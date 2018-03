Řidič osobního auta srazil v Praze čtyři chodce. Dva lidé zemřeli, Švehlova ulice je uzavřená

Osobní auto v úterý u obchodního centra v pražské Hostivaři srazilo čtyři chodce. Jedna žena a jeden muž i přes pomoc záchranářů zemřeli, další dvě ženy ve věku 72 a 63 let přijala vinohradská nemocnice. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Praha 15:13 13. 3. 2018 (Aktualizováno: 16:28 13. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři zasahují u smrtelné nehody v Hostivaři. | Zdroj: Twitter Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

„Jedné ženě a jednomu muži přes veškerou snahu nemohly naše posádky pomoci,“ řekla Poštová.

„Ženu ve věku 72 let záchranáři ošetřili, zajistili ji imobilizačními pomůckami a poté ji s mnohačetnými poraněními, ale při vědomí, převezli do vinohradské nemocnice. Druhou ženu vě věku 63 let záchranáři zajistili a s úrazem ruky převezli taktéž do Vinohradské nemocnice na ortopedii,“ sdělila dále mluvčí.

Vyšetřovatelé na základě orientačních zkoušek vyloučili, že by byl 67letý řidič auta pod vlivem alkoholu nebo drog, uvedla policie. Konkrétní příčina tragické nehody je předmětem dalšího vyšetřování.

Nehoda se stala kolem 14.30. Na místě kromě sanitek zasahoval i vrtulník. Kvůli vyšetřování nehody je uzavřena Švehlova ulice od Zahradního Města k Průmyslové ulici. Tramvaje zastávkou Obchodní centrum Hostivař projíždějí a autobusy jezdí odklonem.