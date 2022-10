Zemědělská politika i biosložky v palivu. I na to si Agrofert stěžoval Fialovi v druhém neveřejném dopise

Celkem dvě „stížnosti“ poslal předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša premiéru Petru Fialovi (ODS). Zatímco druhý z dopisů byl otevřený a koncern ho zveřejnil v médiích spadajících do svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO), druhý dosud publikován nebyl. Redakce iROZHLAS.cz si jej proto vyžádala na základě informačního zákona. Co se vedení koncernu nelíbí? Co se v něm píše? A proč ani na jedno psaní premiér neodpověděl? Praha 6:00 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference vládní koalice | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jako předseda představenstva společnosti Agrofert, a.s. se na Vás obracím se znepokojením ze současné situace, kdy je naše společnost i celý koncern Agrofert cílem slovních útoků i reálných negativních kroků ze strany Vaší vlády a jejích členů.“

Pekarová Adamová: Babiš si z Česka udělal pobočku holdingu. Čeká nás deagrofertizace státu Číst článek

Touto větou zahájil první dopis Fialovi předseda představenstva koncernu Agrofert Zbyněk Průša. Dopis, který byl datovaný 31. března letošního roku, poslal do Strakovy akademie. Bylo to několik měsíců poté, co se Fialův kabinet ujal vlády a začal zjišťoval, zda a jaký vliv má skupina Agrofert šéfa ANO Andreje Babiše ve veřejné sféře.

„Veřejně se hlásíte k tzv. deagrofertizaci. Toto označení, které obsahuje jméno naší společnosti, nás poškozuje. A má-li znamenat zbavení se Agrofertu, vysvětlete nám, prosím, čím se naše společnost provinila?“ reagoval na to Průša v dopise, který redakce zveřejňuje v plném znění.

Zemědělské dotace a biopaliva

Jako dva konkrétní kroky, které měla vláda udělat cíleně v neprospěch Agrofertu, zmínil Průša změnu ve společné zemědělské politice a také v přimíchávání biosložek do paliv.

„Jsme největší zemědělský a potravinářský konce v České republice a výrazně přispíváme k zabezpečení potravinové soběstačnosti, která se bohužel v České republice stále snižuje. Vážený pane předsedo vlády, vyzýváme Vás, abyste se Vy i členové Vašeho kabinetu zdrželi jednání, které nás poškozuje, aniž bychom se čímkoliv provinili.“ Zbyněk Průša (předseda představenstva Agrofertu)

„Jako krok namířený proti našemu koncernu vnímáme narychlo změněný a bez řádného projednání se všemi zainteresovanými stranami přijatý návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027,“ stojí v dopisu.

Současná vláda se totiž na začátku roku rozhodla změnit způsob, jakým jsou rozdělovány unijní dotace mířící do zemědělství. V lednu se koaliční rada dohodla, že na první hektary půjde 23 procent rozpočtu na tzv. přímé platby. To jsou nárokové dotace, které čerpají všichni zemědělci podle množství obhospodařované půdy. V původním návrhu přitom bylo jen 10 procent. Tahle změna se nelíbila hlavně velkým agrárním podnikům.

Současná koalice také od letošního července zrušila přimíchávání biosložky do motorové nafty a benzinu. Podle současného ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) to povede ke zlevnění až o dvě koruny za litr. Koncern Agrofert patří přitom k zásadním dodavatelům biosložek státního distributora paliv Čepro - konkrétně lovosická firma Preol nebo společnost Primagra z Milína na Příbramsku.

„Očividně proti podnikání koncernu Agrofert směřuje i návrh na zrušení přimíchávání biosložky do paliv, neboť tento krok ze své podstaty nemůže splnit proklamovaný cíl zlevnit pohonné hmoty,“ pokračuje Průša v dopisu.

První dopis představenstva Agrofertu Fialovi. Článek pokračuje pod dokumentem.

„Jistě, stejně jako já, věříte orgánům našeho právního státu. Nepředjímejte, prosím, výsledky správních či soudních řízení, která v současné době probíhají a my jsme připraveni je respektovat. Jejich, byť jen slovní, ovlivňování ze strany vládních představitelů považujeme v právním státě za nepřijatelné,“ dodal Průša.

Narážel zřejmě na to, že jen zhruba deset dní před tím, než tento dopis dorazil na Úřad vlády, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), že je namístě odebrat dotaci 100 milionů pro Pekárnu Zelená louka patřící pod Penam.

‚Nejzávažnější obvinění‘

Ve velmi podobném duchu se nesl i druhý dopis, který Fialovi tentokrát už celé představenstvo koncernu poslalo v polovině srpna. Agrofert, ho současně zveřejnil na své webové stránce Fámy fakta a vedle toho jej také inzeroval jako reklamu třeba na zpravodajském webu lidovky.cz, který spadá do svěřenských fondů šéfa hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Audit ke střetu zájmů Dotace udělené dceřiným společnostem holdingu byly předmětem auditu ke střetu zájmů, který v proběhl v Česku v roce 2019. Zaměřil se především na osobu tehdejšího premiéra Andreje Babiše a podezření, že porušuje českou i unijní legislativu ke střetu zájmů. Současně také prověřoval, jak české úřady rozdělující unijní peníze možný střet zájmů kontrolují. Podezření, že Babiš porušuje zákony ke střetu, protože Agrofert přes svěřenské fondy dál ovládá, nakonec Evropská komise potvrdila a podle jejích závěrů tak neměl koncern na dotace v období Babišova angažmá ve vládě nárok. Vedení společnosti ale závěry odmítá s tím, že firma vždy postupovala v souladu se zákonem a že i dotace byly uděleny podle platných pravidel. Minulá vláda vedená právě Babišem se závěry také nesouhlasila a chtěla se kvůli nim s Evropskou komisí soudit. Současná vláda, která ještě v opozici Babiše kvůli střetu kritizovala, má opačný přístup a její ministři opakovaně hovoří o vracení dotací, které Agrofert čeká.

Vedení firmy v něm tentokrát míří na konkrétní výroky některých členů současné vlády, kteří „bezdůvodně osočili“ firmu a tím ji poškodili. „Ing. Jozef Síkela ještě před ukončením řízení o odnětí dotace vedeného se společností Pekárna Zelená louka, a. s., prohlásil, že ‚je namístě přistoupit k odnětí dotace pro tento projekt‘, a to na základě podkladů ve správním spise, ke kterým by měly mít přístup pouze úřední osoby,“ popisuje vedení koncernu v dopise první z „nejzávažnějších obvinění“.

Zmiňuje také vyjádření ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, podle nějž budou dceřinky Agrofertu muset vracet na zemědělských dotacích až 4,5 miliardy korun. „A to aniž by o uložení takové povinnosti rozhodly k tomu oprávněné orgány státní správy či Evropská unie, či bylo alespoň zahájeno řízení, ve kterém může být taková povinnost uložena,“ pokračuje vedení firmy v dopise.

Stěžuje si také na výroky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který v médiích hovořil právě o „deagrofertizaci“ státní správy. Vadí i vyjádření ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), který v souvislosti s ukončením auditu ke střetu zájmů Babiše „naznačuje, že koncern Agrofert porušil zákon, ačkoliv Evropská komise vedla řízení pouze s Českou republikou“.

„Vyjádření členů Vaší vlády vzbuzují obavu, že dochází ke zneužívání politických funkcí proti naší společnosti a jednání státních orgánů není nestranné, a to v řízeních, která až na jednu výjimku nebyla ještě ani zahájena a po právu být zahájena ani nemohla,“ stojí v dalším odstavci.

‚Zajistěte rovné podmínky pro podnikání a zastavte napadání.‘ Agrofert si stěžuje Fialovi na jeho ministry Číst článek

V něm dokonce vedení Agrofertu podtrhlo a vytučnilo některá spojení a pasáže: například „zneužívání politických funkcí” či „jednání státních orgánů není nestranné“. Takto zdůrazněných obratů je v dopise asi tucet.

„Vážený pane premiére, žádáme Vás proto opakovaně, abyste zajistil rovné podmínky pro podnikání na českém trhu a rovný přístup představitelů politické moci k jednotlivým účastníkům trhu včetně koncernu Agrofert a zastavil trvalé napadání firem skupiny Agrofert členy Vaší vlády,“ zakončil druhý dopis Zbyněk Průša.

Bez odpovědi

Jenže jeho výzvy zůstaly alespoň oficiálně nevyslyšené. Premiér Fiala totiž ani na jeden z dopisů neodpověděl. „Každý dopis doručený na Úřad vlády je individuálně posouzen, a pokud to jeho charakter vyžaduje, je na něj zpracována a odeslána odpověď,“ vzkázal předseda vlády na dotaz redakce přes svého mluvčího Václava Smolka.

Proč taková odpověď podle něj nebyla nutná v případě dvou stížností koncernu Agrofert? „Na komerční inzerci standardně neodpovídáme a stejně jsme postupovali i v tomto případě,“ dodal k tomu s odkazem na to, že druhý dopis se vedení jednoho z největších českých konglomerátů rozhodlo zveřejnit jako inzerci na internetových médiích patřících do stejných svěřenských fondů.

Inzerce na otevřený dopis na serveru Lidovky.cz | Zdroj: iROZHLAS.cz

Redakce iROZHLAS.cz se na další postup zeptala Agrofertu. Jeho mluvčí Pavel Heřmanský totiž před několika týdny nevyloučil právní kroky. „Použití právních kroků v případě útoků na naší společnost je jedním z legitimních nástrojů obrany. Blíže je nebudeme specifikovat, naším cílem není komukoli vyhrožovat, musíme ale chránit své dobré jméno,“ dodal k tomu nyní.

Vedení koncernu ale v uvozovkách nesedí se založenými rukama a v jeho očích nespravedlivému přístupu se snaží bránit. Na úřad vedený ministrem průmyslu a obchodu Síkelou i na jeho osobně podali právníci Agrofertu takzvanou námitku podjatosti, jak už dříve zjistil server iROZHLAS.cz. První už 21. března, další pak 11. července.

Důvody byly přitom obdobné, jaké Průša zmínil ve dvojici dopisů - „nerovný přístup“ a „Síkelovo předjímání výsledku v případě odnětí stomilionové dotace pro Penam“. Úředníci tak nyní mají svázané ruce a řízení, kterým chtějí peníze vymáhat zpět, bude stát tak dlouho, dokud se jejich šéf, ministr průmyslu, s námitkou nevypořádá.

Druhý dopis představenstva Agrofertu Fialovi: