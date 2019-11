Plaga: Trápení učitelů mě nenechává ledově klidným, ale stávka není na místě

Na středu vyhlásily školské odbory stávku. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se jí podle předběžných odhadů zúčastní necelá pětina škol, což jsou asi dva tisíce vzdělávacích zařízeních. Odbory ji vyhlásily kvůli údajně nesplněnému slibu o míře zvyšování platů, podle Plagy je ale celá tato debata absurdní. „Stojím si za tím, že ta stávka ani stávková pohotovost nebyla na místě,“ řekl ministr v pořadu 20 minut Radiožurnálu. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:24 5. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Odboráři avizovali, že se do stávky zapojí 6 000 škol. Podle ministra ale seznam nemají, a proto si resort začal sám mapovat situaci. V devíti krajích, z nichž se mu podařilo údaje získat, bude podle něj stávkovat necelá pětina škol. „Bavíme se o dvou tisících školách v České republice, kdyby to platilo pro celou republiku, což v tuto chvíli - zodpovědně říkám – nevím,“ uvedl Plaga.

Že by pro něj stávka byla impulzem k zamyšlení, zda nezměnit podobu zvyšování učitelských platů, to rozhodně odmítá. „Určitě to pro mě nebude impulz nad dělením těch jedenácti miliard, protože je dobré říct do éteru, že celá debata s odbory a důvody vyvolání stávky je nedohoda nad tím, jak rozdělíme jedenáct miliard korun meziročního navýšení, což je deset procent objemu učitelských platů,“ vysvětluje své stanovisko.

Debatu, kterou vyvolaly odbory, označil za absurdní. „My se nejsme schopni shodnout na tom, kolik z té částky má jít do tarifního navýšení a kolik má dostat ředitel na příplatky a odměny. O tom je celá ta absurdní debata, proto si stojím za tím, že ta stávka a ani stávková pohotovost nebyla na místě,“ říká.

Oddělit učitele a odbory

Podle ministra je růst platů učitelů „naprosto dynamický“. Stávka ho proto vede k zamyšlení, co všechno se za 20 let ve školství zanedbalo. „Přemýšlím o důvodech, které vedou učitele k tomu, že přestože jim třetí rok po sobě dynamicky přidáváme, tak chtějí stávkovat. Můžeme se samozřejmě bavit o kvalitě vzdělávání, o podpoře učitelů. O tom, že se cítí osamoceni. To mě nenechává ledově klidným, ale chtěl bych oddělit trápení učitelů a akci odborů,“ uvádí Plaga.

Dohodnutý systém navýšení platů a odměn předpokládá, že o osm procent – a nikoli o celých deset - stoupnou výdělky všem učitelům. Zbylá dvě procenta budou mít k dispozici ředitelé škol, kteří je budou moci použít podle svého uvážení na odměny pro kvalitní pedagogy. „Ta garance není pro jednotlivého pracovníka, ale je to tak v pořádku. My garantujeme, že přichází deset procent navíc,“ vysvětluje ministr.

„Ředitel nemá prostor oceňovat ty kvalitní a já považuji za nutné mu ho vytvořit,“ uvádí dále Plaga a dodává, že v ostatních sférách veřejné správy mají nyní ředitelé na odměňování 25 procent, zato ve školství jen 13 procent.

Celý rozhovor Marie Bastlové s ministrem Plagou si poslechněte v přiloženém audiozáznamu.