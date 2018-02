Dvouleté děti ve školce? Zrušení zákona má naši podporu, zaznělo v Senátu

S návrhem přišli poslanci ODS, kteří chtějí novelou školského zákona zrušit rovněž povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí. Návrh poslanců ODS nezavrhuje ani ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO).

Růžička řekl, že o zákonu hovořil se svými kolegy ze senátního školského výboru a většina z nich si podle něj myslí, že by se zákon měl zrušit. „Já doufám, že k tomu bude politická vůle ve sněmovně, a my pak, že se k tomu rádi přidáme,“ řekl Růžička.

Růžička: stát nemá určovat rodinám, co dělat

Obě novinky zavedla školská novela, která byla schválena v minulém volební období. Růžička se domnívá, že by stát v tomto ohledu neměl určovat rodinám a školkám, co mají dělat. Podle něj je pravděpodobné zejména zrušení ustanovení o dvouletých dětech.

„Když se to bude diskutovat v Poslanecké sněmovně, tak se může stát, že se odhlasuje pozměňovací návrh, a že to budou jen ty dvouleté děti bez těch pětiletých,“ poznamenal.

Většina účastníků úterního slyšení v Senátu se shodla, že pro dvouleté děti není docházka do školky vhodná. Učitelky si stěžovaly, že jsou vyčerpané, školky mají málo peněz a chybí jim podpora od ministerstva. Pobyt ve třídách třeba s 28 dětmi, kde je po většinu času jen jedna učitelka, podle nich u dvouletých dětí poškozuje psychiku.

Valachová: pomůže to při návratu do práce

Podle bývalé ministryně a nynější poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové by zavedení povinnosti školek přijímat dvouleté děti mělo mimo jiné pomoci rodičům vrátit se po rodičovské dovolené rychleji do práce.

Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřího Horeckého to ale můžou rodičům umožnit i dětské skupiny, které dnes fungují v některých firmách. Dětské skupiny podle odborníků nabízí malým dětem individuálnější péči.

Problémem je podle Horeckého spíše to, že v ČR stále nejsou obvyklé částečné úvazky. Zatímco v západoevropských státech pracuje na zkrácený úvazek zhruba třetina lidí, v ČR je to 6,5 procenta. Mnoho rodičů v ČR by přitom chtělo pracovat na částečný úvazek a dítě umístit v nějaké instituci nebo dětské skupině na stejnou dobu, řekl Horecký.

Petici podepsalo 15 000 lidí

Zrušení novely školského zákona požaduje také petice, kterou zorganizovali vysokoškolský pedagog Marek Herman a speciální pedagog Jiří Halda. Petici podpořilo přibližně 15 000 občanů. Podle Haldy dávají dnes ženy často přednost práci před výchovou dítěte a neuvědomují si, že dítě potřebuje do tří let hlavně svou matku. V Senátu v úterý uvedl, že přijímání dvouletých dětí do školky povede k poškození jejich osobnostního vývoje.

Podle ministra školství Plagy v současnosti navštěvuje mateřské školy necelá polovina z celkového počtu mladších tří let. Již dříve uvedl, že se nebrání debatě o tom, zda je nutné zřizovatelům direktivně určovat další povinnosti. „Nechme to ale na zřizovateli a iniciativě rodičů,“ řekl.