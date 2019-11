KDU-ČSL na moji předsednickou kandidaturu zatím není naladěná, myslí si Jiří Čunek

Marek Výborný oznámil svoji rezignaci na post předsedy KDU-ČSL. Po náhlé smrti své ženy chce dát přednost rodině před politikou. Kdo jej nahradí? V jakém stavu momentálně strana je? A měla by jít do příštích voleb v koalici s dalšími opozičními subjekty? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Jiří Čunek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:26 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Čunek | Foto: Filip Jandourek

Výrazná osobnost zastávající konzervativní hodnoty, která má potenciál zvrátit nepříznivou volební bilanci KDU-ČSL. Tak by měl podle hejtmana Jihomoravského kraje a lidovecký senátor Jiřího Čunka vypadat nástupce Marka Výborného. Ve straně je jich dost, ale na viditelná místa ve vrcholné politice se nehrnou, dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Opozice posiluje Andreje Babiše tím, že na něj neustále pořádá hon, říká Jiří Čunek

„Jmenovat mohu, ale nedělá se to. V tuto chvíli by to mohl být pro mnohé polibek smrti,“ myslí si Jiří Čunek. Měl by to být někdo ze současných lidoveckých poslanců a senátorů, přičemž zdaleka ne všichni o tento post stojí, napovídá.

„Poslanec má výhodu, protože politické půtky, souboje, ale také tiskovky se vedou na půdě sněmovny. Senátoři také nemají vliv na vládu – neodvolávají ji ani ji nevolí, zatímco poslanci ano,“ zužuje dále okruh možných kandidátů.

Každý si musí odpovědět na zásadní otázku, zda má reálně šanci zaujmout veřejnost natolik, aby zlepšila volební preference KDU-ČSL, myslí si Čunek.

„Všichni kandidáti by se měli trochu víc nadechnout a dívat se na věci svrchu,“ naráží na schopnost odhlédnout od šarvátek v Poslanecké sněmovně a těžiště pozornosti zaměřit na problémy občanů.

„Opozice posiluje Andreje Babiše tím, že na něj neustále pořádá hon. Měla by prezentovat vlastní návrhy na to, jak dělat věci lépe,“ domnívá se Jiří Čunek, který po posledních volbách prosazoval možnou spolupráci KDU-ČSL s vítězným hnutím ANO.

„Říkal jsem, že Andrej Babiš není démon, vyhrál volby a to máme respektovat. Měli bychom stanovit podmínky, za kterých bychom s ním mohli spolupracovat.“

Odpovědnost a práce

V souvislosti s možnou kandidaturou na předsedu se objevují jména Václava Bartušky, Mariana Jurečky nebo Pavla Bělobrádka.

Spolupráce s jinými subjekty? To pro lidovce není správná cesta, říká Jiří Čunek Číst článek

„Ani jedno by nebyla špatná volba, ale jestli by to bylo dobré, to se ukáže,“ komentuje senátor. Vlastní kandidaturu na předsednické křeslo jednoznačně nevylučuje.

„Já osobně bych kandidoval jenom tehdy, kdybych cítil, že kolegové a strana jsou mentálně nastaveni právě na to, že jsem spíše člověk, který se na věci dívá z větší výšky. A tak strana momentálně naladěná není,“ říká Jiří Čunek s tím, že stávající politický styl KDU-ČSL jeho kandidatuře zatím nenahrává.

„Můj pohled na výkon politiky není identický s tím, co si myslí moji kolegové,“ dodává. „Nesoustředím se na to, kdy budou volby, ale na to, co je potřeba udělat. Volby samotné jsou vlastně legrace, tam o nic nejde. To nastává až ve chvíli, kdy ti, kteří vyhrají, přebírají odpovědnost a musí ji vyjádřit ve své práci.“