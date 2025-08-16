Dva zločiny praní špinavých peněz, kriminalisté v bitcoinové kauze obvinili dárce Jiřikovského
Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti, podle policie zastíral nelegální původ bitcoinů.
„Obviněné osobě je kladeno za vinu, že měla zastírat původ těchto bitcoinů z trestné činnosti, konkrétně z nelegálního obchodování na internetu (na tzv. dark netu),“ uvedlo v sobotu dopoledne dozorové Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. „Stíhané skutky, k nimž mělo dojít v roce 2015 a v roce 2025, jsou posouzeny jako dva pokračující trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti,“ dodalo.
Skutkem z roku 2025 je dar bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, které tehdy řídil Pavel Blažek (ODS). Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela Jiřikovského ve čtvrtek v pozdních hodinách v jeho domě v Břeclavi, podle Deníku N se v jednu chvíli během zásahu ukrýval na střeše. Policie rozjela trestní stíhání tuto sobotu.
„Jak o tom již veřejnost informovalo samo Ministerstvo spravedlnosti dne 15. srpna, v rámci prováděných úkonů policejní orgán rozhodl i o zajištění bitcoinů Ministerstva spravedlnosti v peněžence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako výnosu z trestné činnosti,“ dodali žalobci. S darovými bitcoiny tak nesmí resort nakládat.
Blažkova rezignace
V pátek odpoledne policie převezla Jiřikovského na brněnský Obilní trh, kde sídlí regionální pobočka Národní centrály proti organizovanému zločinu. V budově pobyl asi dvě a půl hodiny, pak ho policisté převezli jinam. Zatím není jasné, jestli státní zástupce bude pro Jiřikovského navrhovat vazbu.
Kvůli miliardovovému bitcoinovému daru od Jiřikovského rezignoval Pavel Blažek na funkci ministra spravedlnosti, funkci složil v červnu. Jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července.
Podle auditorů ministerstvo nemělo bitcoinový dar přijímat. Resort věděl o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje hrozba naplnění skutkových podstat některých trestných činů.