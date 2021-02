Dvě chirurgické roušky přes sebe nedávají smysl, tvrdí experti. Podle ministerstva jde o dočasnou alternativu

Do míst s vyšší koncentrací lidí už jen s respirátorem nebo dvěma chirurgickými rouškami. Tak zní nové vládní opatření, které začne platit ve čtvrtek. Dvě jednorázové roušky ale podle českých i zahraničních expertů nezabrání šíření koronaviru. „Je to spíše kontraproduktivní,“ řekl serveru iROZHLAS.cz vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů Akademie věd Vladimír Ždímal. Podle ministerstva jde o alternativu, než si lidé pořídí respirátory. Praha 5:00 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dvě roušky nikdy nemohou nahradit účinnost respirátorů, ale jsou účinnější než jedna rouška,“ zní z ministerstva. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Slibujeme si od toho vyšší prevenci přenosu onemocnění, omezení nákazy a jejího šíření zejména v rizikových oblastech s vysokou koncentrací osob,“ vysvětloval v pondělí ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný, proč resort přistoupil ke zpřísnění opatření.

Konkrétně: od čtvrtka 25. února mají všichni nad 15 let povinnost nosit na místech s větší koncentrací lidí „respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky“.

Podle experta na aerosol Vladimíra Ždímala z Akademie věd ale dvě chirurgické ústenky chrání méně než jedna. „Druhou rouškou zvýšíte odpor proti dýchání, což pravděpodobně povede k tomu, že se zvýší tok v trase, kde odpor není,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

„Přidáním další vrstvy tak zvyšujete pravděpodobnost průniku škvírami mezi tváří a rouškou.“

‚Nedává to smysl‘

Metodě takzvaného double maskingu, tedy vrstvení ochrany obličeje, se věnovala nedávno zveřejněná studie amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Vědci v experimentu vytvořili deset modelových situací, v každé byl subjekt jinak chráněný.

Ze studie plyne, že více vrstev může výrazně snížit riziko nákazy: dvě roušky podle amerických vědců zablokují až 92,5 procenta kapének. Vždy se ale jedná o kombinaci látkové a chirurgické roušky.

„Zlobím se, že tady v Čechách jsou z toho dvě chirurgické roušky, což nedává vůbec žádný smysl,“ pokračoval Ždímal.

Americké CDC na svých stránkách od kombinování dvou jednorázových roušek odrazuje: „Chirurgická rouška by neměla být překrytá druhou chirurgickou rouškou.“

Ještě o víkendu nařízení se dvěma chirurgickými ústenkami podpořil profesor molekulární buněčné biologie a genetiky Libor Grubhoffer. „Dvě roušky vytváří lepší mechanickou bariéru, jež docela dobře zabrání průchodu kapének, které obsahují v případě pozitivního člověka virové částice,“ citovaly ho Seznam Zprávy.

Nyní serveru iROZHLAS.cz řekl, že se zmýlil: „Musím přiznat, že to není optimální. Dvě roušky neznamenají automaticky těsnější ochranu, která zabrání úniku kapének.“

To potvrzuje i evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr. „Dvě zdravotnické roušky budou zaručeně podfukovat víc než jedna,“ prohlásil.

Redakce se snažila oslovit i další odborníky z řad epidemiologů, virologů a imunologů. Většina odmítla s tím, že nejde o jejich odbornost.

Ministerstvo: na přechodnou dobu

Server iROZHLAS.cz se na opatření dotázal i ministerstva zdravotnictví.

Podle mluvčí resortu Barbory Peterové jde o dočasné opatření. „Je třeba zdůraznit, že tento způsob ochrany je zvolen jako alternativa, tedy pouze na přechodnou dobu s ohledem na to, že ne všichni mají možnost si okamžitě pořídit respirátor,“ řekla.

„Dvě roušky nikdy nemohou nahradit účinnost respirátorů, ale jsou účinnější než jedna rouška,“ dodala.

Vladimír Ždímal to ale rozporuje: „Pro komunitní ochranu to vyjde nastejno. Kapénky zachytí jedna (rouška) stejně dobře jako dvě. Když si dáte gumičky pořádně za uši, našponujete to, tak je záchyt kapének 99 a více procent. Když si dáte druhou, tak vám už nic dalšího nezachytí.“