Důvody k průtahům se zdají zástupné, mohlo by se ušetřit, říká šéf dozorčí rady středočeských silničářů

„Chybí k tomu vůle.“ Alespoň tak předseda dozorčí rady středočeských silničářů a krajský zastupitel za STAN Filip Kořínek v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál vysvětluje, proč drhne výměna dodavatelů na opravy krajských vozovek. Vyvolené firmy spravují jejich údržbu už téměř dvacet let, za tu dobu se hodnota silničních zakázek vyšplhala přes 14 miliard korun. Podle Kořínka by hejtmanství mohlo novými soutěžemi výrazně ušetřit. Rozhovor Praha 6:00 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opravy ve Středočeském kraji zajišťuje už téměř 20 let skupina vyvolených společností (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud se hejtmanství rozhodne zrušit historické rámcové smlouvy na letní a zimní údržbu silnic ve Středočeském kraji, má na to necelý měsíc. Věříte, že se to stihne?

Ta věc stojí bohužel jinak. Zdá se, že k tomu chybí vůle. Odeslání dopisů, že Krajská správa a údržba silnic dává k 1. dubnu výpověď, by nebylo nic složitého. Navíc jde zatím jen o část okrsků, ne celý kraj. Pak by běžel rok, během kterého by se dokončilo výběrové řízení a podepsala nová smlouva. Navíc je tam rezerva, protože kritickým prvkem je zimní údržba, a u té by šlo až o následující zimní sezónu 2025/2026, takže za rok a půl. Uváděné důvody, proč to hlavně krajští zástupci ODS „stihnout“ nechtějí, se nám zdají zástupné. Dozorčí rada i samotný tým uvnitř krajské správy ten proces spustit chtějí, je v tom rok práce a je to potřeba.

Kraj může na opravách silnic ušetřit stamiliony. Výpovědi smluv drhnou, část firem má vazbu na ODS Číst článek

Aktuálně se dokončují předběžné tržní konzultace. Podle zápisů z dozorčí rady byly podklady pro jejich zahájení připraveny už loni v srpnu. Proč se to tedy řeší až teď na poslední chvíli?

Krajská rada už v listopadu 2022 uložila odpovědnému radnímu činit neprodleně kroky k přesoutěžení. Reagovala tím na informace z šetření Národní centrály proti organizovanému zločinu, které se sice týkalo bývalého vedení krajské správy, ale taky těch firem, které kolem organizace byly a jsou dál. Jenže se pak nic nedělo. Na konci března 2023 dozorčí rada konstatovala, že teda předloží svůj vlastní návrh.

Postupně se věci rozhýbaly, tým uvnitř Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) na tom koncem jara a přes léto udělal obrovský kus práce a v září hotový návrh poslal odboru dopravy, aby v krajské radě nechal schválit vyhlášení takzvaných předběžných tržních konzultací. Ty měly ověřit, že je zadávací dokumentace připravená dobře. Hlavním cílem je, aby výběrové řízení bylo otevřené i novým firmám, aby vznikla skutečná konkurence a proběhla férová soutěž a kraj získal nejlepší možné výsledky. Jenže to trvalo další dva drahocenné měsíce, než ten materiál byl do rady kraje předložen.

Nevýhodné smlouvy?

Ptám se na to hlavně proto, že radní ODS Karel Bendl, který celý proces politicky zaštiťuje, tím zdůvodňuje, proč je zodpovědné počkat na výsledek těchto konzultací. A říká, že pokud to bude nutné, tak se dá ukončení spolupráce s danými firmami odložit. Teď to tedy vypadá, že to zdržel on sám, když podklady na jednání rady předložil až o dva měsíce později, než se původně očekávalo?

Ano, ty konzultace jsou odpovědným krokem před samotným výběrkem. Ale proč je tedy zdržoval? On to dokonce nakonec kvůli jeho neúčasti předložil jiný radní, ale to na věci zas tolik nemění. (Radní ODS Karel Bendl řekl, že čekal na rozhodnutí antimonopolního úřadu, zda dodavatelé netvoří kartel, celé vyjádření najdete v boxu níže - pozn. red.)

Původní záměr byl konzultace provést v říjnu až listopadu, pak případně doupravit zadávací dokumentaci a soutěž vyhlásit. Zahájeny nakonec byly až 2. prosince, a pak ještě pan radní vedení krasjké správy nařídil je prodloužit do konce ledna. A bohužel z nich vzešlo, že plánovaný rozsah činností v soutěži byl překvapivě až moc velký a bude nutné podmínky upravit. A dostali jsme se do časového presu, který těmi prodlevami vznikl.

Klub vyvolených K lukrativním zakázkám na údržbu středočeských silnic má už téměř dvě dekády exkluzivní přístup jen hrstka vyvolených firem. Ty za tu dobu inkasovaly díky historickým kontraktům přes 14 miliard korun z eráru. Krajská koalice v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) chtěla tento dodavatelský systém rozbít.

V listopadu 2022 proto pověřila radního ODS pro dopravu Karla Bendla k „neprodlenému učinění všech kroků nutných k přesoutěžení rámcových smluv o letní a zimní údržbě“. Hejtmanství ale dosud stávající kontrakty nevypovědělo. Čas na to má do konce března, další šance bude až za rok. Blíží se navíc volby.

Aktuálně se přitom hraje pouze o oblast Mnichovo Hradiště. Tedy jednu ze čtyř oblastí, pro kterou se budou tendry na silniční údržbu soutěžit. První fáze výběrového řízení tak dopadne pouze na společnost ZKP Kladno, dále na firmy USK a PKB, které údržbu v dané oblasti obstarávají.

Hned se ale rozeběhlo druhé kolo, už jen ústních konzultací, které má zajistit, aby po úpravě už byly podmínky schůdné a mohlo se to celé spustit. Tohle druhé kolo v těchto dnech dobíhá a vypadá to dobře. Dozorčí rada minulý týden hlasy všech přítomných, a to včetně zástupce za ODS, který je zkušeným odborníkem v této problematice, jasně doporučila výpovědi v aktuálním termínu do 1. dubna odeslat a soutěž následně spustit.

Na posledním jednání dozorčí rady také zazněla informace, že by se mohlo u zakázek na opravy vozovek dosáhnout úspory ve výši až 40 procent. Znamená to, že se tím odpovědělo na otázku, zda smlouvy jsou nevýhodné?

Přinejmenším u významné části činností, které si přes ty smlouvy krajská správa dosud objednávala, to tak vypadá. Rozsah těch rámcových smluv bude dobré do budoucna zmenšit. Některé práce bude lepší nakupovat před dynamický nákupní systém v samostatných výběrových řízeních, který zajišťuje otevřenou soutěž a konkurenci. Určitě se to týká i těch činností, které stejně ty firmy dnes jen přehazují na své subdodavatele. A taky by si krajská správa měla začít přebírat některé činnosti zpět do vlastních rukou, jak to je v jiných krajích.

Obstrukce a zákazy

Na lednovém jednání zastupitelstva jste zmínil, že krajská správa dostala navíc loni v prosinci od radního Bendla dopis, ve kterém mělo být celé přesoutěžení mírně zpochybněno a měl být dát pokyn neodesílat výpovědi. Můžete to rozvést? Bylo to nějak zdůvodněno?

No, já jsem přistoupil k trochu absurdnímu kroku, že jsem do krajské správy, i když jsem předsedou její dozorčí rady, poslal žádost o informace podle zákona 106. Věděl jsem totiž, že pan radní má dlouhodobě k dozorčí radě výhrady a brání volnému toku informací od vedení krajské správy. A taky jsem si chtěl potvrdit své tušení, že ve věci přesoutěžení nic moc neudělal, a naopak mu brání.

Tak jsem si požádal podle 106ky o všechny pokyny, příkazy či zákazy ohledně přesoutěžení a o komunikaci s dozorčí radou. A dostal jsem jeden dopis z doby až těsně před Vánoci, ve kterém (Bendl) vedení krajské správy opakoval různé důvody, proč podle něj přesoutěžení není nutné ani vhodné, a zakázal odeslat výpovědi bez jeho souhlasu. Sice formálně ani nemá právo něco příspěvkové organizaci kraje nařizovat nebo zakazovat, ale v realitě to funguje tak, že ty organizace se pokyny radních řídí.

Předseda dozorčí rady středočeských silničářů Filip Kořínek (STAN) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Tudíž jste z pozice předsedy dozorčí rady neměl po celou dobu pocit, že byste v radním Bendlovi měli odpovídající oporu? Dá se to tak říct?

Bohužel ano. Dozorčí rada k těm zásahům na poslední schůzi přijala dost důrazné usnesení, kde pana radního a odbor dopravy vyzvala, aby přestali různými obstrukcemi a neoprávněnými zákazy a příkazy její práci omezovat a narušovat.

Jak si to vysvětlujete?

Obáváme se, že skutečné důvody mohou být jiné, než zaznívají. Kromě možné snahy vyhnout se odpovědnosti tam tušíme i aktivní snahu těm změnám bránit. U pana radního možná zčásti i nepochopení, jak moc jsou ty změny potřebné a že rizika jsou zvládnutelná. Ale někde za ním mohou být motivace ještě jiné. Sporná minulost Krajské správy a údržby silnic ještě není uzavřená. Ten systém, kdy celou údržbu náš kraj na rozdíl od jiných krajů outsourcuje, vznikl před dvaceti lety a je cítit nemalý odpor z více stran k tomu, aby se změnil.

Když se na to ale podíváme z druhé stránky, co když to výběrové řízení bude skutečně natolik komplikované, že se nepodaří nového dodavatele během jednoho roku vybrat? To byla třeba námitka opozičního zastupitele Martina Hermana z hnutí ANO. Měl obavu, že se pak kraj ocitne bez dodavatele. Jak by se tohle řešilo?

Ani panu zastupiteli Hermanovi se asi především nelíbí samotná myšlenka přesoutěžení. Víte, my se snažíme dělat věci správně a odpovědně s péčí řádného hospodáře. Na tom, že údržbu zajišťují už téměř dvacet let stejné firmy, není nic správného ani odpovědného. Ale k vaší otázce, české zákony i trh nabízejí dost možností, jak potřebné činnosti zajistit, i kdyby se výběrové řízení o něco prodloužilo.

Stamilionové úspory

Co když se nakonec ukáže, že stávající dodavatelé nabízejí nejlepší ceny?

To se dlouho tvrdilo, že ty staré smlouvy jsou pro kraj výhodné. Je to ale povrchní argument. Když něco kupujete levně, projeví se to na kvalitě. Žádná firma by na tom jistě nebyla ochotná dlouhodobě prodělávat. Jenže ono to tak ani s tou výhodností není. Dnes už víme, že když některé činnosti krajská správa zadá mimo ty smlouvy v otevřeném výběrovém řízení, výrazně ušetří. V tom je mimochodem velký posun i bez ohledu na ten bohužel pravděpodobný odklad přesoutěžení, že krajská správa začala významnou část například velkoplošných oprav silnic soutěžit.

Kdyby byla průměrná úspora dvacet procent, dělá to z miliardy hezkých 200 milionů, za které pak kraj bude moci opravit další silnice a mosty. To je v práci současného vedení krajské správy jeden opravdu velký pozitivní posun. Takže i kdyby výpovědi neodešly, pokud toto bude pokračovat, aspoň se zmenší objem činností, které jdou pod těmi starými smlouvami.

Taky se blíží krajské volby. Co když potom dojde ke změně politického kurzu? Pokud by hnutí STAN muselo zůstat v opozici a do vedení se dostaly ODS a hnutí ANO, co by se pak s plánem na výměnu dodavatelů stalo? Bylo by možné třeba výpovědi vzít zpět?

Skoro určitě ano. Ještě snazší by asi bylo odstoupit od dohody o ukončení k dubnu 2026, kterou teď místo výpovědí gesční radní údajně s firmami dojednává. A musím zopakovat, že stále mluvíme jen o jedné ze čtyř oblastí kraje. Pro ty ostatní ani není co brát zpět.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) řekla, že je pro to, aby se smlouvy vypověděly hned, ale že to je v gesci radního Bendla. Nemá ale ona tu hlavní politickou zodpovědnost coby hejtmanka?

Nejde jen o paní hejtmanku, ani jen o jednoho radního. V krajské radě je jedenáct členů. Silniční dopravu má dle koaliční smlouvy v gesci radní za ODS. A přes veškeré svoje výhrady jsem toho názoru, že by nebylo dobré, aby zbytek rady v této věci ODS přehlasoval. Proto se celou dobu snažíme v Dozorčí radě věcně argumentovat, usnesení s doporučeními schvalujeme včetně zdůvodnění, ale opravdu záleží hlavně na straně, která má tuto oblast pod sebou.

Musím k tomu přistupovat s rozvahou, říká Karel Bendl, radní ODS pro oblast silniční dopravy Jaký je aktuální stav ohledně výpovědí smluv? Pošlete je do konce března tak, aby se tedy spolupráce ukončila od roku 2025?

Jak jsem vám již několikrát sdělil, záleží na výsledku druhého kola předběžných tržních konzultací. Ten přednesu kolegům na radě a ta jako celek přijme k věci usnesení. Už jsou ukončeny předběžné tržní konzultace? Přinesly nějaké konkrétní zjištění ohledně aktuálních cen na trhu, tedy zda jsou stávající smlouvy výhodné, nebo naopak nevýhodné?

Druhé kolo předběžných tržních konzultací není v tuto chvíli ještě ukončeno ani vyhodnoceno. S administrací a vyhodnocením pomáhá najatá nezávislá advokátní kancelář, která garantuje nestranný pohled na věc. Na výsledek si však musíme ještě počkat. Ze zápisů dozorčí rady vyplývá, že podklady ke konzultacím byly hotové už v srpnu, na radu kraje měly být předloženy v říjnu, nakonec k tomu došlo až v prosinci. Co se stalo? Proč jste dva měsíce vyčkával?

Čekali jsme na doručení stanoviska ÚOHS, které následně posoudil a připomínkoval krajský odbor dopravy, Krajská správa a údržba silnic a teprve pak jsme jej dostali k jednání na radu. Na dalším postupu jsme se následně shodli v rámci koaličního jednání a stále postupujeme zcela v souladu s touto dohodou. Na jednání byla přítomná i paní hejtmanka. Předseda dozorčí rady Kořínek mluvil na lednovém jednání zastupitelstva o nějakém dopisu, který jste loni v prosinci adresoval krajské správě a ve kterém jste zakazoval smlouvy vypovědět. Proč jste to zablokoval, když krajská správa byla evidentně už připravena kontrakty vypovědět?

V daném případně je tvrzení liché, zmíněný interní dopis vymezoval plán na další postup tak, abychom se nedostali do situace, kdy odstoupíme od smlouvy, budeme soutěžit nového dodavatele, ale v mezidobí se ocitne oblast Mnichovohradišťska bez zajištěné údržby. Pokud by se to stalo, KSÚS, potažmo kraj, by tím porušil zákon, který krajům stanovuje povinnost zabezpečit kontinuální zimní i letní údržbu komunikací. Pokud by toto kraj nesplnil, nejednalo by se pouze o problém nedodržení péče řádného hospodáře, ale v krajním případě by mohlo jít o obecné ohrožení. Za gesci silniční dopravy nesu politickou odpovědnost, a tak i k této záležitosti musím přistupovat se vší vážností a rozvahou. KSÚS nemohla stávající platné kontrakty jen tak vypovědět. Zakazuje jí to zákon – zmíněné smlouvy okamžité vypovězení neumožňují. Jde o dlouhodobé smlouvy, které byly kdysi uzavřeny na dobu neurčitou a je možné je vypovědět pouze jednou za rok, vždy mezi lednem a březnem. Pokud se to nestane, automaticky se prodlužují o rok. O těchto skutečnostech byla paní hejtmanka i ostatní členové rady kraje informováni. Dříve jste psal, že čekáte na výsledek předběžných tržních konzultací a že by bylo nezodpovědné bez těchto informací smlouvy vypovídat. Teď to ale vypadá, že se to celé řeší na poslední chvíli vlastně kvůli vám? Proč, když paní hejtmanka podporuje smlouvy vypovědět hned a krajská správa vlastně taky?

Není pravdou, že se kvůli mně něco oddalovalo. Znovu opakuji, že celý postup byl projednáván a většinově odsouhlasen. Stejně jako ostatní členové rady jsem čekal na podklady, které jsou nutné pro odpovědné rozhodnutí. KSÚS postupuje zcela v souladu s usnesením rady kraje a platnými předpisy. Máte na tom, aby byly stávající rámcové smlouvy zachovány, nějaký osobní zájem? U vašeho kolegy Tomáše Havlíčka lze vysledovat konkrétní propojení s jednou z firem, s ZKP Kladno.

Ne. O vámi popisovaném propojení pana Havlíčka nemám žádné informace. A o tom, že někteří ze stávajících dodavatelů, jsou současně sponzory ODS, jste také nevěděl?

Nemám informace o konkrétních sponzorech ODS. Podle únorového zápisu dozorčí rady krajské správy jsou ale předběžné tržní konzultace téměř u konce, navíc z nich podle dokumentu plyne, že jsou stávající rámcové smlouvy nevýhodné a v případě nové soutěže by se mohlo dosáhnout úspory až 40 procent. Jak se k tomu tedy postavíte?

Musíte rozlišit dvě věci. Jednou je interní, analytický materiál a druhý je posudek nestranné advokátní kanceláře. Vy zmiňujete interní dokument. Stanovisko kanceláře stále k dispozici nemáme. V únorovém zápisu z dozorčí rady KSÚS je pouze uvedeno, že v KSÚS vznikl analytický materiál, ze kterého plyne, že v případě soutěžení velkoplošných oprav by mohla být zaznamenána teoretická úspora 20 až 40 %. Nebylo to tedy věcí předběžných tržních konzultací. Navíc se hovoří o úspoře pouze v jediné oblasti smluv o dílo na běžnou a zimní údržbu – o velkoplošných opravách. Přesoutěžení tedy automaticky neznamená výhodnější ceny např. při zimní údržbě, drobných opravách, sekání apod. Teprve až budeme mít veškeré podklady, tedy až bude ukončeno druhé kolo PTK, a to vám opět opakuji, budeme celou věc řešit na radě a rada k věci přijme usnesení.



Neměl byste už pro to, také tlačit na to, aby se smlouvy vypověděli co nejdříve?

Striktně se držíme platné legislativy a současně je třeba říct, že postupujeme zcela v souladu s koaliční dohodou.