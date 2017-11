Menšinová vláda ANO s podporou KSČM a SPD? 'Musíme pracovat s kartami, které máme,' tvrdí Vondráček

Nově zvolená Poslanecká sněmovna má za sebou první jednací den, který doprovázely neshody a hádky. S tím není spokojený zatím jediný kandidát na funkci předsedy Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. „Jestli to má být začátek budoucí spolupráce, tak se máme na co těšit,“ říká v pořadu 20 minut Radiožurnálu. 20 minut Radiožurnálu Praha 21:00 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Radek Vondráček (ANO). | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Výsledkem prvního dne jednání je, že sněmovní mandátový a imunitní výbor bude mít 19 členů. Ten možná bude muset nově hlasovat o vydání Andreje Babiše v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dvacet minut Radiožurnálu s Radkem Vondráčkem

„Výbor by měl řešit jiné otázky, tohle bude jen jedna věc z celé agendy, první by měl řešit například vydání Bohuslava Svobody, který je stíhán delší dobu,“ upozorňuje.

Nejedná se o koalici

Vondráček by mohl být do funkce předsedy Poslanecké sněmovny zvolen hlasy poslanců ANO, KSČM, SPD a Pirátů. „Jsou to politické strany, které s námi vedly věcná bilaterární jednání,“ říká s tím, že se nejedná o žádnou koalici, ale o to, aby ustanovili sněmovnu.

Jde také podle jeho vlastních slov o racionální dohodu stran. „Nechceme tady mít vládu, jejíž čas skončil,“ dodává. Upozorňuje také, že SPD má podle výsledků voleb nárok na místo ve vedení sněmovny – nominant je pak ryze na hnutí SPD.

A jak se dívá na případnou toleranci menšinové vlády hnutí ANO ze strany KSČM? „Budeme se dívat na to, jako formu by ta tolerance měla mít… musíme pracovat s kartami, které máme a musíme přicházet s alternativními scénáři,“ nastiňuje.

A podobný názor má ohledně hnutí SPD – jde o to, aby vyřešili patovou situaci, a to nikoliv formou předčasných voleb. „Pořád doufám, že ještě jsme schopni vést širší dialog než s těmito stranami,“ uzavírá.

Šídlo: Okamura nepatří do vedení sněmovny Číst článek

Kritika Babiše v ODS

„Před třemi dny jsme oslavili 17. listopad. Představa, že výsledkem těch osmadvaceti let je to, že na Hradě sedí bývalý komunista, který podporuje bývalého estébáka Babiše, který s bývalým estébákem Filipem dává dohromady vládu, mě úplně láme v kříži,” komentovala námluvy hnutí ANO s KSČM a SPD pro Český rozhlas Plus poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Podle ní se šéf hnutí ANO Andrej Babiš navíc nedostatečně věnoval domluvení hladkého průběhu první schůze nově ustavené sněmovny. „Když se nepodařila jednání o sestavení vlády, když Andrej Babiš obtížně hledá partnery, mohl přispět k tomu, aby byla ustavena sněmovna, která je tím kontrolním mechanismem nad vládou,” připomněla pondělní rozvleklou debatu v dolní komoře.