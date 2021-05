Očkovat děti je velice důležité. Ke kolektivní imunitě se bez nich nedostaneme, říká biochemik Trnka

Je současné rozvolňování vládních restrikcí správně načasované? Jak zabránit tomu, aby se epidemická situace v zemi opět zhoršila? Jak velkým rizikem je takzvaná indická mutace? A postupuje očkování proti covidu-19 dostatečným tempem? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Trnka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Trnka z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na 3. LF UK. | Foto: archiv Jana Trnky

Jak hodnotíte současný postup očkování? Je dost rychlý?

Ideální by bylo, kdybychom už byli na 100 procentech, což opravdu nejsme. Když se podíváme na celou populaci, tak se ten postup zase tak moc neliší od ostatních států Evropské unie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s přednostou Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Janem Trnkou

Tam, kde nejsme úplně premianty, je právě proočkovanost těch nejvyšších věkových kategorií. Pokud se podíváme, tak ve skupině 65+ máme v tuto chvíli alespoň jednou dávkou proočkováno 80 procent. Je otázkou, jestli se podaří zbylých 20 procent proočkovat.

Tady vidím určitý nedostatek, protože informační kampaně, které nám vláda slibovala, neprobíhají zdaleka tak intenzivně, jak by mohly. Druhá věc je zapojení praktiků, kteří mají mnohem lepší kontakt s pacienty a mohli by je přesvědčit, ať se nechají očkovat.

Čím si vysvětlujete, že stále v tomto směru nejsou praktičtí lékaři dostatečně vytíženi?

Do detailů úplně nevidím, ale myslím si, že tam je ten fakt, že si koordinátoři očkování ulehčují práci, protože pracovat s očkovacími centry je asi jednodušší. Je možné, že jde o úhrady za ty úkony a někteří je možná nechtějí pustit z ruky.

Ty detaily přesně neznám, ale vidím velký problém. Dosáhnout na posledních 20 procent bude extrémně těžké, pokud očkování necháme jen na očkovacích centrech.

Jak důležité je očkovat mladistvé?

Je to velmi důležité. Jak už jsem naznačoval, tak to riziko pro ně samotné není zase tak velké. Pokud se chceme dostat k tomu ideálu kolektivní imunity, tak musíme očkovat i mladé lidi a dokonce i děti. Důležité to rozhodně je, protože bez toho se na těch 80 procent proočkovanosti nikdy nedostaneme.

Celý rozhovor Vladimíra Kroce s biochemikem Janem Trnkou si poslechněte v přiloženém audiozáznamu pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.