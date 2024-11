Dvorecký most v Praze by měl být hotový přibližně za rok. Jmenovat se ale asi bude jinak

Dvorecký most v Praze by měl být hotový zhruba za rok. Stavbaři dokončili pilíře, tři z šesti mostních polí a položili první koleje. Most propojí městské části Prahu 4 a 5. Bude sloužit nejen chodcům a cyklistům, ale také hromadné dopravě a složkám integrovaného záchranného systému.

Praha 21:48 15. listopadu 2024