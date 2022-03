Schillerová: Po vládě chceme v uprchlické krizi jasnou strategii. Nouzový stav podpoříme na měsíc

Proč se opozičnímu hnutí ANO nelíbí prodloužení nouzového stavu kvůli uprchlíkům z Ukrajiny až do konce června, jak původně zamýšlela vláda? Je pro zákonodárce z ANO přijatelný zkrácený termín do konce května? A jak se bývalé vládní hnutí vypořádá s faktem, že na jejího lídra Andreje Babiše podal státní zástupce návrh obžaloby kvůli Čapímu hnízdu? Radiožurnál se ptal místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč máte problém podpořit žádost vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli lepšímu zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny více než o měsíc?

Nemáme problém podpořit nouzový stav. A teď vůbec nechci vyčítat, co se tady dělo, nechci tady citovat různé glosy a různé výroky tehdejších opozičních politiků... My jsme řekli, že podpoříme prodloužení nouzového stavu o třicet dnů.

Rozumíme, že nouzový stav je potřeba, je to jakýsi legislativní rámec pro řešení krize. Všichni každý den v médiích vidíme, že je tady obrovská krize, ale druhým dechem říkáme, že chceme po vládě jasnou strategii ve všech klíčových oblastech. Ať už je to bezpečnost, ať už je to ubytování, sociální oblast, zdravotnictví, školství – ve všech těch oblastech, kde teď bude potřeba se k tomu postavit jednoznačně čelem – a chceme strategii jak krátkodobou, tak nějakou střednědobou.

A říkáme, že zvedneme ruku pro nouzový stav na 30 dnů, což neznamená, že kdyby to po těch třiceti dnech bylo potřeba a byly proto relevantní důvody, že pro něj nezvedneme ruku znovu. My nechceme dávat vládě bianco šek na 68 dní.

To je něco, nad čím s různými názory debatují i ústavní právníci: i když ten zákon nemluví přímo číselně, že to musí být 30 dnů, jsou tady ale jakési zvyklosti, jakési výkladové kritérium. Čili toto není jasné a my říkáme: nebudeme dávat bianco šek, my chceme, aby to bylo pod parlamentní kontrolou.

Co si myslíte, že se může za ten měsíc změnit? Co může být jinak? Protože v tuto chvíli nikdo netuší, jak dlouho může ta brutální ruská agrese na Ukrajině trvat.

Pane redaktore, teď na vás trošku zvednu hlas, i když to nedělám často. Vzpomínáte si na covid? A nechci to vyčítat, ale copak my jsme věděli, když tady řádil ten neviditelný nepřítel a nikdo nevěděl, jak se zachová, jak zmutuje, vrcholila tady covidová pandemie...

Ano, obě ty situace jsou velmi těžké, rozdíl je v tom, že ten covid byl nepřítel neviditelný. Tady máme jasné číslo, přes 300 tisíc uprchlíků. Nechci to vyčítat a nechci tady bojovat o to, kdo to měl horší, jen říkám, že tehdy jsme se chodili zpovídat každých 14 dní a bylo to v pořádku. Nakonec opozice má kontrolovat vládu, jaké dělá kroky.

Pardon, že do toho skáču: není to formalita?

Není to formalita. Prostě my musíme vědět a v tuto chvíli nevíme. Já jsem zdvořile pana premiéra požádala – on mi vyhověl, za což jsem mu poděkovala – aby na půdě Poslanecké sněmovny tento týden řekl, co se v té uprchlické krizi děje, v jednotlivých bodech. Pak jsem měla dlouhé vystoupení a říkala jsem: prosím, až přijdete žádat o nouzový stav, vysvětlete tyto všechny oblasti, které jsem vám před chvílí řekla, podrobněji.

A teď jsem uváděla ty příklady ze života lidí, kteří mi píšou: my jsme nedostali děti do školky, teď je dostaneme, kde se vezmou ta místa? Jak je to s očkováním, jak je to s ubytováním? Spousta, spousta otázek. A říkám prosím, udělejte tu strategii a seznamte nás s ní. To je právo opozice.

Vezměte si, vláda teď přece měla obrovskou šanci prohlasovat prodloužení nouzového stavu ústavní většinou. V tak senzitivní věci, která rozděluje společnost. A my nechceme rozdělovat společnost, nechceme stavět naše občany proti uprchlíkům, chceme je podporovat, ale toto už je moc.

