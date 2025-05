Dvořák: Nechceme, aby se ze Svobodné Evropy stalo Radio Trump. Musí přežít už kvůli tradici

Stanici Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) hrozí, že nebude mít peníze na další provoz. Administrativou prezidenta Donalda Trumpa se totiž rozhodla razantně seškrtat provoz Agentury Spojených států pro globální média. „Nálada rádio podpořit se mění v různých částech Unie. My s Poláky nebo pobaltskými zeměmi máme s rádiem osobní zkušenost, tak jsme podpoře otevřenější,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus ministr Martin Dvořák (STAN). Praha 17:43 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pomoc instituci, která vysílá z Prahy do 23 zemí světa včetně Ruska nebo Íránu, kde nezávislá média nemohou volně pracovat, mezitím nabídla Evropská unie. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že na její provoz uvolní 5,5 milionů eur (téměř 137 milionů korun).

„Je to nouzová záplata a krátkodobé opatření, které, doufejme, umožní Svobodné Evropě přežít. Je tam spousta právních problémů, mimo jiné jak mohou být evropské peníze využity k financování americké entity,“ shrnuje ministr pro evropské záležitosti Dvořák pro Český rozhlas Plus.

Věří přitom, že se stanici podaří přežít do září a u amerických soudů uspěje ve sporech o finance, které na její provoz schválil Kongres. Současně ale neočekává, že by američtí zákonodárci schválili jakýkoli další příspěvek, od října se proto bude muset řešit co dál.

Největším problémem přitom nejsou peníze, tedy asi tři miliardy korun ročně, ale právní otázky. Podle Dvořáka nejspíš bude muset vzniknout nová instituce, přičemž je otázkou, jaké by měla mít cíle.

„V původním rozsahu 23 zemí a 27 jazyků zřejmě nebude možné pokračovat. Budeme si muset vybrat priority, jestli chceme šířit nezávislé informace do Ruska, Běloruska, případně do dalších zemí. A to rychle, protože říjen je blízko,“ konstatuje v Interview Plus.

Radio Trump?

Přežití RFE/RL je podle Dvořáka důležité už kvůli osmdesátileté tradici, kdy bylo důležitým zdrojem informací mimo jiné pro obyvatele komunistického Československa. Mezitím také prošlo modernizací a nepůsobí již jen v éteru.

„Mám čísla, která lze těžko verifikovat, protože pochází ze zdrojů RFE/RL, podle nichž má v Rusku 10 milionů posluchačů týdně, tedy necelých 9 procent populace, i přestože byl zablokován web. Na Ukrajině 29 procent populace, v Íránu 6,5 milionu lidí. Ale neptejte se mě na metodiku,“ připouští ministr.

Trumpova administrativa podle něj na stanici útočí nejen kvůli úsporám, ale možná i ve snaze potřít liberálně-demokratický proud, což dokládá vyjádřeními amerického prezidenta, že Svobodná Evropa šíří levicovou propagandu.

Dvořák zdůrazňuje, že stanice by nadále měla zůstat šiřitelem nezávislých a objektivních informací. Ve hře je ale i teoretická možnost, že by se z ní stalo jakési Radio Trump. „To znamená, že by se stalo tlampačem současné americké vlády za americké peníze. A to nechce ani vedení stanice, ani Evropa,“ uzavírá.

