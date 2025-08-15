Dvě bedny plné eur. Na místě spojeném s Jiřikovským se našly bankovky v hodnotě desítek milionů korun
Policie ve čtvrtek v noci zasahovala v domě bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského a na dalších místech. Na jednom místě spojeném s Jiřikovským policisté našli dvě bedny plné eur v přepočtu za desítky milionů korun. Radiožurnálu to potvrdily zdroje, jejichž identitu redakce zná. Krabice podle zdrojů velikostně odpovídají přibližně krabici od mikrovlnné trouby.
Policie při zásahu Jiřikovskému sdělila, že je obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovolené nakládání s drogami a psychotropními látkami. Podle informací Deníku N se Jiřikovský pokoušel před policisty utéct a skryl se před nimi na střechu. Tam zůstal několik desítek minut, policie ho ale nakonec odvezla.
Policie zasahovala v domě Jiřikovského. Ten se snažil utéct, desítky minut byl na střeše
„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, v současné době intenzivním způsobem provádí úkony trestního řízení v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení,“ uvedl k zásahu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Jiřikovský byl dříve odsouzen za obchodování s drogami. Po svém propuštění nabídl ministerstvu spravedlnosti, že mu daruje třetinu bitcoinů, které se nachází na úložišti, které mu zabavila policie. Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dar přijal, což ho po vlně kritiky stálo funkci.
Případem se po odhalení kauzy začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Existuje totiž podezření, že by bitcoiny mohly představovat výnos z trestné činnosti.
- Bitcoinová kauza stála místo jednoho z jejích hlavních protagonistů ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který na jaře přiznal, že dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie původně zabavila odsouzenému provozovateli darknetového tržiště Tomáši Jiřikovskému. V březnu někdejší Blažkův resort Jiřikovského nabídku přijal a stvrdil darovací smlouvou – bez ohledu na podezření, že by bitcoiny mohly představovat výnos z trestné činnosti. I proto se případem začali zabývat také elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a olomoucké Vrchní státní zastupitelství.
- V celém případu dosud zůstávají slepá místa – například proč se Jiřikovský rozhodl obnos někdejšímu Blažkovu resortu věnovat. A proč si opravdu ministerstvo spravedlnosti myslelo, že je přijetí daru dobrý nápad, když před přijetím daru měli varovat i právníci ministerstva financí. Probíraná je proto i role ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který měl o bitcoinech vědět měsíc před podpisem darovací smlouvy, přesto Blažka před problematickou transakcí varoval až po podpisu.
- O transakci také zcela poprvé promluvil na konci června pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz také znalec Jiří Berger, který byl rozšifrování Jiřikovského zařízení přítomný a vyhotovil o něm záznam. Rozporoval tvrzení, že by znalci byla technika předávána zabezpečená a že by rozšifrovával více kusů techniky.