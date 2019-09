Šéf unie žalobců: Šaroch by měl rozhodnutí o Čapím hnízdě náležitě vysvětlit, veřejnost je zmatená

Státní zástupce zřejmě navrhl zastavit trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Není ale jasné, kdy se veřejnost dozví finální verdikt. ,Spis je rozsáhlý, kauza je komplikovaná, odhady jsou těžké, ale doufám, že se bavíme o řádech týdnů, ne měsíců,‘ říká Radiožurnálu k přezkoumání rozhodnutí Jan Lata, předseda unie státních zástupců. Podle něj čelí Městské státní zastupitelství dozorující nad kauzou tlaku v širším slova smyslu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:21 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Unie státních zástupců Jan Lata | Zdroj: Repro ČT24

Jak zásadní je pro vás informace Deníku N, kterou se v pondělí dozvěděla veřejnost ohledně trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo?

Ona to zatím žádná informace není, protože neznáme to meritorní rozhodnutí.

Takže to pro vás nemá příliš velkou vypovídací váhu?

Rozumím tomu, že je veřejnost z té situace zmatená. Poté, co Deník N v pátek (server informaci zveřejnil v pondělí, pozn. red.) uvedl, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch chce zastavit trestní stíhání, Městské státní zastupitelství v Praze na to v pondělí reagovalo, že se nejedná o finální rozhodnutí. Jaroslav Šaroch předložil svůj koncept, změnil svůj předchozí právní názor, tak rozumím tomu, že veřejnost je v tuto chvíli znejistěna, co se to vlastně děje. Obávám se, že nám stejně nezbude nic jiného než počkat na to, jaké bude finální rozhodnutí Městského státního zastupitelství.

Trochu to zní, jako byste vinil média nebo naznačil, že nesou na této nejasné situaci vinu. S dovolením bych oponovala, a to prohlášením Městského státního zastupitelství v Praze, které minulý týden avizovalo, cituji: „Lze předpokládat, že v pondělí příštího týdne bude možné veřejnosti sdělit, zda bylo rozhodnutí v této věci zpracováno, či zda státní zástupce navrhl prodloužení lhůty.“ Není tedy na vině i samo státní zastupitelství, že avizovalo rozhodnutí, které není?

Je zjevné, že komunikovali pod určitým tlakem, vzhledem k tomu úniku informace o tom, jak Jaroslav Šaroch hodlá rozhodnout. Obávám se, že ať už by tedy uvedlo to, co uvedlo, nebo že se nebude vůbec vyjadřovat do finálního rozhodnutí, tak všechny možnosti nejsou ideální. V tuto chvíli tedy nechci udělovat žádné rady, jak mělo Městské státní zastupitelství tuto informaci komunikovat.

Řada státních zástupců v různých rozhovorech v médiích celou dobu hovořila o tom, že státní zástupce Šaroch má na rozhodnutí v této kauze čas do konce srpna - pakliže mu nebude ta lhůta prodloužena. Konec srpna nastal, veřejnost očekávala rozhodnutí. Není to podle vás tedy zmatečné? Toto rozhodnutí je pouze konceptem finálního rozhodnutí. Prozatím nedošlo k žádnému definitivnímu, zásadnímu procesnímu rozhodnutí?

Dozvěděli jsme se to, že pan Šaroch změnil svůj právní názor na tu věc, což samozřejmě v praxi znamená, že se ta kauza prodlužuje, což může způsobit, že je veřejnost zmatená. Nelze nic jiného než vyčkat, jakým způsobem skončí aprobační proces. Tedy zda se se závěrem, který Jaroslav Šaroch předložil, ztotožní vedoucí státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze.

Co přesně znamená, že změnil názor?

To jsem citoval oficiální vyjádření Městského státního zastupitelství (MSZ), opravdu nemám jiné informace než ty, které poskytlo.

Rozumím – ale z vaší praxe – co takové vyjádření znamená?

Pakliže je zahájeno trestní stíhání a státní zástupce zamítne stížnost do usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání, a tedy probíhá takzvaně fáze přípravného řízení, která se nazývá vyšetřování, tak tato fáze zpravidla končí podáním žaloby. Může to skončit i tím, že se státní zástupce poté, co mu policejní orgán věc předloží, rozhodne ji vrátit policii k došetření. Vzhledem k tomu, že tady nepochybně probíhal dozor nad vyšetřováním průběžně, tak se mi to nezdá jako varianta, která je ve hře. Třetí varianta, která existuje a o které média spekulují, je, že dozorující státní zástupce dospěl k závěru, že je na místě to trestní stíhání zastavit a kauzu skončit.

Ten koncept, se kterým Šaroch přišel, bude v tuto chvíli posuzovat šéf MSZ Praha, je to tak?

Je to tak. Je nutno doplnit, že odpovědnost za rozhodnutí nese dozorující státní zástupce Šaroch. Aprobační proces není o tom, že by měl městský státní zástupce schvalovat nebo vypracovávat tu věc, která je na úřadě učiněna. Aprobační proces slouží zejména k tomu, aby městský státní zástupce byl informován o tom, co se mu takříkajíc ,na baráku děje‘, a samozřejmě má i tu možnost, pokud by dospěl k závěru, že to stanovisko je zcela vadné, se do té věci vložit a udělit pokyn k jinému postupu.

Jak dlouho to podle vás může trvat? Připomínám, že kauza se vede tuším čtyři roky, spis podle informací od policie má přes 20 tisíc stran. Jak dlouho tedy může posouzení názoru pana Šarocha trvat?

Spis je rozsáhlý, kauza je komplikovaná, odhady jsou těžké, ale doufám, že se bavíme o řádech týdnů, ne měsíců.

A z praxe, jak dlouho to u takového případu může trvat?

Jak jsem odpověděl. Doufám, že v řádech týdnů, ne měsíců.

Jak je podle vás možné, že se státní zastupitelství v Praze nechalo, vašimi slovy, „přitlačit“ médii k tomu, aby zveřejnilo nějaké stanovisko v průběhu rozhodování o kauze Čapí hnízdo? Nakolik je to výjimečné?

Je to situace výjimečná, ke které zřejmě došlo právě kvůli tomu pátečnímu úniku, kdy bylo uvedeno, že Šaroch hodlá tu věc zastavit. MSZ se tedy rozhodlo informovat, v jaké fázi se proces rozhodování nachází.



Není to ale tak, že MSZ to uvedlo ještě předtím, než tyto dohady avizovalo, že zveřejní další fázi procesu?

Z mé strany je to opravdu odhad z těch indicií, jak informace následovaly po sobě. Zjevně to rozhodnutí kolegy Šarocha bylo překvapivé pro vedení MSZ, a tudíž muselo reagovat. A reagovali tak, jak reagovali.

Co to dle vašich zkušeností znamená pro šéfa MSZ? Ptám se zejména proto, zda to na něho nevytváří příliš veliký tlak? Ta informace, která byla v první chvíli interpretována jako zastavení trestního stíhání. Ostatně, prezident Miloš Zeman už stihl panu premiérovi popřát.

Samozřejmě nikdo z těch, kdo tu kauzu zpracovávají, nemá lehkou pozici. Nepochybně čelí tlaku v širším slova smyslu. Nemyslím si, že by docházelo k tlaku mocenskému nebo politickému, ale je to věc mimořádně sledovaná, takže situace není jednoduchá. Nicméně se domnívám, že to není nic, co by mělo ovlivnit rozhodování příslušeného státního zástupce.

Neoslabuje podle vás postup MSZ tak, jak jsme jej sledovali, důvěru veřejnosti ve spravedlnost celého procesu vyšetřování kauzy Čapí hnízdo?

Situace je v tuto chvíli nejasná. Veřejnost nepochybně čeká na to, jak bude rozhodnuto, a právě proto, aby důvěra státního zastupitelství nebyla nějakým způsobem narušena, se jako unie státních zástupců domníváme, že to meritorní rozhodnutí by mělo být náležitě vysvětleno.



Zastavení trestního stíhání v této fázi vyšetřování je poměrně výjimečná věc. Z hlediska statistik, jak je uveřejnilo Nejvyšší státní zastupitelství, se to týká zhruba dvou procent případů. Co může odůvodňovat takto výjimečnou změnu pohledu státního zástupce v takto citlivé kauze?

Nějaká změna skutkových okolností, ke které došlo v průběhu vyšetřování. Teoreticky to může být i skutečnost, že ze znaleckého posudku vyplyne, že obviněný byl nepříčetný, což nepředpokládám, že v této kauze nastalo. Může se stát i to, že pokud je posuzována takto komplexní věc, ve které hraje roli ustanovení Evropského práva, tak může státní zástupce změnit názor na jednu dílčí skutečnost, která ale může celkově tu kauzu přeskládat.

Znamenalo by to, že podle státních zástupců v takovém případě je téměř jasné, že se trestný čin nestal? Neměla by zde platit řekněme určitá zásada, že v pochybnostech státní zástupci spíše žalují, zatímco soudy v pochybnostech spíše osvobozují? Jestli by to znamenalo, že v podstatě více méně jednoznačně nedošlo podle státního zastupitelství k žádnému trestnému činu?

Ta zásada platí a je podle mého názoru správná. Důvodů, proč může být rozhodnuto o zastavení, může být celá řada. S přihlédnutím k této kauze, která je na krajské úrovni, takže nelze očekávat, že by například byla ta věc postoupena do přestupkového řízení, nebo bylo rozhodnuto o odklonu. Opravdu lze očekávat, že zastavení trestního stíhání by mělo být odůvodněno tak, že je zjevné, že se trestný čin nestal nebo že nebylo prokázáno, že jej spáchala osoba obviněná. To uvádím v obecné rovině. Já samozřejmě neznám to rozhodnutí.

Jakým způsobem může do toho rozhodování v této chvíli vstoupit dohledové vrchní státní zastupitelství?

Těch mechanismů je zde celá řada. V prvé řadě musí najít konsenzus o tom, jak tu kauzu rozhodnout dozorující státní zástupce a jeho vedoucí, tedy městský státní zástupce v Praze. Pokud by bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, to usnesení by bylo rozesláno stranám trestního řízení, tedy obviněným a poškozeným. Ti by proti němu mohli podat stížnost a o této stížnosti by právě rozhodovalo nadřízené státní zastupitelství, tedy Vrchní státní zastupitelství v Praze. (VSZ)

A Nejvyšší státní zastupitelství, což je další instance, která by mohla vstoupit do toho rozhodnutí, a to v případě, pokud by bylo zastaveno trestní stíhání?

Pokud by bylo zastaveno trestní stíhání, a toto by nabylo právní moci. Jinými slovy, pokud by žádná z těch stran stížnost nepodala, a tedy by VSZ v Praze o věci nerozhodovalo a po nabytí právní moci je tří měsíční lhůta k mimořádnému oprávnění nejvyššího státního zástupce zrušit usnesení o zastavení toho trestního stíhání, a to zejména kvůli tomu, že tím usnesením o zastavení trestního stíhání, pokud to nabude právní moci a tříměsíční lhůta uplyne, tak kauza končí definitivně bez možnosti ji znovu otevřít.

Tady se opět dostáváme k silnému tlaku na státní zastupitelství. Jak velký tlak by to podle vás byl na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který by mohl teoreticky mít v rukou možnost otevření znovuotevření té kauzy? Jak víme, je v podstatě kdykoliv odvolatelný vládou.

Byl by to tlak, který by musel nejvyšší státní zástupce ustát, ale jak říkám, bavíme se o tlaku v širším slova smyslu, v průběhu té kauzy nebylo zjištěno, že by někdo v této věci na státní zastupitelství tlačil. Pochopitelně právě snadná odvolatelnost nejvyššího státního zástupce ukazuje, že tady je určitý strukturálně slabý bod státního zastupitelství, který vyplývá ze zákona.

Jak v této situaci vnímáte detaily, jako je například to, že v pondělí, kdy se tedy řešilo, v jaké fázi přesně je trestní stíhání premiéra Andreje Babiše, se na pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem sešla ministryně spravedlnosti Marie Benešová? Nejsou to detaily, které by mohly ohrožovat důvěryhodnost celého procesu?

Já se domnívám, že ministryně spravedlnosti nemá žádnou možnost do kauzy zasáhnout, a nezaregistroval jsem, že by do ní jakýmkoliv způsobem zasáhnout snažila.

Premiér Andrej Babiš poskytl včera krátký rozhovor Radiožurnálu, kde zmínil, že věří tomu, že se v České republice dá objednat trestní stíhání. Co takový výrok z úst premiéra?

Já to vnímám jakožto výrok obviněné osoby, která to uvádí v rámci své obhajoby. Nepřísluší mi to hodnotit, řekněme z hlediska politického.

Takže v této situace vnímáte premiéra Andreje Babiše nikoliv jako politika, ale jako každého, kdo se všemi možnými prostředky brání trestnímu stíhání?

Jako každý obviněný na to má plné právo.

Jak podle vás celá kauza a to, jakému tlaku bylo vystaveno státní zastupitelství, poškozuje pověst nebo důvěru v justici?

Na jednu stranu to není situace jednoduchá, ale zdá se mi, že tahle kauza naopak důvěru v justici a státní zastupitelství může posílit, protože navzdory tomu, že to trestní řízení probíhá už čtyři roky, zdá se mi, že probíhá standardně, že z kauzy s výjimkou toho posledního tahu neunikaly žádné informace, nebyly zaznamenány žádné tlaky, upřímně řečeno nikdo v té soustavě podle mého názoru netuší, jakým způsobem vyšetřování probíhá, kolega Šaroch si to drží ve vlastní režii. Je to tedy naprosto správně. Teď samozřejmě nemyslím možnost dohledu, co se týče třeba průtahů. Zdá se mi, že na to, že je stíhán premiér této země, tak trestní řízení běží standardně. Dle mého názoru je to důkaz, že státní zastupitelství funguje, jak má.

Jakou vám tato situace, kdy státní zástupci mají ve svých rukou rozhodnutí velmi citlivé pro premiéra této země, jakou vám tato pozice dává sílu při vyjednávání s vládními politiky o podobě novely zákona o státním zastupitelství?

Myslím si, že žádnou. Není možnost handlovat ve smyslu „vy schválíte to, a my nebudeme stíhat tohoto“, to je naprosto nemožné.

Nikde to nezaznívá, nikdo to na žádném jednání s ministerstvem spravedlnosti nezmínil?

Nikdo to nikdy nezmínil, nicméně je pravdou, že řada politiků si uvědomuje, že státní zastupitelství je významným hráčem v roli trestní spravedlnosti a justice.

Má to tedy podle vás roli v tom, jaká podoba novely zákona o státním zastupitelství byla nakonec přichystána? Připomínám, že vy jako státní zástupci to ostře kritizujete.

Nepochybně jakýkoliv návrh ze strany vládní moci odpovídá tomu, jak je ta instituce vnímána, ale proč vlastně došlo ke změnám v té novele, která se připravovala už dlouhou dobu, je mi stále nejasné. Podotýkám, že ty změny spíše oslabují postavení státního zastupitelství.

Chce tedy současná vládní reprezentace oslabit postavení státního zastupitelství?

Došlo-li ke změnám nečekaně, poté co byla změněna osoba ministra spravedlnosti, a tyto změny z mého pohledu nebyly dostatečně vysvětleny, tak těžko mohu dojít k jinému závěru.

Kdo podle vás stojí za snahou oslabit státní zastupitelství? Je to zmíněná Marie Benešová, nebo je to tlak ze špičky vlády, tedy například od pana premiéra Babiše?

Já o žádných tlacích nevím. Vím o tom, že ministryně spravedlnosti předložila novelu zákona o státním zastupitelství, ve které došlo k několika podstatným změnám a všechny ty změny já hodnotím jako oslabující pozici státního zastupitelství.

Je prostor pro úpravy té novely? Byly vyslyšeny námitky, které vůči ní máte?

Připomínkové řízení stále běží, novela nebyla projednána legislativní radou vlády, poté co by byla případně vládou schválena, musí být schválena Parlamentem České republiky. Nepochybně prostor pro diskusi smysluplnosti novely tady je.