své nemoci mluví otevřeně a přispívají tak k debatě o duševním zdraví z pozice „experta“. Peer lektoři mohou pomáhat nejen těm, kteří se se svou duševní nemocí teprve seznamují, ale také pomáhají nastavovat různé výukové programy a systémy péče. Příběhy těchto lidí jsou také součástí osvětové kampaně #PEERpomaha. Jejím cílem je otevřít téma duševního zdraví ve veřejném prostoru a podpořit společnost k větší otevřenosti, odvaze a upřímnosti mluvit o zkušenostech s duševní nemocí. Michal Kašpar, 49 let, novinář



Novinařině a mediálním studiím se věnoval v Praze a Paříži, specializoval se na práci v televizi. Novinařině a mediálním studiím se věnoval v Praze a Paříži, specializoval se na práci v televizi. První ataku schizofrenie zažil v roce 1999. Bylo mu 26 let. „Souviselo to s lehkými drogami, ale i se závislostí na počítačových hrách. Pařil jsem na počítači často celou noc,“ vzpomíná Michal. Tehdy nastoupil na civilní službu na právnickou fakultu, tam byl jen pár dní, než mu propukla nemoc. První psychotickou epizodu zažil na čarodějnice. „Bál jsem se, že budu upálen a bál jsem se toho, že budu společensky znemožněn. Neustále jsem mluvil, všechno komentoval. Byl jsem někdy zaskočený, někdy plačtivý, jindy jsem se zas usmíval, možná až moc. Moje emoce byly úplně posunutý a lidé byli překvapení tím, jak jsem se vyjadřoval. Hodně jsem se poslouchal, abych příliš neodkryl, že se mi něco děje. Zvláštním způsobem jsem se neustále kontroloval,“ vzpomíná Michal. Nejsilnějším strachem pro něj bylo, že bude ztrapněn před svými kamarády. „To už dostávalo znaky budoucí diagnózy, kde je akcentovaná paranoia. Byl jsem na životní křižovatce, ale většina lidí vůbec nevěděla, čím zrovna procházím.“ Po čarodějnicích přijel do bytu k rodičům. „Jen jsem postával v pokoji a vyděšeně koukal na televizi. Ta televize mluvila přímo na mě a také o mně,“ vzpomíná. „Když přijela máma, ptala se mě, jestli jsem měl nějaké drogy, tak jsem jí přiznal marihuanu. Volala do Bohnic, že mluvím z cesty.“ Jeho rodiče se rozhodli do léčebny Michala odvézt. „Oblíkl jsem si sako a do kapsy jsem si dal šišku jako připomínku mého dědečka, který si ji přivezl od moře z Chorvatska. V tom obleku jsem jel s rodiči do Bohnic,“ říká. V Bohnicích dostal Michal diagnózu schizofrenie a také antipsychotické léky. „Antipsychotika mi zachránila život, ale zkazila metabolismus. Ve 40 letech se mi rozvinula cukrovka, o dvacet let dříve než onemocněli moji rodinní příslušící. Momentálně přecházím na modernější léky, které by měly být šetrnější.“ Po hospitalizaci v Bohnicích začal Michal pracovat v kavárně. Vrátil se do školy a založil divadlo LSD. Věnoval se dvěma kapelám, pro které skládal texty a zpíval. Nyní pracuje jako peer lektor, podílí se na vzdělávání odborníků, přednáší na téma zotavení z vážné psychické nemoci a pracuje ve filmařském a novinářském projektu Studio 27. „Mám rád práci a lidi, se kterými spolupracuji,“ vysvětluje. Katka Navrátilová, 44 let, peer lektorka



Krátce po bezproblémovém těhotenství a porodu se u jednatřicetileté Katky poprvé objevily známky deprese. „Vůbec jsem neměla radost ze života, všechno mi připadalo strašně obtížné, byla jsem apatická a nemluvná. Když jsem se podívala na mou dceru Klaudii, cítila jsem jen strach a stres, necítila jsem radost a ani žádné city a hrozně jsem si to vyčítala a ubíjelo mě to čím dál tím víc,“ popisuje Katka. Psychické obtíže si odůvodňovala jako součást šestinedělí. „Na psychiatrickou pomoc jsem v žádném případě nepomyslela, protože já to přeci dám vůlí a žádné léky nepotřebuju,“ vzpomíná. „Pořád jsem nechápala, jak je možné, že to všechny ostatní matky zvládají s takovou lehkostí a já jediné, co chci, je spát a všechno to zaspat, protože jinak neustále přemýšlím o sebevraždě. Veškerá péče o dítě mi dělala neskutečné problémy, ale překonávala jsem se, co to šlo.“ Myslela, že své dceři nejvíce pomůže, když zemře. „Ona nebo já... Musím zemřít, aby ona mohla žít. Přesně měsíc po porodu jsem vyrazila skočit z paneláku. Nevím, co mě donutilo to neudělat, ale alespoň jsem se s tím svěřila manželovi, který samozřejmě naprosto nechápal, co se se mnou děje.“ Peer pracovník Peer je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a pomáhá ostatním sdílením, rozhovory a podporou, která je založena na rovnocenném vztahu. V současné době je v České republice vyškoleno téměř 170 peerů. Podle odborníků stále dochází k tomu, že mnoho lidí trpících duševním onemocněním o svém problému nemluví a neřeší ho, protože se za něj stydí. Ke stigmatizaci přispívá i skutečnost, že hledisko lidí s duševním onemocněním v odborných diskusích chybí. Peerský princip se snaží o emancipaci odborníků a rozšíření expertního pohledu založeného na vzdělání o rovinu zkušenosti a osobního příběhu. Sebevražedné myšlenky jí přinutily navštívit psychiatričku, která jí ihned předepsala antidepresiva. „Brala jsem to jako strašné selhání, léky jsem odmítala, ale moje bezútěšná situace mě donutila je brát. Po dvou týdnech jsem byla jako vyměněná, vrátil se mi můj normální život a nechápala jsem, jak jsem mohla mít pocity, které jsem měla, a myšlenky na sebevraždu.“ Jenže zlepšení netrvalo dlouho a nakonec se Katka nechala hospitalizovat v Bohnicích, kde jí byla diagnostikována poporodní deprese. Léky vysadila poté, co se rozhodla, že chce mít druhé dítě. Po bezproblémovém těhotenství a porodu znovu odcházela z porodnice s těžkou depresí. V roce 2014 se s manželem odstěhovala do Šanghaje. „Po domluvě s psychiatričkou jsem vysadila antidepresiva a vzhledem k tomu, že jsme další dítě neplánovali, nabyla jsem přesvědčení, že už se deprese nikdy nevrátí. Šeredně jsem se zmýlila,“ vypráví Katka. V Šanghaji nebyla možnost hospitalize a Katka se za psychiatry musela vracet do Česka. „Periodická deprese, spousta léků, z jedněch jsem měla dokonce epileptické záchvaty. Když mi bylo dobře, studovala jsem čínštinu a cvičila jógu. Vrátili jsme se do Čech. Opět jsem se pokusila o sebevraždu. Tentokrát jsem to málem dotáhla do konce. Stála jsem na kolejích proti rozjetému vlaku a kdyby na mne nezahoukal a já neuskočila, tak tady možná nejsem.“ Záchranáři ji za asistence policie odvezla do Bohnic, kde jí byla diagnostikována bipolární porucha. Podstoupila elektrošoky, přiznali jí plný invalidní důchod třetího stupně a díky medikaci se jí deprese nevrátily ani po operaci, kdy jí byla odebrána děloha kvůli předrakovinovému stádiu. Díky medikaci a psychoterapii momentálně žije plnohodnotný život. „Jsem zářný příklad toho, že někdy to bez léků prostě nejde, jsem smířená s tím, že je budu brát do konce života, v ničem mě neomezují. Snažím se mít pravidelný režim – spánek, mobil detox, jóga, začala jsem se otužovat podle Wim Hofovy metody. Hodně času věnuju sebevzdělávání,“ říká Katka. Jana Krejčí, 24 let, studentka sociální práce