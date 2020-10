Pekarová Adamová: Tato vláda je jen do dobrého počasí, za své jednání by měla nést trestní odpovědnost

V úterý odpoledne oznámila ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podpis memoranda, zajišťující spolupráci. Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, uvedla pro Dvacet minut Radiožurnálu, že nebude problém dosáhnout rozumného kompromisu. Proč si myslí, že vláda ztratila důvěru lidí? A souhlasí se zrušením superhrubé mzdy či návrhem státního rozpočtu? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 8:56 28. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jak se stavíte k tzv. Vyšehradské kauze?

Stejně tak jako před těmi několika dny, kdy jsme se o tom dozvěděli. Je to porušení pravidel, která sám pan ministr nařizuje ostatním dodržovat. Pak nemá absolutně šanci si udržet důvěryhodnost a respekt těch lidí, kterým to nařizuje, a projevuje se to samozřejmě tím, že s touto velkou epidemií prohráváme. On už tu důvěryhodnost ztrácel i předtím a celá vláda ji má v troskách.

Její autorita je v troskách, protože ta opatření nejsou dostatečně zdůvodňovaná, není tady dostatečné vysvětlení, co se musí stát, aby se jednotlivá opatření mohla rušit. Přicházejí ve velmi rychlém sledu takovou, řekněme, salámovou metodou. A do toho všeho pak přichází toto porušení všeho myslitelného. Myslím, že to je velmi špatný příklad. A já opakovaně vyzývám lidi, abychom si nebrali příklad z pana Prymuly a byli lepší než vláda.

Docent Jan Blatný, kterého, ve čtvrtek jmenuje prezident ministrem, je pro vás vhodný nový šéf resortu?

Já pana Blatného, upřímně řečeno, příliš neznám. A musím říct, že teď ten jeho úkol je samozřejmě velmi, velmi složitý. Je důležité, aby měl nejenom schopnost získat si důvěru lidí, ale i schopnost obstát u pana premiéra. Protože se ukazuje, že tím hlavním problémem v celém zvládání epidemie v posledních týdnech a měsících bylo to, že ministr nebyl schopen častokrát přesvědčit právě hlavu vlády, premiéra, o tom, že ta opatření, která chce zavést, jsou nutná a nezbytná a že jsou jedinou cestou k zvládnutí toho celého problému, kterému čelíme.

To byl problém Adama Vojtěcha (exministr zdravotnictví, pozn. red.) z hlediska zavádění roušek. Pamatujeme si vyjádření pana Babiše, jak je v šoku. Také si pamatujeme to, jak říkal, že máme řešit zahrádkářský zákon, nikoliv se zabývat neustále covidem. A výsledkem toho jsou denně stovky nebo desítky mrtvých, stovky, tisíce nakažených ve vážném stavu a více než 10 000 nakažených denně, kteří prostě přibývají alarmujícím tempem.

TOP 09 se podle vašeho úterního vyjádření chce ptát premiéra, na základě jakých dat se vláda rozhoduje. Co přesně chcete slyšet?

Lidé se nás často ptají, jak bychom to řešili my. My bychom chtěli jasná data o tom, že když uděláme to a to, tak se to projeví v určitém časovém horizontu. Samozřejmě se to nedá říct určitě na den, ale v nějakém časovém horizontu třeba jednoho dvou týdnů, kdy se opatření projeví. To je základ, jak by měla vláda přistupovat k těm modelům a scénářům vývoje. My to od ní prakticky chceme od samotného března.

Neustále dokola opakujeme, že bez toho se nedá získávat ani důvěra lidí v opatření a v to, že ta opatření mají svůj význam, mají svůj smysl. Dneska je většina lidí určitě už dodržuje, ale je pravdou, že právě proto, že ani sám pan Babiš, ani někteří ministři nebyli opatření schopni podložit daty, fakty a nějakou vyhlídkou budoucího vývoje, tak jim spousta lidí nevěřila.

A proč si myslíte, že je vláda nezveřejňovala? Protože ta data neměla, nebo je nechtěla zveřejnit?

Já myslím, že před volbami byly jednoznačně důvodem volby samotné. Nechtěli si část lldí naštvat, nechtěli být příliš razantní, protože ta opatření prostě populární mnohdy nejsou. Nikoho z nás určitě netěší, že se musí zavírat obchody, některé provozy. Mnozí tím přicházejí o živobytí a je to pro ně opravdu velmi těžká situace. A to přesně nechtěli dělat ve chvíli, kdy věděli, že pro spoustu lidí se stanou nepopulárními.

Podpoříte prodloužení nouzového stavu, když o něj vláda požádá Poslaneckou sněmovnu?

Podpoříme, protože za současného stavu si neumím představit, že bychom ještě zvládli celou situaci ukočírovat a ten vir dostat pod kontrolu bez toho, abychom měli některé možnosti, které nouzový stav dává. A budeme chtít určitě od vlády odpovědi na celou řadu dotazů ohledně modelů vývoje situaci, přestože, a už to říkám opakovaně, je nám vláda není příliš ochotná dát.

A vy trváte na tom, aby po skončení nouzového stavu vláda Andreje Babiše požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru?

Já si myslím, že to bude nezbytné. Já myslím, že tady je vidět, že se ta situace vymkla kontrole, aniž by musela. My už jsme na začátku září varovali před takzvaným izraelským scénářem, tedy lockdownem. Varovali jsme, ale zároveň jsme přicházeli s naším doporučením, tedy osmi konkrétními body, co má vláda dělat, aby se podařilo situaci ještě lépe zvládat a zvrátit.

Vyslyšeli vás v něčem?

Vyslyšel nás maximálně v tom, že se více testuje, ale i tam jsme navrhovali, aby ty testy byly zdarma, aby se ta situace podařila dostat lépe pod kontrolu. V těch ostatních bodech většina zůstala nenaplněna.

S ODS a KDU-ČSL jste v úterý podepsali memorandum o spolupráci. Co to fakticky znamená?

Znamená to, že jsme se dohodli, že do voleb do Poslanecké sněmovny budeme společně kandidovat v rámci koaličního spojenectví. Chceme v těch volbách společně uspět, chceme dokonce zvítězit, dát lidem jasnou naději, že můžeme z těch všech krizí, které teď prožíváme - a není to jenom ta zdravotní a ekonomická, ale třeba i klimatická, která jenom ustoupila trochu do pozadí - dobře vyjít a využít je jako příležitost.

Takto široká spolupráce vyžaduje poměrně velké společné kompromisy, nebude to pro část vašich voličů třeba příliš, neotupíte tím hrany? Vy se třeba zavazujete neprosazovat euro, ODS se vůči němu nebude vymezovat, čili nepřestanete být pro část našich sympatizantů atraktivní?

Já pevně věřím, že všichni vidíme, čemu tady čelíme a že kompromisy jsou vždycky nutné. Byli jsme toho schopni i ve volbách krajských a senátních. Ukázalo se to jako cesta, která je úspěšná, kterou voliči umí ocenit. A pevně věřím, že voliči chápou, že na oltář nějaké společné změny občas nějaká programová priorita může padnout. Ale pokud bychom spolu sestavovali vládu, i přesto, že bychom nebyli v té koalici, tak bychom museli ty kompromisy dělat. My jenom s tím programovým prohlášením, v uvozovkách, přijdeme už před volbami a ukážeme, na čem jsme se shodli. A opravdu je toho víc, co nás spojuje, než v čem se lišíme.

Jak vidíte případnou spolupráci nebo koexistenci s dalším opozičním uskupením STAN a Piráti?

Pokud chceme uspět v té změně, tak samozřejmě jsme připraveni s nimi pak sestavovat vládu. Já doufám, že kolegové najdou společnou řeč, držím jim v tom palce. My jsme oslovili STAN, aby kandidoval s námi jako čtyřkoalice. Hnutí STAN se rozhodlo jít jinak, já jim přeji hodně štěstí v tomto vyjednávání a pevně věřím, že jsme schopni následně ukázat, že to myslíme s tou změnu všichni skutečně vážně.

Jaký volební výsledek si od této koalice slibujete?

Vítězství.

Co to znamená?

To znamená, že budeme první na pásce, když se to takto řekne, ale samozřejmě k tomu přistupujeme s velkou pokorou. On je před námi ještě velký kus cesty.

Slibujete vládu odpovědnosti, co to znamená?

Víte, tahle vláda, která teď vládne, tak je víc o amatérismu, to vidíme v řešení koronakrize. Je to vláda tak maximálně do dobrého počasí. A ani v něm nebyla schopna udělat důležité změny pro tuto zemi, protože nás čekají skutečně velké výzvy.

Výzvy, jako je změna důchodového systému a zdravotního systému, abychom byli schopni udržet standard penzí, které teď máme, a ještě pokud možno zlepšovat také dostupnost zdravotní a sociální péče při tom demografickém vývoj, který máme. Tohle všechno už jsme měli dělat v časech dobrých, teď to budeme muset dělat v čase velmi těžkých.

Ale my jsme na to připraveni. A právě odpovědnost vůči budoucnosti je tím, co nás všechny jasně spojuje. My skutečně chceme řešení, která budou lidem zaručovat, že se v této zemi bude dát dobře žít i nadále. Nebudeme myslet jenom na prospěch jednoho oligarchy, jednoho podnikatele, ale úplně všech občanů.

Vy jste mluvila o amatérismu, ale také jste se zmínila o trestněprávní odpovědnosti. To jsou podle mne vážná slova. Co tím konkrétně máte na mysli?

Pokud měli někteří aktéři, tedy ti, kteří mají hlavní rozhodovací pravomoce, jako jsou ministr, premiér, ale i třeba jiní lidé v úřednických pozicích, jasná data o tom, že se řítíme do skutečně obrovského problému - řekněme s lodí proti ledovci, a včas nezatočili kormidlem, aby se tomu nárazu vyhnuli, tak to opravdu může být i na trestněprávní odpovědnost. Já vím, že už tady trestní oznámení padlo a je samozřejmě hlavně na policii, aby to vyšetřila. Na nás politicích je vyvodit politickou odpovědnost.

Jak do tohoto zapadá, že váš poslanec, který to šikovně umí zejména s mladými voliči, Dominik Feri, sestavuje pro Andreje Babiše tým, který by měl pomoci zlepšit komunikaci vlády a srozumitelně informovat veřejnost, zejména o protikoronavirových opatřeních?

On jej nesestavuje pro Andreje Babiše, on jej sestavuje pro naše občany. Proto, abychom opravdu z té krize vyšli co nejlépe. Ukazuje se, že velkým problémem je, že se lidé v těch opatřeních nevyznají a opravdu tápou v tom, co všechno platí, co mají dodržovat. Zároveň také tápou v ekonomické pomoci a kompenzaci. A často tyto dotazy posílají i nám poslancům a politikům obecně.

Chybí tady už od jara jasná konkrétní komunikační strategie. Dominik je skvělý na sociální síti, zejména na Instagramu, kde získal už přes víc než 700 000 sledujících, což je na české poměry opravdu úctyhodné číslo. A ti lidé, kteří jej tam sledují, tak ho často mají jako primární zdroj informací o tom, co nového platí.

Čili pomůže lépe komunikovat - ale fakticky pomáhá vládě v tuto chvíli.

Fakticky pomáhá nám všem to zvládnout, protože na to doplatíme všichni, nehledě na to, jestli jsme z koalice nebo, opozice. Ale já pevně věřím, že všichni si jako jsou schopni uvědomit, kdo tuto situaci nezvládl.

Andrej Babiš a ostatní ministři mají za sebou armádu úředníků placenou z našich daní. Přesto nebyli schopni dát za víc než půl roku dohromady jeden jediný web, na kterém bychom všechno našli přehledně, byť jsme ji k tomu opakovaně vyzývali a byť k tomu má ty nejlepší předpoklady a prostředky. A musí s tím tedy pomáhat opozice. My mu s tím rádi pomůžeme, respektive občanům s tím rádi pomůžeme, ale opravdu to neděláme pro něj. Děláme to pro lidi, aby se v tom vyznali.

Vláda navrhuje zrušení takzvané superhrubé mzdy a zavedení dvou daňových sazeb. Teď se to ještě zkomplikovalo, protože ještě přichází s alternativním návrhem místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). Ten přichází s daňovou sazbou 15 %, respektive 19 %, a pro vysokopříjmové skupiny 23 %, ale jenom na 2 roky, což bylo přání prezidenta. Jak se na tento návrh díváte?

To už je úplný Kocourkov. A myslím, že se v tom těžko někdo může vyznat. Navíc dělat takovouhle zásadní změnu na dva roky v tak časovém presu, protože by měla platit od už ledna 2021, takže za pár týdnů, tak to je neskutečné šlendriánství, to se nedá jinak nazvat.

My jsme superhrubou mzdu zrušili, v roce 2015 už platit dávno neměla. Sobotkova vláda ji znovu zavedla. V dobách, kdy Andrej Babiš byl ministrem financí a pak následně premiérem, každý rok oprašoval téma, že ji zase zruší. Už to sliboval tolikrát, že se jeho slibům nedá příliš věřit. Ale teď v tom nejhorším možném okamžiku, kdy máme obrovské výpadky z daňových příjmů, protože lidé prostě nemohou pracovat, přicházet s takovouhle zásadní proměnou systému a ještě se hádat o to, jestli tedy 15, nebo 19 procent... Nemít jasno, z čeho vykryjí výpadek, to je opravdu velmi...

Jinými slovy byste opravdu radši nic neměnili. Zatím zachovat superhrubou mzdu, to je vaše stanovisko v tuto chvíli?

My jsme prosadili takzvané jednotné inkasní místo a zároveň také důchodovou reformu, a to jsou věci, které spolu velmi úzce souvisí. Musí se prosadit jak důchodová, tak zdravotní reforma. Protože zároveň s tím změnit i systém výběru daní znamená jenom si zadělat na obrovský problém. Neříkám, že se nemá zrušit superhrubá mzda, jenom to načasování vnímám jako velmi nešťastné. Určitě budeme vést diskuzi o tom, jestli by nebylo rozumnější teď třeba zvýšit slevu na poplatníka, což teď pomůže zejména těm nízkopříjmovým skupinám.

Když mluvíme o rozpočtu na rok 2021, zatím o jeho obrysech moc nevíme. Zůstávají otazníky jak na straně příjmů, tak i výdajů. Mluví se o schodku asi 320 miliard. Jaký k tomu máte postoj?

My vůbec nevíme, v jakém stavu skončí letošní rok, kdy má schodek dosáhnout až půl bilionu. Když se podíváme ale na země okolo nás, tak třeba takové Německo sice ještě i na příští zhruba dva roky plánuje schodky, ale ne tak zdaleka vysoké jako my v poměru k našemu hrubému domácímu produktu.

A v dalších letech už plánuje zase opět vyrovnané rozpočty. To by pro nás měla být cesta. Protože prohlubovat každý rok za sebou schodek o stovky miliard a tvářit se, že to zaplatí někdy někdo, a ještě bude schopen ten někdo v budoucnu zaplatit čím dál větší počet důchodů a další podobné výdaje, tak to opravdu je jenom zavírání očí před tím, co nás čeká. A že nás tak čeká katastrofa.

Za jakých okolností jste ochotni vládní návrh rozpočtu podpořit?

My ho nepodpoříme, protože nejsme ochotni podporovat rozpočet, který jenom umí prohlubovat schodek a neumí nikde hledat úspory. Vláda se o to vůbec nesnaží.

Můžeme si dovolit případné rozpočtové provizorium?

Rozpočtové provizorium by samozřejmě byla komplikace v současné době. Ale my nevidíme žádnou snahu vlády na tom někde šetřit. Vždyť každá domácnost, každá firma si teď musí opravdu velmi rozmýšlet každou korunu, kterou utratí. A vláda dělá, jako by se jí to netýkalo. Jako kdyby ona mohla rozhazovat, jako by se ty peníze tiskly v tiskárně jako na běžícím páse.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza mluví o zneužití nouzového stavu, když se poslanci ANO Jaroslav Faltýnek, David Pražák a Josef Kott snaží pozměňovacím návrhem prosadit kvóty na tuzemské potraviny v prodejních řetězcích. Podle Prouzy by to nahrálo agrobaronům. Jaké je vaše stanovisko?

Tento návrh je dokonce protiprávní, ten se opravdu nesmí vůbec objevit. Jednoznačně neodpovídá našim unijním zákonům, které u nás platí. V tomhle případě je to věc, která by měla být okamžitě zamítnuta.

Už dlouhodobě se ukazuje, nejenom ohledně vyšehradské schůzky nebo tohoto návrhu, že u čehokoliv je pan Faltýnek, smrdí to a je to podezřelé. Tady v tom případě se zase jedná jenom o to využít situace, zejména tedy ve prospěch Agrofertu, jehož zájmy hnutí ANO prosazuje ve sněmovně, protože to je taková politická pobočka tohoto holdingu.