Dva hummery na Ukrajinu doručí Krakonošova sojka. Budou pomáhat českým dobrovolníkům na frontě

V průmyslovém areálu kousek za Prahou stojí dva americké hummery a kolem nich pobíhá pět mužů ve vojenských bundách. Auta mají čerstvě navařené pancéřová pláty ze všech stran, ovšem chybí jim střecha.

„Na Ukrajině dostanou věž a kulomet na sestřelování dronů. Dokud není rasputica (extrémně rozbahněná půda – pozn. red.), tak hummery projedou všude, takže budou sloužit i k přepravě raněných,“ říká třicátník Pavel, který má podepsaný kontrakt s ukrajinskou armádou a vloni sloužil půl roku na východní frontě. „Já tam zůstanu se zbraní. Když je člověk dlouho mimo frontu, tak si musí znova prožít to rozhodnutí, že tam jede, ale podle mě je to nutné.“

Ocelové pláty mají šedou barvu, takže dostávají nový zelený nátěr. Hummery patřily původně Davidovi, který sbírá vojenskou techniku. „Ocel na pancéř má certifikát, neděláme nic, co by nebylo vyzkoušené ve válce. Běžná průbojná munice to neprostřelí.“

David pomáhá ukrajinským obráncům od začátku ruské invaze, ovšem na Ukrajinu se nechystá. „Kategoricky nesouhlasím s tím, co Rusko dělá na Ukrajině. Nechci ale bojovat, mám rodinu a taky strach a myslím, že by to nic nezměnilo. Ale tohle je způsob, kterým dokážu něco změnit. Jestli ty auta zachrání byť jen jeden jediný život, tak to za to stojí.“

Dobrovolníci vybrali ve sbírce dva a půl milionu korun za necelé dva měsíce, přitom první milion poslali dárci za pět dnů. „Pořád se mluví o tom, že jsou lidi unavení válkou a nemají zájem. Jenže pořád je tu dost lidí, kteří jsou naštvaní a pomáhají,“ říká Pavel a vysvětluje, že za vybrané peníze dostanou auta i elektroniku na aktivní boj proti dronům.

„Převaha ruských dronů je masivní, takže auta vybavíme i rušičkami, aby posádka byla co nejvíc chráněná a dokázala i během jízdy vyrušit a sundat ruské drony. Já zůstanu na východě, ale kluci vyhlásí další sbírku a chtěli bychom každý měsíc dodávat na frontu jeden opancéřovaný hummer,“ dodává Pavel.