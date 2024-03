Dva miliony do obecní kasy žádají obce na Přerovsku a Prostějovsku. Vedle nich má vyrůst větrný park

Zhruba deset větrných elektráren by mohlo do pěti let stát podél dálnice D1 na Prostějovsku a Přerovsku. Soukromý investor už o stavbě Větrného parku Haná jedná se zástupci obcí v okolí. Za spolupráci jim slibuje miliony korun do obecních rozpočtů. Na svou stranu se snaží získat při veřejných prezentacích i obyvatele vesnic. Prostějov/Přerov 23:23 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Větrná elektrárna poblíž dálnice (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Větrný park bude do deseti strojů,“ nastínil plány jihlavské společnosti Jipocar jednatel jedné z jejích divizí Kamil Vondráček. Firma plánuje investovat do stavby větrných elektráren podél dálnice D1 na Prostějovsku a Přerovsku.

Podle Vondráčka si místo vybrali ze tří důvodů. „Fouká tady, je tady infrastruktura, dá se sem ten stroj dovézt a je tu také rozvodna na hladině 110 kV,“ uvádí Vondráček.

Zástupci firmy už několik měsíců jednají se starosty šesti dotčených obcí, mezi které patří Pavlovice u Kojetína, Vitčice, Mořice, Vrchoslavice, Stříbrnice a Křenovice. Projekt se teď snaží představit i místním obyvatelům.

„Do dvou měsíců bychom chtěli všechny obce seznámit s projektem,“ informuje Vondráček.

Soukromý investor už o stavbě Větrného parku Haná představoval projekt v Mořicích

Co z toho?

Na začátku března zavítali do Mořic. Obyvatele zajímal třeba provoz elektráren, jejich hlučnost a zajištění servisu, ale i způsob, jakým o projektu obce rozhodnou. A lidé se ptali i na to, jestli obci stavba větrných elektráren přinese nějaké benefity.

Podle nezávislého starosty Mořic Tomáše Pavelky obce jednají s firmou o příspěvku do svých kas.

„Bavíme se o nějakých zhruba dvou milionech na jednu obec do ročního rozpočtu jako příspěvek na investice, na pořádání akcí, ale samozřejmě třeba i na zajištění nějakých dalších služeb pro občany,“ popisuje Pavelka.

Rozhodnout o tom, jestli větrný park na svých katastrech chtějí, by podle něj mohly dotčené obce do léta. Investor počítá s tím, že elektrárny by v optimálním případě mohl podél dálnice D1 postavit do pěti let.