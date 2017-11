Nejnebezpečnější extremisté sedí v parlamentu, tvrdí exministryně Stehlíková

Zlepšete integraci Romů a bojujte s rasismem a islamofobií. Minulý týden to České republice v rámci pravidelného přezkumu stavu lidských práv doporučily členské země OSN. Ve stejné době došlo k napadení Afričana v pražské tramvaji fotbalovými fanoušky a teplickou školu hlídají policisté kvůli nenávistným reakcím pod fotografií třídy prvňáčků z řad etnických menšin. Praha 19:00 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Ta doporučení (členských zemí OSN, pozn. red.), jsou namístě. Atmosféra ve společnosti se zhoršuje. Bojí se nejen lidé s odlišnou barvou pleti a náboženstvím, ale i jejich okolí. Je to výsledek aktivit našich politiků, kteří vědomě rozdmýchávají nenávist,“ tvrdí bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková.

Dodává, že právě politici vytvářejí alternativní realitu, že nás někdo ohrožuje a nepřátelé jsou kolem nás – na Západě a v Bruselu. V ohrožení je tudíž podle Stehlíkové demokracie i příslušnost k západní civilizaci.

Varuje například před podporou menšinové vlády Andreje Babiše ze strany komunistů a Okamurovy SPD, v čemž spatřuje ohrožení demokracie. Nejnebezpečnější extremisté jsou podle ní v parlamentu, vinu na současném stavu ale nesou i ti politici, kteří problém přecházejí mlčením.

„Nejhorší je pasivita lidí. Ten incident v pražské tramvaji proběhl tak, že ostatní cestující nezasáhli. Existuje tu mlčící většina, a pokud nebudeme bránit demokracii, spadneme zpět do područí Putinova Ruska, které podporuje extremistická hnutí a strany v celé Evropě,“ upozorňuje místopředsedkyně Liberálně ekologické strany.

Po pěti letech totéž

Vedoucí české delegace v Radě OSN pro lidská práva Martinu Štěpánkovou doporučení nepřekvapila. „Obdobná zazněla v minulém přezkumu v roce 2012, jsou to reálné problémy. Role politiků je extrémně důležitá, ale není to jen jejich vina. Společnost se posouvá a otupuje vůči některým výrokům,“ podotýká.

„Není ale pravda, že politici nereagovali. Útok v tramvaji odsoudil například premiér Bohuslav Sobotka nebo ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Mělo by to ale zaznívat hlasitěji a z širšího spektra. Občanská společnost by je měla tlačit k tomu, aby byli aktivnější,“ uzavírá Štěpánková.