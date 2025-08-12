Důvody odvolání děkana jsou právně chatrné. Jde o bouři ve sklenici vody, míní proděkan Prázný
V jakém stavu je Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze? Panuje tam bezvládí? Proč rektorka odvolala jejího děkana a proč děkan Jaroslav Brož podal proti rozhodnutí odpor? Vladimír Kroc se zeptal proděkana fakulty Aleše Prázného.
Děkan vaší fakulty Jaroslav Brož převzal rozhodnutí o odvolání. Považuje ho ale za nezákonné. Vy víte proč?
Pan děkan považuje rozhodnutí za nezákonné z toho důvodu, že v současnosti probíhá spor děkana s rektorkou ohledně prvního odvolání.
To, co se na fakultě děje, je bezprecedentní. Ekonomické škrty nemohou být důvodem k likvidaci vedení, tvrdí proděkan Katolické teologické fakulty UK Aleš Prázný
Městský soud v Praze informoval usnesením rektorku, že druhé odvolání je procesně právně rizikové, zejména pro žalovanou, tedy pro rektorku. Toto se nyní řeší a uvidíme, jak soud rozhodne.
Ono je to trošku složitější. Rektorka pana děkana odvolala už v únoru na základě doporučení akademického senátu. On ale podal žalobu na neplatnost odvolání a soud 24. března rozhodl o odkladném účinku. Vy říkáte, že druhé odvolání považujete za rizikové, zároveň je to ale první odvolání, nebo tomu rozumím špatně?
Abychom se v tom vyznali, musíme se na to podívat trochu šířeji. Celý problém spočívá v tom, že děkan byl odvolán na základě nulitních důvodů. Fakulta nicméně funguje, není v žádném rozkladu, nešetří tam nic kriminální policie, děkan se nedopustil žádné defraudace. Když se podíváme na důvody těch dvou odvolání, jsou velmi podobné a jsou poměrně vágní.
Daly by se použít prakticky jakkoliv a kdekoliv – manažerské selhání, netransparentnost, někomu se nelíbí webové stránky fakulty, nedostatek komunikace... Zkrátka nenacházíme tam žádný validní objektivní důvod, který by byl podkladem pro to, aby děkan byl odvolán.
Jak si vysvětlujete, že hlasování bylo osm ku dvěma?
Problém spočívá v tom, že celá situace s odvoláváním děkana nastala v době, kdy děkan reagoval na potřebu zvyšovat mzdy. Na základě usnesení rektorátu se sjednocují od 1. 7. univerzitní mzdové tarify, což prakticky u nás znamená nárůst něco málo přes 20 %.
Děkan tudíž musel zajistit stabilní rozpočet do budoucna pro pokrytí těchto výdajů. Ustanovil komisi, která měla zhodnotit ekonomickou náročnost jednotlivých oborů, respektive kateder. Výsledkem bylo, že dvě katedry jsou v jistém finančním ohledu problémové. Následkem bylo, že zástupci těchto dvou kateder děkana odvolali.
Neklidná situace na fakultě ale trvá mnohem déle. Před rokem rezignoval předchozí děkan Vojtěch Novotný, mimo jiné i v souvislosti se zřejmě neoprávněným odvoláním historika profesora Tomáše Petráčka. Proč není na fakultě klid?
Otazníky u odvolání Tomáše Petráčka teď řeší soud. Nyní počátkem září bude třetí stání u soudu, a my čekáme, jaký bude výsledek. Domníváme se, že odvolání bylo oprávněné. Výpověď – a šlo o poloviční úvazek pana Petráčka – se stala rozbuškou obrovské mediální smršti, která se poté rozpoutala i vlivem toho, že pan profesor Petráček je mediálně vlivná postava, o čemž svědčí i to, že vy říkáte, že to bylo asi neoprávněné.
Tomáš Petráček tvrdí, že Jaroslav Brož, zůstal ve výkonu funkce děkana zcela ve vleku skupiny okolo bývalého děkana Vojtěcha Novotného a že není schopen situaci uklidnit a férově vést katolickou teologickou fakultu. Čili ten spor je, myslím, docela vážný.
V podstatě by se dalo říct, že jeden profesor rozkolísal situaci na celé fakultě. Profesor Petráček dostal výpověď a najednou pozorujeme obrovský mediální lynč proti vedení fakulty. Děkan Novotný odstoupil ze zdravotních důvodů a možná to má dopady i na zdraví pana děkana Brože.
Problém je ale hlavně v tom, že za profesora Petráčka se postavila paní profesorka Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, a to velice výrazným způsobem. To, co se teď stalo na katolické teologické fakultě, je velice bezprecedentní. Opravdu se desítky let nestalo, aby někde byla kvůli výpovědi polovičního vedlejšího úvazku rozpoutána taková škála akcí, které následovaly.
Fakulta mimo jiné čelila ze strany rektorátu několikaměsíční ekonomické kontrole, jejímž výsledkem bylo, že se našel jeden závadný cesťák a pár drobných věcí, které vůbec nelze kvalifikovat jako závažné defraudační záležitosti.
Jde prostě o bouři ve sklenici vody, která vznikla kvůli tomu, že dostal výpověď mediálně oblíbený člen obce...
Na základě čeho požádal děkan Brož o přiznání odkladného účinku? A neohrozí situace na fakultě přípravu výuky na příští rok? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.