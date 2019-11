Začínají Dušičky: Češi vzpomínají na své zemřelé blízké, brněnským hřbitovem jezdí speciální autobus

Že Dušičky připadají na sobotu 2. listopadu, ví podle průzkumu agentury STEM/MARK tři čtvrtiny Čechů ve věku od 15 do 59 let, kteří nějakým způsobem dodržují tuto tradici.

Celá pětina lidí pak právě v tento den zajde na hřbitov, přes 40 procent lidí pak své blízké zesnulé navštíví v jiný den okolo Dušiček. Častěji si připomínají své zesnulé ženy než muži.

Lidé pak v obchodech nejčastěji kupují svíčky, věnce, květiny nebo výzdobu na hroby. Letos ale lidé podle mluvčího Tesca Václava Koukolíčka pořizují dražší sortiment než loni.

„V letošním roce vnímáme mírnou změnu zákaznických zvyklostí u dušičkového sortimentu. Zvýšená poptávka zákazníků se nám přesunula do období 14 dnů před samotným svátkem. V minulosti byly prodeje spíše rovnoměrně rozděleny do celého měsíce října. Může to být ale ovlivněno výrazně teplejším říjnovým počasím, které bylo letos,“ uvedl pro Radiožurnál Koukolíček.

O svíčky je velký zájem třeba i v Lidlu. Podle mluvčí Zuzany Holé je několikanásobně vyšší než v jiných měsících roku. Zájem mají ale zákazníci třeba i o výrobky s motivy dýní.

„Kromě Dušiček ale mají naši zákazníci velký zájem také o halloweenský sortiment, a to především o cukrovinky nebo slané snacky, které nabízíme s různými strašidelnými motivy,“ sdělila Holá. Oblíbenými položkami v nákupech jsou ale třeba i dýně na dlabání.

Podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy jsou Dušičky v útratách na čtvrtém místě za Vánocemi, Silvestrem a Velikonocemi. Letos podle Kovandy za veškeré zboží lidé utratí přes miliardu korun.

Největším výrobcem svíček je podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat jednoznačně Polsko. Na tuto zemi v loňském roce připadlo bezmála 40 procent výroby z celé Evropské unie v hodnotě vyšší než 600 milionů eur. Druhým největším výrobcem je Německo, které následuje Itálie.

Autobus na brněnském hřbitově

Po rozlehlém brněnském Ústředním hřbitově bude do konce týdne jezdit speciální minibus, který mohou zdarma využít především senioři a zdravotně znevýhodnění lidé.

Může do něj ale nastoupit kdokoli, například i maminky s kočárky. Bude jezdit ve 20minutových intervalech, a to od 9.00 do 18.00.

Zastávky nebudou přímo dané, minibus má zastavovat na znamení kdekoliv po trase, která měří zhruba dva kilometry. O tuto službu byl už letos o Velikonocích velký zájem, proto se vedení hřbitova rozhodlo tuto službu zavést i o Dušičkách.

Zloději na hřbitovech

Dušičky jsou také každoroční příležitost pro zloděje. Lidé totiž mnohdy odloží na hřbitově své věci, když pečují o hrob svého zesnulého blízkého. A to je příležitost pro zloděje.

Policisté na ústředním hřbitově v Plzni proto už v pátek upozorňovali lidi na všechna možná nebezpečí. Procházeli hřbitov a vysvětlovali lidem základní pravidla bezpečného chování.

Lidé by si s sebou na hřbitov neměli brát žádné cenné věci a větší obnosy peněz. Když upravují hrob a odloží tašku nebo kabelku, musí ji mít stále na očích. Pokud jdou pro vodu nebo s odpadem do kontejneru, všechny osobní věci by si měli vzít s sebou.

Pozor by lidé měli dát i na parkovištích u hřbitovů, kde zůstávají vozidla bez dohledu. Žádné věci by neměly zůstat na sedadlech, protože takové předměty lákají zloděje.