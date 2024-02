Dvořák udělal chybu a podařilo se jí napravit. Koalice stanovila jízdní řád, zhodnotil ministr dopravy

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nebude mít zmocněnce pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II., ekonom Petr Zahradník bude nadále působit jako jeho poradce. Je to jeden z výsledků dohadovacího řízení, na kterém se usnesla vláda. „Každá spolupráce vyžaduje respektovat základní pravidla, která nikde napsaná nejsou,“ poukazuje v rozhovoru pro Radiožurnál místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka. Rozhovor Praha 16:07 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úterního koaličního jednání jste se osobně neúčastnil, ale předpokládám, že máte informace o tom, jak vše probíhalo. Bylo to dramatické? Označil byste to za nejvyhrocenější moment koaličního vládnutí?

Důležité bylo vyříkat si otevřeně chybu, kterou Martin Dvořák udělal, a podařilo se jí napravit. Ale pochopitelně taková debata jednoduchá nebyla. Výsledek je ale, troufnu si říct, pro Českou republiku pozitivní.

Dvořák nebude mít zmocněnce pro euro. Zahradník zůstane na ministerstvu jako poradce Číst článek

Znamená to, že koalice v krátkém čase dokázala najít východisko a že pro všechny klíčové úkoly, které jsou před námi – ať už je to energetická infrastruktura, dopravní infrastruktura, další tlak na snižování ceny potravin a klíčové věci, které českou veřejnost zajímají – tak na to budeme mít dost sil a také dost energie.

Racionální postup

Výsledkem toho jednání ohledně eura je, že ministr pro evropské záležitosti nebude mít zmocněnce pro euro. Zároveň, že si vláda vyžádá stanovisko Národní ekonomické rady vlády (NERV) a také Legislativní rady vlády. Ta stanoviska mají být do října, následně na jejich základě a podle ekonomických výsledků letošního roku kabinet rozhodne o dalším postupu. Znamená tohle všechno, že jako ODS v otázce eura ustupujete koaličním partnerům? Připouštíte, že by ještě tato vláda mohla učinit konkrétní kroky směřující k přijetí eura?

To určitě ne. V tuto chvíli je to racionální a správný postup.

Úkol NERVu bude přichystat věcné argumenty, zejména ekonomické povahy. Co opravdu znamená euro pro Českou republiku v současné situaci, která je jistě odlišná i ve vztahu k Eurozóně oproti roku 2004 (kdy Česko vstoupilo do EU a tím se zavázalo k přijetí společné měny eura, pozn. red.) a i to, kam jsme se dostali například my s možností účtovat v cizích měnách. A samozřejmě úkolem NERVu bude vyhodnotit i to, jak se daří Česku konvergenční kritéria naplňovat.

Chceme posun v otázce eura. To říkáme otevřeně a od začátku. To se díky včerejšímu jednání podařilo. NERV na žádost vlády vypracuje do října letošního roku stanovisko, které vyhodnotí výhody vstupu do mechanismu ERM II, a Legislativní rada vlády vyhodnotí legislativní otázky… — Martin Dvořák 🌈 (@_MartinDvorak) February 7, 2024

To je tedy úkol z hlediska základních ekonomických parametrů, ve srozumitelné podobě, aby pro každou českou rodinu bylo jasné, co by přijetí eura znamenalo.

Další kroky – legislativní analýza. Vstup do toho evropského mechanismu směnných kurzů může mít také dopad i na znění české Ústavy, která ukotvuje roli ČNB a ta se takovým vstupem nepochybně promění.

V příštím roce musí česká vláda vyhodnotit i na základě toho, co se stane letos ekonomicky, jestli se opravdu podaří udělat krok ke stabilnější ekonomice. Máme na stole deficit, který je významně nižší a který znamená splnění jednoho toho konvergenčního kritéria, kdy výše deficitu bude odpovídat hodnotě významně nižší, než jsou tři procenta HDP. Ale bude záležet i na dalších klíčových parametrech.

Humbuk kolem jmenování mě překvapil, jde spíš o záminku, míní zmocněnec Zahradník Číst článek

To znamená, že do sněmovních voleb tato vláda zásadní rozhodnutí směrem k euru neučiní?

Já nechci předbíhat, protože bude opravdu záležet na tom vyhodnocení. Co je ale klíčové, že to je jasný racionální postup, jízdní řád, který je srozumitelný i pro českou veřejnost, a také příslib toho, že bude mít k dispozici jasné argumenty pro a proti. A rozhodování, i diskuse se povede na otevřeném fóru. To já pokládám za důležité.

Nepsaná pravidla

Koaliční strany si po večerním jednání podle premiéra Fialy uvědomily, že se nesmí překvapovat a musí jednat tak, aby důvěra mezi nimi neoslabovala. Co to konkrétně znamená? Jsou výsledkem konkrétní pravidla, jak spolu budete komunikovat?

Jako každá spolupráce ve firmě i ve škole, v jakémkoli jiném prostředí, prostě vyžaduje respektovat základní pravidla, která nikde napsaná nejsou. A tady si myslím, že včerejšek (úterní dohadovací řízení) přispěl k tomu, že jsme jasně pověděli, že pokud se něco nepovede, jako se v tomto kroku nepovedlo to překvapení v podobě oznámení role zmocněnce, o kterém ale vláda nejednala. Toto se do budoucna dít nebude.

Každá koaliční strana bude pochopitelně zejména ve věcech – které v tomto směru jsou předmětem velké veřejné debaty – postupovat tak, aby to opravdu pro veřejnost bylo srozumitelné a bylo jasné, že je to výsledkem nějaké společné shody a že tak vláda postupuje.

Jsem si dobře vědom toho, že pro českou veřejnost jsou daleko významnější témata, kterými lidé žijí. To, jakým způsobem se jim každodenně daří fungovat, co to znamená, když jdu do obchodu, jak se dostanou do práce, jakou péči budou mít zajištěnou ve zdravotnictví a jak budou fungovat české školy. Toto pokládám za stěžejní a tady potřebují od vlády a dostává se jim toho také jasnou zprávu ano, jdeme tudy.

Vláda má důvěru jen 17 procent lidí, to jsou nejnižší čísla na světě, upozorňuje expertka Hejlová Číst článek

Znamená to, abychom dokázali opravdu dobře fungovat a nastartovat českou ekonomiku i v oblasti například infrastruktury, o kterou se pochopitelně nejvíc starám já.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek před tím úterním jednáním také avizoval, že chci řešit konkrétní záležitost, která se týká vašeho resortu, a sice to, že podle něj ODS dluží Pirátům nominaci zástupce, který by kontroloval hospodaření ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Bylo to předmětem jednání. Došla v tomto směru koalici k nějakému závěru?

Nás budou při další řádné schůzi čekat volby a věřím, že proběhnou dobře a že v tu chvíli bude to zastoupení Pirátské strany plnohodnotné.

‚Odlišnost má hodnotu‘

Není i přes ty optimistické závěry nebo prezentace a vyjádření jednotlivých koaličních představitelů iluze myslet si, že během nadcházejících měsíců, za předvolební kampaně k evropským, potom ke krajským volbám, nebude docházet k dalším nesouladům? K tomu, že se koaliční politici budou proti sobě vymezovat? Není to prostě logické a ve svém důsledku z hlediska toho celkového volebního zisku pro koaliční strany, když to sečteme, vlastně i rozumné?

Ale vymezení je určitě namístě. Nemáme stejné programy. To by potom nemuselo fungovat těch pět politických stran a mohla by to být jedna politická strana. Věřím, že toto i veřejnost vnímá, že na některé věci budeme mít odlišné názory.

Tam, kde vláda má postupovat jako celek jednotně, postupovat bude a postupovat musí. Aby i její kroky byly srozumitelné a lidé věděli ano, jdeme tímto směrem i jako stát, jako vláda a to určitě nastat má. Věřím, že ten včerejšek (dohadovací jednání) to také ukázal.

Na koaličním jednání jsme se shodli, že bychom se neměli vzájemně překvapovat a že musíme jednat tak, abychom neoslabovali jak důvěru mezi sebou, tak důvěru našich voličů.



Zároveň jsme se domluvili, že NERV vypracuje do října letošního roku stanovisko, které vyhodnotí… — Petr Fiala (@P_Fiala) February 6, 2024

Jsme schopni v případě, že se dostaví nějaká krize, tak ji překonat. Koneckonců běžný lidský život provázejí takové situace a je jasné, že budou ve veřejném prostoru zaznívat rozdílné názory. Ve výsledku by byla škoda, kdyby nezaznívaly. Odlišnost má také svoji významnou hodnotu.

Koaliční vládnutí v žádné zemi není bez nesnází, není bez takových okamžiků, ale na konci má být prostě shoda. Ta se v České republice po dva roky dost dařila a já věřím, že se bude dařit i v dalších měsících a v dalších letech.