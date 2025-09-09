Dvanáct lidí na jednu pozici. V Jihomoravském kraji si práci hledá 41 tisíc lidí, nezaměstnanost roste

Úřad práce na jihu Moravy eviduje víc než 41 tisíc lidí, kteří hledají zaměstnání. Bez práce je tak zhruba každý dvacátý práceschopný Jihomoravan. Počet uchazečů o letních prázdninách mírně narostl.

Úřad práce

Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji roste (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

V srpnu oproti červenci nezaměstnanost v Jihomoravském kraji mírně vzrostla, a to ze 4,9 procenta na pět procent. Počet lidí bez práce v kraji letos zatím kolísá, rozdíly se pohybují v rozmezí zhruba půl procentního bodu.

Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji roste. Největší problémy jsou na Znojemsku a Hodonínsku

Nejnižší nezaměstnanost zaznamenali úředníci v dubnu. Toto kolísání, stejně jako aktuální srpnové navýšení, není podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Lucie Kolářové nic neobvyklého. Důležitější je podle ní ovšem meziroční nárůst nezaměstnanosti, který nastal celorepublikově.

Na konci srpna evidoval úřad práce přes 41 tisíc uchazečů o práci. To je zhruba o 600 víc než v červenci, většinu nových uchazeček tvoří ženy. Oproti stejnému období loňského roku přibylo víc než 5000 lidí bez práce.

Největší přetlak

Nejvíc lidí si hledá práci v Brně, kde nezaměstnanost od začátku roku postupně narůstá. Nejméně uchazečů je v absolutních číslech na Vyškovsku.

Na konci srpna bylo v Česku 333 624 nezaměstnaných. Jedná se o nejvyšší počet od března 2017

Číst článek

Pokud to porovnáme s počtem obyvatel v jednotlivých okresech, jsou největší problémy s nezaměstnaností na Znojemsku i Hodonínsku, což je dlouhodobý trend. Na Hodonínsku se na jednu pozici hlásí i dvanáct lidí, což je největší přetlak v našem regionu.

Zaměstnavatelé teď nejčastěji nabízí pozice montážní dělník, řidič nákladních aut, řemeslník a kvalifikovaní i nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví. Dále je často zájem o pomocné pracovníky ve výrobě a taky uklízeče.

Přestože počet nezaměstnaných narostl v měsíčním i meziročním srovnání, úředníci pomohli v srpnu najít práci skoro čtyřem tisícům lidem, což je víc než v červenci, ale taky víc než v loňském srpnu.

Úředníkům uvolňuje ruce pro práci s lidmi i to, že uchazeči stále častěji používají internetový portál, tedy Klientskou zónu Jenda, kde se můžou na úřad práce přihlásit a žádat o podporu v nezaměstnanosti.

