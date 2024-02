Třeba to, že Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2022 oznámil , že chce kontrolovat hospodaření tehdy její senátní kanceláře, kvůli podezření z netransparentního zadávání a účelového rozdělování veřejných zakázek. Bývalí kolegové Vohralíkové i někteří senátoři pak do médií mluvili o šikaně a nucených odchodech zaměstnanců .

Co stojí za koncem kancléřky? Role Koláře není jednoznačná, Hrad vyvrací spekulace o přetahované

„Doba na rozhodnutí byla opravdu krátká. V té době nebylo důležité jen to, že ji přivedl, ale že ji pozitivně referenčně ovlivnil. Že ji pak zkrátka vybrali,“ popsal roli Koláře při jejím výběru jeden ze zdrojů z Hradu .

Právě ten ji totiž podle několika důvěryhodných zdrojů prezidentovi doporučil, což sám v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz připustil. „Byl jsem jeden z těch, kteří paní kancléřku doporučovali na základě toho, co jsem o ní věděl. A nebyl jsem sám. Přišlo mi, že je to vhodná osoba,“ vysvětloval Kolář ještě před oznámením kancléřčina konce.

Přitom ještě před Vánoci to vypadalo, že má kancléřka silnou pozici. Postavila kolem sebe vlastní tým a zdálo se, že má plnou podporu prezidentova „přítele po boku“ a poradce Petra Koláře.

Názor, že Vohralíková není vhodná osoba do čela prezidentské kanceláře, měl podle zdrojů Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz právě zmiňovaný Tomáš Richter. V té době se staral o dohled nad financováním prezidentské kampaně a proti angažmá šéfky senátní kanceláře údajně ostře vystupoval. „Od začátku byl výrazně proti tomu,“ potvrzuje jeden ze zdrojů z Hradu.

Kolář měl ale jiný názor. „Snažím se - i vzhledem ke své praxi - držet toho, co jsou ověřená fakta, a ne toho, co se o někom vykládá. Prostě byly vznesené nějaké pochybnosti a nějaké domněnky, které se, pokud vím, neprokázaly v té formě, že by paní kancléřka dělala něco špatně,“ popsal redakci.

Zdroje z Hradu se shodují, že se prezidentovu poradci podařilo Vohralíkovou na pozici kancléřky dostat zejména díky tomu, že se celý volební tým Petra Pavla soustředil na finišující kampaň, a kromě toho věřil Kolářovu úsudku.

Nadšenci z kampaně?

Vohralíková se velmi snažila o to, aby všechny v okolí prezidenta přesvědčila, že to, co se o ní říká, není pravda. A to někdy i velmi zvláštními metodami.

Boj s dezinformacemi je na bodu mrazu. Vláda pro něj možná nedělá ani minimum, míní Pavel Číst článek

„Přišla v posledních dnech kampaně, v době největšího zápřahu. Nás ve štábu tehdy sedělo asi 15, tak jsme se všichni otočili od počítačů. Čekali jsme, že se jenom krátce představí. Ale ona začala mluvit a mluvila dvě a půl hodiny jenom o sobě – co dělala, jak to dělala a jak to všechno měla složité,“ popisují situaci na konci kampaně Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz členové volebního týmu.

V té době ještě potřebovala být se všemi zadobře. To se ale začalo měnit ve chvíli, kdy byl Petr Pavel po druhém kole zvolen prezidentem. Zdroje z hradní kanceláře se shodují, že v tu chvíli začala Jana Vohralíková lidem z prezidentova volebního týmu dávat jasně najevo, že s nimi nepočítá a na Hradě nebudou. Rovnou jim říkala, že od ní nic nemají očekávat.

Pak přišly články, které začaly vykreslovat hradní situaci jako boj mezi dvěma klikami a Pavlův volební tým označovaly za „nadšence z kampaně“, lidi od kancléřky jako „profesionály“. Podle zdrojů z Hradu i tuto konstrukci vytvořila a do médií vypouštěla právě kancléřka s cílem oslabit pozici původních Pavlových spolupracovníků.

Vazba Petra Koláře na Janu Vohralíkovou Exdiplomat a poradce prezidenta Petr Kolář se zná s Janou Vohralíkovou od 90. let, jak potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz. Sám ale trval na tom, že spolu nespolupracovali. To ale není pravda. Kolář s Vohralíkovou spoluzakládali spolek Občané PRO – Kolář je jeho předsedou, Vohralíková byla místopředsedkyní. „Přišlo mi, že je dobré, abychom spolupracovali s lidmi, kteří se vyznají v nevládním sektoru a mají něco za sebou. Paní Vohralíková měla i krátkou zkušenost s komunální politikou. Hlavně měla vhled do něčeho, co mi přišlo důležité pro takovou iniciativu – ta práce s občanskou společností,“ vysvětlil Kolář, proč byla ve spolku zapojená i Vohralíková.

Přitom se ale tato tvrzení nezakládala na realitě. Například jmenovaný Tomáš Richter má bohaté manažerské zkušenosti a dříve už působil v hradní kanceláři Václava Havla. Linda Jozwiak Kopecká, médii označovaná za „prezidentovu pravou ruku“, zase působila 15 let v Bruselu, kde nejdřív pracovala v Pražském domě, pak vedla kancelář europoslance.

Redakce oba oslovila s žádostí o rozhovor, ani jeden ale nechtěl situaci komentovat. „Je to pro mě už uzavřená kapitola,“ vysvětlila důvod Kopecká.

Klíčový podzim



Podle dalších zdrojů ale atmosféra na Hradě kvůli kancléřce houstla. „Hraje na emoce lidí a pomalu je otáčí proti sobě navzájem. Bylo vidět, jak se mění na Hradě atmosféra, a nikdo nechápal proč,“ popsal jeden z nich.

Pracovníci prezidentova týmu, kteří viděli v chování novopečené kancléřky nedostatky, na ně před prezidentem sice poukazovali, ale nebylo to nic platné. Za Vohralíkovou totiž pořád stál prezidentův „přítel po boku“ Petr Kolář, který nad ní držel ochrannou ruku.

„Bránil ji zuby nehty... Do krve. Nikdy ji v tom nenechal. Jakoukoliv špatnou věc, kterou udělala, tak on to prostě kryl. Všechno před prezidentem zrelativizoval a otočil,“ popisuje Radiožurnálu a severu iROZHLAS.cz člověk z prezidentova okolí.

I proto se jí podařilo postupně dostávat na okraj ty, které už na Hradě nechtěla. Když ve vysílání Českého rozhlasu Plus na konci srpna 2023 hodnotila první půlrok ve funkci, mluvila o tom, že je zásadní dostat na svou stranu lidi. „Pakliže je nezískáte, tak můžete vymýšlet zázraky a stejně to je úplně na houby,“ prohlásila s tím, že důležitá je i „taková ta člověčina“.

O pět dní později Hrad vydal tiskovou zprávu, ve které oznámil, že končí už zmiňovaná šéfka prezidentova kabinetu Kopecká a že Markéta Řeháková už nebude řídit hradní komunikaci, nadále ale zůstane mluvčí prezidenta Pavla. O měsíc později se Řeháková rozhodla na Hradě nepokračovat. Redakce se na ni už dříve obrátila, aby blíže popsala důvody svého odchodu, ale žádost o rozhovor odmítla.

Také šéfporadce Tomáš Richter, který se proti jmenování Vohralíkové stavěl ještě v průběhu kampaně, během podzimu 2023 oznámil, že se jeho hradní mise naplnila. Smluvní spolupráci s prezidentskou kanceláří ukončil ke konci loňského roku.

Reportéři chtěli veškerá zjištění probrat přímo s kancléřkou, ta se ale se žádostí o rozhovor odkázala na šéfa tiskového odboru Víta Koláře. Ten nakonec reagoval pouze krátkou zprávou, že „až do předání agendy“ nebude na schůzku a rozhovor čas.

‚Pozdravíme se‘

K prvnímu lednu skončila smlouva i prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Ten, jak již dříve rozkryly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, měl na Hradě sice neformální, přesto však velký vliv. To bylo podle hradních zdrojů možné zejména díky tomu, že s Vohralíkovou dlouho fungovali „jako spojené nádoby“.

Hradní kancléřka: Je to jízda. Mynář mi tvrdil, že budu překvapená, v jakém pořádku kancelář je Číst článek

Vše se ale změnilo na podzim, když prezidentská kancelář nepožádala Národní bezpečnostní úřad o prověrku pro Koláře. „To je zásadní moment jejich rozkolu. Začalo to v okamžiku, kdy mu odmítla udělat prověrku. Jednoznačně. On se tím ani netajil. Naštval se úplně nebetyčně,“ přiblížil to jeden z lidí blízkých prezidentovi.

Kolář chtěl po prezidentské kanceláři, aby za něj zažádala o prověrku, protože nechtěl být srovnáván s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Kritici mu vyčítali, že radí prezidentovi a zároveň pracuje mimo jiné pro skupinu Colt CZ Group miliardáře Reného Holečka.

Co se změnilo pro Koláře na Hradě? Volný přístup na Hrad: Poté, co Petr Kolář na Hradě neprodloužil svou smlouvu, přišel o vstupní kartu. To znamená, že už nemá volný přístup na Hrad. „Když budu chtít jít za prezidentem, respektive prezident bude chtít, abych za ním přišel, tak vlastně jediné, co se změní, bude, že mě někdo bude muset přijít vyzvednout do recepce a dovést nahoru,“ popsal v rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz.

Poté, co Petr Kolář na Hradě neprodloužil svou smlouvu, přišel o vstupní kartu. To znamená, že už nemá volný přístup na Hrad. „Když budu chtít jít za prezidentem, respektive prezident bude chtít, abych za ním přišel, tak vlastně jediné, co se změní, bude, že mě někdo bude muset přijít vyzvednout do recepce a dovést nahoru,“ popsal v rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz. Pondělní „půlhodinka s prezidentem“: podle zjištění redakce skončily i Kolářovy soukromé schůzky s prezidentem před pondělní poradou prezidentova nejužšího týmu – takzvaným kolegiem. Ani těch už se podle hradního tiskového odboru Petr Kolář neúčastní.

podle zjištění redakce skončily i Kolářovy soukromé schůzky s prezidentem před pondělní poradou prezidentova nejužšího týmu – takzvaným kolegiem. Ani těch už se podle hradního tiskového odboru Petr Kolář neúčastní. Nový systém: jak popsal šéf komunikace Vít Kolář, od letošního roku se změnil na Hradě i systém fungování poradců. Ti už nepřicházejí s vlastními nápady a místo toho si ředitelé odborů a prezident objednávají expertizu podle potřeby. Skončila prý i zmiňovaná kolegia,

„Jak se kolem mě mají tendenci vytvářet nějaké mýty a fámy, tak by bylo dobré, když už mám mít s panem prezidentem nějaký vztah, tak aby se ti, kteří se obávají, že ohrožuji bezpečnost státu a pana prezidenta, už nemuseli bát,“ říkal v říjnu Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz.

Podle svých slov si dal dohromady všechny dokumenty, v půlce prosince ale prezidentská kancelář oznámila, že za Koláře žádost nepodá. Exdiplomat pak oznámil, že s Hradem neprodlouží smlouvu.

Vztah s kancléřkou teď prý Kolář nemá „žádný“. „Můj pracovní vztah s ní byl ukončen a co se týče osobního vztahu, tak pokud ji někde potkám, slušně se pozdravíme,“ popsal prezidentův poradce s tím, že „ji nedávno potkal na nějakém koncertě v Rudolfinu“.

Martin Štorkán a Tomáš Pika