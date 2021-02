Šéf Pirátů Bartoš: Důležité návrhy se do zákona dostaly. Sněmovna ho schválením vypíná a zapíná

Zástupci většiny opozičních stran spolu s vládní koalicí ve čtvrtek odpoledne schválili pandemický zákon. Ten má umožnit boj s koronavirem bez toho, aby musel být vyhlášen nouzový stav. Podle šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše se do plánu „všechny důležité věci dostaly”. „Věci jsou výrazně jednodušší, je to dynamičtější. Myslím si, že to je správně,” řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. A jak to změní situaci v Česku? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 16:42 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dohodli jste se ve čtvrtek s vládou a odhlasovali nový pandemický zákon, což byla dlouho jedna z pirátských priorit. Co ten zákon bude znamenat prakticky? Bude mít vláda stejné nástroje, jen podle jiného zákona, nebo některá z těch stávajících omezení už podle toho nového zákona ani teoreticky nepůjdou vyhlásit?

Začal bych jenom tou vaší tezí. Neřešíte přece buď jedno, nebo druhé. Kromě toho pandemického zákona samozřejmě řešíme s vládou i ta opatření, které mají ambici zvrátit dlouhodobě trvající rostoucí trend.

To je pravda, ale pokud velkou část dne věnujete debatám o zákonu, tak potom možná nezbývá tolik času na opatření, ne?

Máme 22 poslankyň a poslanců, ale pandemický zákon je důležitý. Je to zákon a jsem rád, že v reakci hejtmanů se podařilo vládu ke stolu dostat. Ten zákon jsme mohli mít patřičně připravený už dávno. Vláda předkládala jakýsi takový zákon předtím, ale ten sněmovna i veřejnost odmítla, tak jsem rád, že jsme se k tomu stolu dostali.

Dokonce i Jakub Michálek (poslanec, Piráti – pozn. red.), nehledě na poslední vývoj, vlastně už 20. ledna předal kompletní vlastní návrh pandemického zákona ministru (zdravotnictví za ANO) Janu Blatnému.

Pak jednal na ministerstvu s náměstky, s lidmi z legislativní rady vlády. Nakonec vláda předložila ten svůj, ale musím říct, že po dohodách – a byla to dlouhá jednání – se podařilo najít skutečně až vyjma nějaké strany (proti byla SPD a také část KSČM – pozn. red.) ve sněmovně shodu na tom. Věci, které jsme považovali za důležité, se do toho návrhu dostaly.

Jak se tedy mění pravomoci vlády? Půjdou podle nového zákona vyhlásit všechna současná opatření?

Ano, je to výrazně jemnější nástroj. Vláda skutečně nemůže dělat plošná opatření typu „zavřeme tady všechny provozy“. Ty může dělat na základě hygienických opatření vyhlašovaný pod zdravotním zákonem.

Je tam kontrola sněmovny, ta vlastně zákon vypíná a zapíná svým schválením, případně když se rozhodne buď vláda, že končí vlastně pandemická pohotovost. Taky se může rozhodnout jedna pětina poslanců, že svolá jednání, kde se zákon může vypnout.

Agentura ČTK nicméně ve čtvrtek psala, že ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu nebo také obchodní nebo výrobní provozovny. Je to pravda?

Je to forma opatření, není to to vypnout a zapnout. Řešili jsme to s legislativci, vyjadřovali se k tomu lidé z legislativní rady vlády. Zákon je prodiskutovaný. Skutečně neumožňuje velké zásahy, které v tuto chvíli může vláda dělat pod nouzovým stavem.

A je tam zásadní podmínka, že to musí být odůvodněné. Jestli si pamatujete, když městský soud v první vlně shodil věci pod zdravotním zákonem, tak dokonce říkal, že pokud to má takovýto dopad, tak musíte uvést důvod. Tedy data o tom, proč to děláte a jaký očekáváte efekt. Vláda to v nouzovém stavu nedělala. To bylo „ráno otevřete okýnka, odpoledne tam můžete prodávat kávu“.

Ale pokud k tomu tedy teď vláda dopíše odůvodnění, tedy třeba, že je to proto, aby lidé tolik necestovali, nebo proto, aby se nepotkávali a nenakazili, tak to podle toho nového zákona bude možné?

V první vlně třeba Zdeněk Hřib (primátor hlavního město, Piráti) v Praze například vyhlásil povinnost nosit roušky v MHD.

A znovu říkám, toho zákona bych se v tomto neobával. Slyšel jsem kritiku zejména ze strany SPD, že se stává z ministerstva zdravotnictví nové – a to byl ten původní vládní návrh, kdy to skutečně znamená. Tady to tak není, je tam možnost soudního přezkumu a důležitá věc, o kterou jsme velmi bojovali, a to je otázka náhrad škody nebo kompenzací.

Kdyby skončil nouzový stav a jeli jsme podle zdravotního zákona, tak jsou ty kompenzace nulové a nejsou vymahatelné. Chtěli jsme krizový zákon nebo jeho principy přenést do toho zákona a to se úplně nepovedlo. Ale už máme i precedentní judikáty, které říkají, co může člověk uplatnit v danou chvíli.

Pan ministr Hamáček to vypráví restriktivně, když říká: Tím je myšleno pouze „půjčíme si auto, když řešíme pandemii, to se zničí, my vám ho zaplatíme“. Tak to není. Nejsou k tomu judikáty. To se bude muset potom, když ti lidé budou podávat třeba nějaké žádosti.

A ministryně (financí za ANO Alena) Schillerová slíbila, že připraví elektronický formulář a bude to jednoduše zprocesované, na to všechno jsme pamatovali.

Velmi oceňuji, že se na kompromisním návrhu pandemického zákona Poslanecká sněmovna dnes dohodla a že jsme dokázali táhnout za jeden provaz. Hejtmani i vláda teď mají poslední necelé dva týdny na přípravu pokud možno co nejhladšího přesunu z režimu nouzového stavu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 18, 2021

‚Myslím, že je to správné‘

Je pro normálního člověka vlastně podstatné, podle kterého zákona se to omezení vyhlašuje? Je při pohledu do aktuálních statistik a na kapacity na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích opravdu v tomto týdnu pandemický plán to úplně nejzásadnější?

Přece musíte řešit všechny aspekty. Třeba zákaz vycházení po deváté hodině podle pandemického zákona prostě nevyhlásíte. Co jsem chtěl říci, samozřejmě to je jenom rámec. Vláda dlouhou dobu vládne v nouzovém stavu, to jí dává možnosti nepřezkoumatelně vyhlašovat opatření. Teď musíte až k Ústavnímu soudu, zde se to řeší na Nejvyšším správním soudu. Věci jsou výrazně jednodušší, je to dynamičtější. Myslím si, že to je správně.

A vy jste přesvědčen, že v tomtm týdnu je to to nejzásadnější?

Ne, nám rostou čísla. My jsme vládě předali společné požadavky nebo návrhy, které jsme konzultovali s hejtmany za tyto strany. A na to by měla být schůzka v úterý. Ale nyní již demokratické opozice – to znamená TOP 09, KDU-ČSL, ODS, Pirátů a STAN – měla nějaké požadavky.

Pandemický zákon byl ve všech požadavcích, ať to vláda probere. A jsem rád, že si premiér sedl ke stolu a stalo se to dnes. Doufám, že Senát to schválí. Ale pak jsou tam fakt důležité věci. A co se dlouhodobě nedaří? Nám se nedaří zvrátit ten trend buďto trvalých, nebo rostoucích čísel.

Pardon, říkáte, že o konkrétních věcech budete mluvit v úterý. Mířím k tomu, jestli kdybyste před týdnem souhlasili s prodloužením nouzového stavu a odložili nový zákon, tak jestli třeba už teď jste nemohli být...

Tak by se nic nestalo. Ta stagnace... Pan premiér hovoří o tom, že ta opatření nefungují. Ona fungují, ale nevedou k cíli. K cíli by vedla proočkovanost, ale bohužel – a to teď vidíme s kauzou AstraZeneca a nedodaných vakcín v České republice kvůli logistice – se tu situaci nedaří zvrátit.

A proto přicházíme – a dokonce o tom psal i pan ministr (školství za ANO Robert) Plaga už teď – máme dvě největší centra komunitního šíření, to nám dělá ta čísla.

Je to rodina. Chraň bůh, že by se někdo snažil zasahovat do rodin. Ale jsou to firmy a velké provozy. Jsou firmy, které třeba testují v tuto chvíli své zaměstnance, ale většina ne. Je to druhé největší ohnisko komunitního přenosu, a když chceme – a měl by to být společný cíl – aby se něco změnilo, tak musíme řešit ten problém tam, kde je.

To je ta otázka na podporu antigenního nebo ideálně PCR testování ve firmách, protože prostě nechcete mít nemocné zaměstnance, kteří přijdou domů, přinesou ten vir, ten se přenese na další lidi a šíří se to. A chcete taky, aby se dbalo na dodržování ochranných pomůcek.

Naši poslanci třeba ve sněmovně chodí na antigenní testy zde ve sněmovně třeba co tři dny, když je otevřeno. Byl jsem v tomto týdnu dvakrát, jednou mimo sněmovnu. To je přece (dobrá) investice u každého podnikatele, který chce mít zdravé prostředí a dbá na své zaměstnance. Antigenní test stojí asi 140 korun. Zaměstnanec za celý den vydělá pravděpodobně tisíce, když u vás pracuje. To je zásadní.

A druhá věc – a tam si myslím, že se nám podaří najít shodu, protože už jsme se o tom bavili s ministryní Schillerovou – takzvaná izolačka, která tedy nebyla na poměr mzdy, což mě velmi mrzí, protože funguje pouze pro příjmy pod řekněme průměr příjmů v České republice.

Protože, doplníme, ten strop by měl být 370 korun na den.

Strop je 370 korun na den. Samozřejmě když máte vyšší příjem, tak v danou chvíli máte i vyšší nastavené náklady, třeba máte nájem nebo leasing. My jsme chtěli jít na procenta.

Nakonec se tedy ministryně (práce a sociálních věcí z ČSSD Jana) Maláčová rozhodla pro těch 375 Kč na den. A opět zapomněli na lidi, kteří pracují s IČO, kterých je v České republice asi milion, oproti třeba Rakousku.

A dostanu se k tomu, proč je to důležité. A i těmto lidem – a já věřím, že to projednáme v tomto týdnu nebo v následujícím – by měla být přiznaná, pokud si platí zdravotní pojištění, aspoň nějaká kompenzace. A ten důvod je jednoduchý. V České republice na jednoho pozitivně testovaného je průměr nahlášených kontaktů 0,8. To by ten člověk měl doma 0,8 manželky, má doma jednu manželku.

Navíc by se s nikým nepotkal. Věříte, že pokud se zvýší plat, který dostává člověk v karanténě nebo náhrada platu, tak je to dostatečné řešení?

Je to tak. V tuto chvíli lidé jsou solidární, protože nechtějí zruinovat třeba svého souseda, se kterým se dvacet minut baví na chodbě, takže nenahlašují kontakty. Hygiena po tom moc nepátrá.

Na druhou stranu jsem se díval na váš návrh pěti opatření, která chcete prosadit. A tam chcete, aby člověk, který jde do karantény, dostal 80 procent platu, ale jenom jednou za tři měsíce. Je to dostatečné? Protože pokud má člověk smůlu, tak se přece do karantény může dostat za ty tři měsíce i opakovaně.

Navrhovali jsme věc, která se dá spočítat. Máme i nějaký průměrný počet nakažení v těch cyklech. Samozřejmě když jste prodělal covid bezpříznakový, tak minimálně proti těm známým mutacím... Otázkou je, zda ta jihoafrická mutace vlastně respektuje tuto získanou imunitu.

Máte tedy nějaký cyklus trvající imunity a protilátek, nemůžete se znovu nakazit. Faktem je, že i v první vlně třeba Jakub Michálek, když už jsem o něm dneska mluvil, tak se díky tomu rizikovému kontaktu do karantény dostal během dvou měsíců třikrát, pokud se nepletu. A skutečně to je důležité, protože třeba v Plzeňském kraji je to 0,2 kontaktu. Průměrný člověk...

A ten návrh je tedy dostatečný?

To jsou nějaké naše priority za pět dvanáct. Dali jsme je panu premiéru (a předsedovi hnutí ANO) Andreji Babišovi ještě dávno předtím, to už je asi 14 dní. Ostatně jsem se kvůli tomu s nimi setkal a ptal se, kde jsou zásadní změny, které by to mohly ovlivnit.

Potom se o těch jednotlivých – myslím, že těch bodů je 16 – budeme s vládou bavit příští týden. Ale zásadní věc je to testování ve firmách, dodržování nošení těch hygienických pomůcek v nebezpečném provozu. Když jste někde na hale, kde jste od sebe vzdáleni spoustu metrů, tak to samozřejmě není potřeba, ale kde se setkáváte ve společných prostorech, to je podle mě zcela zásadní. Na to bychom se měli zaměřit, protože ten byznys musí být zodpovědný.

Mzda v karanténě?

K některým z těch 16 bodů se ještě dostaneme, ale chtěl bych se vrátit k nadhledu na tu současnou situaci. Po úterní schůzce s prezidentem republiky Milošem Zemanem jste řekl, že jste se s ním snad shodli, že je potřeba do současné situace vnést nějaký prvek, který zvrátí rostoucí trend přírůstků nově nakažených. Co konkrétně tímhle tím impulzem může být? Těch 16 bodů, nebo je to jedna konkrétní věc?

Bavil jsem se s panem prezidentem o jednotlivých opatřeních, kde on vidí problémy. Shodli jsme se na tom, že problém je pomalá vakcinace v České republice, která prostě nejde akcelerovat.

Pak jsme se samozřejmě bavili o typech vakcín a certifikacích Státních zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv nebo certifikacích Evropskou agenturou pro léčiva. A dokonce od pana prezidenta, dovolím si ho citovat, zaznělo: „Když ty lidi nestihneme proočkovat, tak ať aspoň tedy jsou v důstojné ekonomické situaci doma.“

Ptal jsem se ho konkrétně a on odpověděl, že paní ministryni financí se to samozřejmě nebude líbit, ale zdraví a ekonomika jsou úzce provázány. Vlastně je nelze oddělit. Je skutečně lepší mít lidi doma a v danou chvíli jim hradit těch deset dní té covidové karantény, kterou mají, než se prostě dívat na krachující síly v nemocnicích, ale i třeba na ekonomické krachy, které to také přináší. Když jste zodpovědný a rozhodnete se zůstat, tedy nahlásíte kontakt, jdete do té karantény a v danou chvíli prostě třikrát za rok máte 60 procent v tom prvním období.

Tohle jsou jasné, konkrétní věci, ale celkově, když se podíváme i na to, kolik lidí ta stávající opatření nedodržuje, kdo a co by se mohlo udělat, aby se ta situace zásadně změnila?

Myslím si, že ono to zní jako klišé, že vláda obtýden má nějakou kauzu nebo nějaký výrok třeba pana Babiše, když se nehlídá, který podrývá vlastně důvěru lidí ne v tu vládu jako celek, i když podle posledního průzkumu, který byl v České televizi, té vládě prostě nevěří naprostá většina lidí, ale podrývá důvěru v opatření.

A myslí si, že zásadní je, že si musíte dát cíle, které jsou dosažitelné. Můžete vidět fotky z nemocnic, můžeme se dívat na ukazatele lidí, kteří v důsledku covidu zemřeli, ale pokud to není někdo, kdo je vám blízký, tak lidé se tváří, že se jich to netýká.

Myslím si, že třeba jedna věc, která – a rodičů je mezi námi spousta, i já mám čtrnáctiletou nevlastní dceru doma – tak ten cíl je skutečně tak. Zvolili jsme, že ochráníme spíš byznys a zavřeme školy, což v nějakém režimu dává smysl, ale dlouhodobě to není možné.

Tak, když teď máme nějaký plán a představil ho pan ministr Plaga, kde si děti dokonce – Praha už jede pilotní projekt – doma s rodiči vykloktají a esemeskou nebo přes internet pošlou výsledek a můžou do školy. Pojďme si říct, že tím naším společným cílem, celé České republiky, je postupný návrat dětí do škol za těchto bezpečných podmínek, a to je přece hmatatelný důvod. Netvrdím, že se to musí stát...

Cíl: vrátit děti do škol

Myslíte si, že když si všichni řekneme, že cílem je, aby se děti vrátily do školy, tak najednou lidé začnou nosit roušky, začnou poctivěji dodržovat vzdálenosti a tak dále?

Ale tyto cíle musí zaznívat. Víte, jsem dneska pozván (do vysílání Českého rozhlasu, pozn. red.) a nějak se nebojím, ale pan premiér si každý den může udělat tiskovou konferenci, že mu neletí letadlo a k těm lidem mluvit, a prostě dobrý lídr stanovuje cíle, aby lidé viděli to světlo...

Pandemie s námi bude dlouho. Jeden vzdálený cíl je proočkovaná společnost, kdy ten vir ustoupí. Jeden cíl je: přijde jaro a virus sám od sebe odejde. To není moc dobrý výhled. Ale zrovna to vrácení do škol je skutečně cíl, kterého všichni společně můžeme dosáhnout, a pak si můžeme říct něco jako: fajn, máme třetí třídy. A furt ještě ten maturitní ročník nebo ty deváťáky... Spíš bych tam dal ty mladší děti, protože je musíte jinak doma hlídat, což je další důvod, proč třeba nemocnice nemají dostatek personálu, protože lékařky či zdravotní sestry častěji než muži jsou doma s dětmi.

To je podle mě jasný cíl, který je uchopitelný, každý mu rozumí, není to R takové nebo makové. Pojďme se na něj zaměřit. Je pozitivní, nemá nic jako „tady dostaneš 300 000 pokutu“.

Mimo jiné se nám podařilo upravit proporcionalitu těch trestů, které už teď jsou v krizovém zákoně.

To znamená, když to přeložím, že ty pokuty budou nižší, než byly v původním návrhu?

Nejsou jiné, než byly původním návrhu, ale ty pokuty byly – já jsem rád, že vyslechli ten názor Jakuba Michálka, šlo to pak v tom pozměňovacím znění návrhu. To není, že se zavádí nějaké nové, existovaly, ale když se bavíme o pozitivní motivaci, tak to nesmí být snůška nějakých slov. Musí to být velmi konkrétní, na co si každý sáhne.

A věřte mi, že i starší lidi, ale i rodiče rozhodně poznají rozdíl mezi tím „mám doma dítě na distanční výuce půl roku“ a „moje dítě na dva dny v týdnu v nějakých cyklech chodí do školy, protože ta situace je lepší“. A to je podle mě hmatatelný cíl, za který bych já osobně, protože mám doma taky tu svoji nevlastní dceru, byl strašně rád, a to je víc než „věřím vládě/nevěřím vládě“, ne?

Uvažujete jako šéfové opozičních stran, že byste třeba nějak aktivně vyzývali své příznivce, své voliče, aby víc dodržovali ta opatření?

Ono to vypadá, jako že to neděláme, tak my celou dobu...

Díval jsem se na web Pirátů, šel jsem tři týdny zpátky a viděl jsem tam kritiku, viděl jsem tam jiná témata, ale jasnou výzvu „dodržujte opatření“ jsem tam neviděl.

Tak možná byste mohl být třeba i více na facebooku. Máme portál koronavirus.pirati.cz. Dokonce jsem v momentě, kdy tedy jsme nepodpořili prodloužení nouzového stavu, protože se to nehýbalo, točil s Vítkem Rakušanem (předseda STAN – pozn. red.) video, kde jsou důvody, proč to dodržovat... Takových videí mám za rok té pandemie podle mě tak pět až deset a i třeba dneska, a to nebylo... To bylo předtím, než se pan poslanec (nestraník Lubomír Volný – pozn. red.) zase ve sněmovně předváděl, tak jsme třeba publikovali, kdy naši poslanci šli na testy...

Abychom byli spravedliví, vy sám jste na twitteru publikoval už včera výzvu.

Ale uznejte, že zásah, který jako opoziční poslanec mám – a je to maximum – my jsme na těch sociálních sítích, komunikujeme. Za mě tam nemluví nějaký najatý tým za Ivana Bartoše na facebooku. To je můj profil, tak dokonce dám za to ruku do ohně, že nikdo od nás nikdy nezpochybňoval efektivitu hygienických opatření.

Naopak, a to si určitě vzpomenou i posluchači, když se vykládalo, jak ve sněmovně mimo vevnitř v prostorech se mají nosit roušky, a pan Vondráček (ANO), předseda sněmovny, hovořil o tom, že sněmovna má mít výjimku, tak pirátští poslanci plus poslanci z nějakých jiných stran – nevím, jestli to bylo jako absolutní – ale pirátští poslanci ty ochranné prostředky, ať roušku, či respirátor, nosili po celou dobu jednání sněmovny. Je tomu tak i dnes.

Pro firmy bez zdravotníků je ale testování někdy drahé. Testy zatím nelze pořídit na pojišťovnu. Již měsíce apelujeme na vládu, ať tuto možnost firmám a organizacím poskytne. Už nyní by měly být firmy zodpovědné, protože investice do zdraví zaměstnanců se mnohonásobně vrátí. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 18, 2021

Otvírání obchodů?

Už jsme mluvili o otevírání škol, ale řeší se také otevírání obchodů. Podporuje Pirátská strana to, aby se příští týden otevřely všechny obchody?

Hlavně jsme řešili nespravedlnost opatření, kdy některé vybrané obchody, třeba zbraní, byly otevřené, zatímco řekněme maloobchod byl diskriminován vůči velkým řetězcům a poměrně dlouhou dobu.

To se dostalo k Ústavnímu soudu. Už asi týden lítá, že Ústavní soud rozhodl, ale čekáme na vyhlášení. Jak vlastně bude zhodnocení znít, takže ta aktivita pana (ministra průmyslu a obchodu a dopravy za ANO Karla) Havlíčka, že tím chce vyjít vstříc opozici, je trošku marketingový trik, protože to stejně v pondělí bude muset řešit.

Pardon, vy máte stoprocentní zprávu, že Ústavní soud rozhodne, že se obchody mohou otevřít?

Asi tak na stejné úrovni jako vy. Četl jsem to na několika serverech různých zdrojů, tak věřím, že novináři, řekněme, těch respektovanějších médií si toto ověřují.

Je to riziko v této chvíli?

No, zase se na to koukáme jako na nějaký fenomén jedné věci, ale pokud vláda zároveň dělá kroky, že by se to opravdové riziko, což je otázka přenosu v práci, když to nebudu říkat ve firmách a fabrikách, tak samozřejmě to zafungovat může.

Nebezpečí narůstá ani ne tak kvůli těm provozům, protože na rohu ulice v krámku, tam vám přijde 40 lidí denně, si ochráníte hygienická opatření a pravidla daleko lépe než v supermarketu, kam chodím nakupovat, když mi to nepřiveze nějaká dovážková služba, jak jsme zvyklí.

Pravděpodobně dojde tedy k menšímu zvýšení mobility, což nikdo nikdy nezaměřil, že to je ten problém, ty malé obchody. A prostě malé zavřeme, velké necháme být. Jestli to jsou něčí kamarádi, to se můžeme bavit, ale to není relevantní.

Opět nemůžeme oddělovat, že tady se něco stane, což se stane, nehledě na to asi, co vláda chce kvůli judikátu toho soudu, který bude vyhlášen. Ale zároveň přece musíte postupovat v těch opatřeních, která mají prokazatelně zásadní efekt na to snížení toho šíření viru, takže dívejme se na to jako na systém. Předpokládal jsem, že vláda jakoby vyvažuje rizikovost jednotlivých opatření a provozů. To je to odůvodnění, proč...

Vy nemůžete řešit, tady se nám lidé scházejí nebo něco, tak jim po deváté hodině zakážu chodit ven. Pak se nemůžete jít, ani když přijedete ze sněmovny, jít v deset zaběhat, a to nejde o to, že by poslanec asi nemohl. Ale když člověk přijde večer z práce, proč by si po deváté hodině nemohl jít zaběhat do parku, protože někdo jiný třeba po deváté hodině na ulici dělá mejdan. To prostě nedává smysl.

Taktizování před volbami

Na závěr se vrátím k vyjednávání opozice s vládou. Do jaké míry se podle vás v těch jednáních odráží to, že do voleb zbývá 7,5 měsíce? Bylo by to jinak podle vás výrazně jednodušší?

Musím říct, že jednání s vládou – ani ne tak s ministry té vlády, ale s panem Babišem, pokud se někdy na ni dostane – jsou vždycky obtížná. Myslím, že ta rétorika vždycky byla, když se daří a je to moje zásluha, já to tady řídím, já jsem garant očkování, já jsem zachránil – a zejména v té covidové době se to změnilo...

Pardon, zeptám se i z vaší strany, protože vy jste byl na sociálních sítích dost kritizován za nedělní schůzku, kdy jste jel do Průhonic za Andrejem Babišem. Zvažujete, že třeba tyhle vstřícné věci by vás mohly poškodit ve volbách?

Jednak život neprobíhá na sociálních sítích. To je nějaká reflexe, sociální bublina a vůbec k tomu takhle přistupuju. Za ty tři roky, co jsou Piráti ve sněmovně, vlastně čtvrtý rok, tvrdím a zatím si stojím, že naše práce je naše kampaň.

Četl jsem výhrady, a tak to vezmu lidsky, i když premiér o něm třeba někdo takto neuvažuje, ale kdyby mi někdo v sobotu zavolal, že se se mnou v neděli večer potřebuje sejít s nějakými věcmi, tak mu také asi první, co řeknu: přijeďte ke mně domů.