Dva chlapci se otrávili rulíkem zlomocným. Záchranáři je převezli do nemocnice v Kroměříži
Záchranná služba Zlínského kraje ve čtvrtek na Svatém Hostýně na Kroměřížsku zasahovala kvůli otravě jedovatým rulíkem zlomocným. Ten snědli tři chlapci, informuje Český rozhlas Zlín.
Mluvčí záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková uvedla, že k chlapcům vyjely dva zdravotnické týmy, které svůj zásah konzultovaly s toxikologickým centrem v Praze.
Dva chlapce nakonec záchranáři převezli do nemocnice v Kroměříži, jedovatých bobulí ale nesnědli mnoho a nebyli v přímém ohrožení života.
Rulík zlomocný patří k nejnebezpečnějším bylinám, smrtelná dávka pro děti je 3 až 5 bobulí. Jedovatá rostlina ovlivňuje nervový systém, způsobuje zástavu dechu, tlumí činnost srdce.
„Je období, kdy jsou lesy plné různých plodů, které doslova lákají k požití. Nicméně platí stejné pravidlo jako při sběru hub – sbírejte a jezte jen to, co opravdu znáte,“ reagovali zlínští záchranáři na facebooku.