Zeman potřebuje psychiatra, řekla Stehlíková u soudu. Podle jeho advokáta je to věštecká diagnostika

Psychiatrička a exministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková trvá na tom, že prezident Miloš Zeman potřebuje psychiatrickou pomoc. A to kvůli své údajné závislosti na alkoholu a tabáku. U soudu ve čtvrtek uvedla, že za jejími dřívějšími, žalovanými výroky o Zemanově zdraví stál dobrý úmysl – záchrana prezidentova života. Zeman po Stehlíkové žádá omluvu a milion korun na Fond ohrožených dětí. Praha 12:40 8. září 2022

Džamila Stehlíková u soudu kvůli svým výrokům na adresu prezidenta Miloše Zemana | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Zeman na zahájení svého sporu k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 nedorazil. Vyslal za sebe hradního advokáta Marka Nespalu. Na Stehlíkovou podal žalobu na ochranu osobnosti kvůli pěti jejím vyjádřením z října loňského roku, kdy byl ve vážném stavu hospitalizován na klinice intenzivní medicíny.

Hrad tehdy důvod pobytu v nemocnici nezveřejnil. Lékařka uvedla na svém blogu i v médiích mimo jiné to, že abstinování prezidenta v nemocnici vedlo k náběhu na delirium tremens. Zmínila také metabolický rozvrat kvůli alkoholické jaterní cirhóze, trvalé poškození mozku či skokové zdementnění.

„Zásah byl tak razantní, že omluva nestačí,“ uvedl u soudu Nespala. Vyjádření Stehlíkové označil za „věšteckou diagnostiku“.

‚ Chceme znát stav prezidenta ‘

„Pan prezident se nikdy netajil zálibou v alkoholu, tabáku. To jsou diagnózy ryze psychiatrické. A právě ta závislost na alkoholu je hlavní příčinou cirhózy jater, o které není pochyb. Když chcete léčit cirhózu, tak musíte léčit tu primární chorobu. To dělá psychiatr, nejlépe adiktolog, to znamená odborník na návykové nemoci,“ řekla novinářům před jednáním Stehlíková.

Zkritizovala také to, že se pravidelně neschází lékařské konzilium k posouzení Zemanova zdravotního stavu.

„Chceme vědět komplexní stav pana prezidenta. Pan prezident není zdráv, to vidí každý laik na první pohled. Přece nejde takhle se starat o hlavu státu,“ zdůraznila. „Soud otevře lidem oči, že to není v pořádku. Jde mi o to, abychom neopakovali stejné chyby. To, jak dopadnu já, je mi jedno,“ dodala.

Její právník Artur Ostrý u soudu připomněl, že výroky zazněly v době sněmovních voleb, kdy podle něj veřejnost od prezidenta očekávala výkon jeho funkce.

„Všichni si dobře pamatujeme, že prezident tehdy na veřejnosti téměř nevystupoval, a když vystoupil, bylo o jeho zdraví oprávněně pochybováno,“ řekl.

Uvedl, že Stehlíková se celoživotně odborně věnuje závislostem na alkoholu, a vycházela tedy ze své praxe. Některá její slova se podle Ostrého potvrdila následným vývojem událostí. Zmínil, že prezident zůstává na vozíku a že podle mediálních informací vídal pavouky, jak jim padají nohy. Řekl také, že při jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem Zeman nazýval Orbána „Andreji“ a hovořil na něj rusky.

‚Nikdo mu alkohol nezakázal‘

Nespala se proti těmto argumentům ohradil. „Proboha, kde se to vzalo? Jestli z tohoto pavlačového mediálního smetí vzešla diagnóza, tak jsme tady správně,“ řekl soudkyni.

Popřel také to, že by byl Zeman alkoholikem. „Nikdo mu žádný alkohol nezakázal. Měl zažívací potíže, sám se rozhodl, už to bude rok a nemá s tím žádný problém. Kdyby byl deliriálním alkoholikem, tak ten nemocniční pokoj rozmlátí a musí být svazován,“ prohlásil.

Hradní advokát do spisu založil posudek Zemanova zdravotního stavu, který ale pochází z letošního března. Soudkyně Dáša Vítková řekla, že takový posudek se nevztahuje k předmětu řízení – tedy k tomu, v jakém stavu se Zeman nacházel loni na podzim. Prezident byl tehdy hospitalizován dvakrát.

Soudkyně zvažuje, že nechá vypracovat posudek na prezidentův zdravotní stav v době zveřejnění výroků.

Lékaři nutnost péče tehdy zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil, že jde právě o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. Po propuštění do domácí péče pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma.

Zeman dříve vysoudil omluvu a 250 tisíc korun na bývalém radním Brna-střed Svatopluku Bartíkovi, který o něm před minulými prezidentskými volbami napsal na sociální síti, že má rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu pár měsíců života.