Hejtmanka Pecková: Registrace na očkování je nedůstojná. Připomíná soutěž o lístky na Pink Floyd

Hejtmani žádají, aby ministerstvo zdravotnictví upravilo registrační systém pro očkování proti covidu tak, aby senioři nemuseli při registraci nedůstojně soutěžit o místa. „Mám vládě za zlé to, že vše nebylo připravováno trochu s větším předstihem," řekla ve Dvaceti minutách Radiožurnálu středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Dodala, že ani krajští koordinátoři, ani nemocnice si nemohli systém vyzkoušet. A jak tomu má být nyní? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:56 20. ledna 2021

V prohlášení krajů jste napsali, že soutěžení seniorů o termín je nedůstojné. Máte po dalších jednáních jasný příslib od vlády, kdy se to změní?

Nemáme. Celá situace mi připomíná soutěž o lístky na Pink Floyd nebo o lístky do Divadla Járy Cimrmana, kdy také bojujete o to, aby se na vás dostala řada. Je neakceptovatelné, když tomu vystavíte seniory, kterým je více než 80.

Mám vládě za zlé to, že vše nebylo připravováno trochu s větším předstihem a že nebyla možnost vyzkoušet si ani betaverzi. Naši krajští koordinátoři očkování ani nemocnice si systém vůbec nemohli předem prohlédnout.

Ministři říkají, že se systém má od pátku změnit. Jste domluveni na tom, že vám někdo vše předem odprezentuje?

Termín zatím nepadl. Samozřejmě uděláme maximum pro to, aby lidé, kteří v systému jsou, druhou dávku dostali. Ale aby dostali i tu první – registrace byla někdy na několik týdnů dopředu.

Nechtěli jsme zprvu pustit rezervační místa, protože jsme ani zdaleka neměli naočkované zdravotníky a doteď jsme nezačali s očkováním seniorů v domovech pro seniory, ale nepodařilo se to.

Co s přihlášenými?

Rozumím správně, že nemocnice zadala do systému nulu, a přesto systémem prošli senioři, kteří získali termín k očkování?

Ano, systém byl spuštěn 15. ledna ráno a nemocnice dostaly přístup na poslední chvíli.

Kolik seniorů se takto přihlásilo?

Asi 1200. Myslíme, že částečně propadli tak, že v některých případech nula do systému nešla zadat – protože by ji to nepustilo do dalšího kroku. Takže ajťáci zadali třeba jen pár míst, aby je to vůbec pustilo dál. V sobotu ráno pak pravděpodobně tým na vládní úrovni chtěl odstranit nahromaděné chyby a sloty ve všech nemocnicích byly najednou na chvíli otevřené.

