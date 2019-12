Hnutí ANO nemůže říkat: Tady se kdysi kradlo, tak budeme krást taky, myslí si poslanec ČSSD Dolínek

„Hnutí ANO by mělo zvážit, zda konečně přestane zatěžovat úspěšnou vládu problémy svého majitele,“ řekl ve středu pro server Echo24 poslanec vládní ČSSD Petr Dolínek. „Moje výzva směřuje k jediné věci: buď ať se k tomu postaví a neschovávají se za to, že se bude někdo neustále vůči něčemu odvolávat, nebo ať pan premiér zváží, zda není jednodušší si své osobní věci vyřešit,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut radiožurnálu Praha 10:13 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silácká prohlášení, kterými se Andrej Babiš od obvinění distancuje, nejsou podle Dolínka na místě. | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Silácká prohlášení, kterými se Andrej Babiš od obvinění distancuje, nejsou podle Dolínka na místě. „Dá se k tomu postavit otevřeně a říct: Ano, vidíme, že to je problém, dali jsme na to odpověď, zkusíme ještě jednou něco vysvětlit, ale pokud to nepůjde, tak stát řádně své závazky vůči Evropské unii srovná a zároveň bude uvnitř České republiky od nějaké firmy, která státu dluží, tyto peníze vymáhat,“ navrhuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Svěřenské fondy jsou výhodný způsob, jak někam zaparkovat svůj majetek, myslí si Petr Dolínek

Poslanci po čtvrteční debatě v Poslanecké sněmovně rozhodli, že věc by měl znovu přezkoumat kontrolní výbor. Ten projedná výsledky auditu Evropské komise a své závěry předloží Poslanecké sněmovně. Konečně se vracíme k standardnímu procesnímu řešení, hodnotí Petr Dolínek.

„Kolegové z ANO pak ale začali vyprávět, jak někdo v minulosti tady něco špatně čerpal a podobně. To je přece úplně jedno. Nemůžu přece říct: Tady se kdysi kradlo, tak budu krást taky,“ kritizuje přístup poslanců hnutí ANO k debatě ve sněmovně.

Agrofert peníze vrátí

Garance pro to, že stát bude vrácené dotace vymáhat na společnosti Agrofert, podle Dolínka nejsou potřeba. „Je to samozřejmost a odpovědnost toho politika, ministra a jeho úřadu,“ tvrdí. „Jan Hamáček naznačil, že by problém nastal, kdyby někdo tuto samozřejmost nebral vážně a chtěl jít mimo standardní postupy. Zatím jsem ale nikde nezaznamenal, že by někdo nechtěl plnit své zákonné povinnosti.“

„ČSSD bude chtít, aby se Ministerstvo pro místní rozvoj chovalo podle všech standardních scénářů. To znamená, aby nedělalo žádné kroky, které by byly proti standardním postupům čerpání, korekcí nebo vracení peněz v případě pochybení,“ zdůrazňuje Petr Dolínek.

„Svěřenské fondy jsou výhodný způsob, jak někam zaparkovat svůj majetek, kontrolovat ho, a přitom se tvářit, že není můj,“ kritizuje poslanec současné znění zákona. „Je velká chyba, že takováto právní klička byla vůbec umožněna. Majetek buď něčí je, nebo není – buď máte svůj byt, anebo jste v nájmu. Nejde, abyste někomu svůj byt nechali, bydlíte tam a tváříte se, že váš není.“

Proto Petr Dolínek chystá novelu zákona, která by měla zpřísnit podmínky pro fungování svěřenských fondů. „Společnost by neměla fungovat na bázi toho, že co zákon striktně nezakazuje, tam všude budu hledat mezírky, abych toho zneužil. I duch zákona má nějaký význam, nemusí být všechno napsáno,“ odpovídá poslanec na otázku, jestli budou následovat i úpravy zákona o střetu zájmů.