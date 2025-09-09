Dvojnásobná rychlost, zabezpečení a nové stanice. Železničáři modernizují trať mezi Brnem a Přerovem
Správa železnic zahájila na začátku týdne v Chropyni na Kroměřížsku další etapu modernizace trati mezi Brnem a Přerovem, konkrétně v úseku Kojetín – Přerov. Dělníci vedle dosavadní jednokolejné trati s maximální rychlostí 100 kilometrů v hodině postaví druhou kolej. Vlaky díky tomu zrychlí na dvojnásobek. Přestavba skončí v závěru roku 2028 a stát za ni zaplatí víc než třináct miliard korun.
Po kolejích před staničními budovami v Chropyni i Kojetíně nyní jezdí už jen pracovní vlaky. Jejich obsluha odstřihává trakční vedení. „Sundávají a demontují jednotlivé trakční izolátory, včetně nosného lana. Připravují to pro celkovou rekonstrukci,“ popisuje Tomáš Macháček, který rekonstrukci celého úseku řídí.
00:00 / 00:00
Správa železnic modernizuje trať na Kroměřížsku. Přestavba za třináct miliard korun dvojnásobně zrychlí provoz
Cestující teď místo vlakem jezdí výlukovými autobusy. V rámci modernizace tratě dělníci zbourají staniční budovy v Chropyni a Kojetíně, místo nich postaví nové s bezbariérovými nástupišti a podchody. Trať se stane součástí sítě vysokorychlostních železnic.
„Upřednostnil bych zejména to, že zanikne čtrnáct přejezdů, což není běžné. Pak už vše, co s tím souvisí, to znamená vybavené ETC, čili nejvyšší úroveň zabezpečení, dále navýšení rychlosti. Co se týče stanic, tak bezbariérový přístup. Ještě bych dal do vínku, co se týče trati jako takové, že jdeme do střídavého proudu, čili všechno moderní už v tomto úseku bude,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Silniční obchvat
Řeku Moravu v Kojetíně nově překlene 120 metrů dlouhý most. Železničáři se zavázali postavit také část silničního obchvatu.
RegioJet převezme provoz pěti rychlíků na severovýchodě Čech. Stát zaplatí přes 11 miliard
Číst článek
„První etapa obchvatu, která bude představovat zhruba 50 procent rozsahu, bude začínat už pod dálnicí na kruhovém objezdu a bude končit na cestě na Měrovice, odhadl bych možná tak do tří kilometrů,“ říká nezávislý starosta Leoš Ptáček.
„Je tam přemostění železnice, přemostění řeky Hané. Potom nějaké místní komunikace, to bude rozhodně náročnější část. Domnívám se, že se nám teď bude úplně jinak vyjednávat s Olomouckým krajem. Když bude polovina hotová, domnívám se, že je dodělání obchvatu minimálně otázka, která leží na stole,“ doplňuje Ptáček.
Modernizace trati probíhá současně s úsekem do Nezamyslic. Obě mají skončit v závěru roku 2028.