Auditní zprávy EK se budeme snažit získat všemi právními prostředky, sděluje senátor Bek

Senátní komise chce zkoumat auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Ministerstva ale komisi odmítají dokumenty vydat. Co na to říká místopředseda komise, nestraník a senátor Mikuláš Bek? Více v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 8:00 27. července 2019

„Situace je úsměvná, dostáváme od všech dotčených ministerstev negativní odpověď,“ popisuje s tím, že komise se bude snažit všemi právními prostředky dokumenty získat, přestože jsou důvěrné. Senát je totiž podle Beka ústavním orgánem, nikoliv nějakou třetí stranou.

„Proto se domníváme, že bychom měli mít k dokumentům přístup, byť nebudeme mít právo je zveřejňovat, dát je třeba do rukou novinářům“ ubezpečuje.

Úkolem komise podle něj není říkat, zda jsou audity správné, nebo nesprávné, ale zajistit senátorům, aby měli v rukou spolehlivé dokumenty a udělali si vlastní úsudek, jak je situace vážná a jaká jsou rizika Česka ve vztahu k dotacím.

Česko má na odpověď k prvnímu unijnímu auditu o měsíc víc. Brusel vyhověl žádosti Dostálové Číst článek

„Nejsme tu od toho, abychom byli soudci, to určitě není úlohou senátorů,“ zdůrazňuje.

Vytipovat další kauzy

Výsledkem práce komise může být podle senátora třeba soubor dokumentů, který se nebude týkat jenom auditních zpráv, ale případě některých kauz, o nichž se ve zprávách mluví.

„Rádi bychom na základě auditů či předběžných auditů vytipovali několik kauz, se kterými bychom se chtěli co nejblíže seznámit,“ přibližuje.

Předpokládá také, že by si do Senátu zvali aktéry jednotlivých dílčích kauz, ať už to budou zástupci dotčených institucí nebo zástupci dotčených firem.