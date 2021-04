Proč se nemůžou k očkování hlásit všichni? ‚Když lidé čekají, jsou nespokojení,‘ míní zmocněnec Dzurilla

Evropská unie připravuje systém očkovacích pasů, které by držitelům umožnili cestování do zahraničí. „Pracovní skupina pracuje a do poloviny května by mělo být úplně jasno, jak by to mělo být na evropské úrovni realizováno. A čeká se, že se to promítne i do národních aplikací,“ věří vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla.

