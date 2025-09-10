Dvorecký most v Praze bude přístupný od jara, potvrdilo město. První ho budou využívat chodci
Dvorecký most v Praze bude hotový příští rok na jaře. Ve středu to potvrdilo vedení hlavního města. Jako první ho budou moct využívat chodci a později po něm začnou jezdit i tramvaje. Stavbaři teď přemostění Vltavy dokončují.
Mezi Smíchovem a Dvorci už je hotová mostní konstrukce z betonu. Položená je taky část kolejové trati z obou stran asi tak 50 metrů. Podle stavbyvedoucího by mělo být úplně hotovo příští rok v březnu.
„Čeká nás dodělat izolace v té části, která se dobetonovala minulý týden. Ve střední části se bude montovat pevná jízdní dráha, což jsou koleje pro tramvaje, ta nám chybí na třech diletacích. V tuto chvíli jsou koleje hotové z obou břehů zhruba na 50 procentech,“ řekl Českému rozhlasu stavbyvedoucí Petr Koukolík z Metrostav TBR.
Lidé, kteří tak potřebují na druhou stranu Vltavy, budou moct využít tramvajovou trať nebo přejít pěšky či přejet na kole. Teď musí jezdit autem nebo autobusem přes Barrandovský most.
Nová nástupiště i lávka příští rok, celá rekonstrukce smíchovského nádraží má být hotová v roce 2028
Číst článek
Dělníci v nejbližších dnech budou pracovat na izolační vrstvě a následně pěší zóně a cyklostezce. Dokončí taky už rozdělanou kolejovou trať včetně stožáru pro trakční vedení.
Bagry tady teď taky upravují okolí mostu. Na podolské straně vznikne volnočasový prostor, kde bude například lezecká stěna, skate park nebo vstup do Vltavy pro plavce včetně převlékárny. Na smíchovské straně pak vyroste například infocentrum dopravního podniku. Na obou březích Vltavy budou i veřejné záchody.
Součástí mostu má být i zajímavá výstava. Jde o zahradu pouličních lamp, na které pracuje umělec Krištof Kintera. Jeho tým sehnal lampy celkem z 80 zemí celého světa, ze všech světadílů kromě tedy Antarktidy.
A protože z některých zemí sehnal, svítidel víc, tak celkem na mostě bude skoro 150 pouličních lamp se 440 svítidly. Lidé se navíc dozví, odkud různé druhy osvětlení jsou, protože u nich bude popisek i s QR kódem pro další informace. Pod most Kintera instaluje navíc kubistickou sochu nebo velký lustr.