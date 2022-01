50 tisíc e-mailů. Poslancům stále přicházejí zprávy kvůli novele pandemického zákona

E-mailové schránky poslanců jsou plné zpráv lidí, kteří požadují, aby politici zabránili přijetí novely pandemického zákona. Díky ní bude možné omezovat třeba některé druhy podnikání, služby nebo i školy. “Vím, že od začátku týdne přišlo zhruba 50 tisíc e-mailů,“ přiblížil situaci serveru iROZHLAS.cz ředitel tiskového odboru sněmovny Roman Žamboch. Novelu ale v úterý poslanci neprojednali kvůli vetu hnutí SPD. Praha 18:50 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projednání novely pandemického zákona v úterý vetovalo hnutí SPD. Sněmovna bude muset zákon projednat na mimořádné schůzi příští týden | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obracím se na vás s naléhavou prosbou a žádostí, abyste se osobně zasadil(a) o nepřijetí aktuální vládní novely pandemického zákona. Novela zavádí zcela nepřijatelná omezení základních práv a svobod občanů. Znamená porušení základních zásad ústavnosti České republiky. Dává ministerstvům zdravotnictví, vnitra a obrany víc pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Není časově omezená, má platit navždy.“

Sněmovna tento týden pandemický zákon neprojedná. Důvodem je veto poslanců SPD Číst článek

Tak zní úvod dopisu, který lidé posílají do e-mailových schránek poslanců. Dopis jako šablonu mezi sebou také sdílejí na sociálních sítích – třeba ve skupině Svoboda 365 na síti Telegram, která má v tuto chvíli více než 8500 členů. V pravidelných příspěvcích je tam správci skupiny k rozposílání e-malů vyzývají.

„Požádejte dopisem poslankyně a poslance, senátorky a senátory, aby zákon odmítli,“ píší správci a v příspěvcích přikládají vzor dopisu a seznamy e-mailových adres poslanců a senátorů.

Kdo je autorem dopisu? To zatím jasné není, nikdo se k jeho autorství nehlásí. Otevřenou výzvu poslancům a senátorům zveřejnil třeba spolek ProLibertate právníka Tomáše Nielsena. Ten je známý svým odmítavým postojem k protiepidemickým opatřením a právní návody, jak je obcházet, poskytuje dlouhodobě.

Jeho výzva má ale téměř dvě desítky stran a obsahuje i právní rozbor novely. Od krátkého dopisu šířeného na sítích se proto výrazně liší.

„Žádnou šablonu pro zprávy jsme nepřipravovali. Obrátila se na nás ale řada lidí, kteří se ptali, co mají dělat. Tak jsme jim v takovém případě poradili, že se mají obrátit na svého poslance, senátora. Pevně věřím, že je to v pořádku, že to voliči dělají,“ reagoval Nielsen na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda má s dopisem zákonodárcům něco společného.

Je jich hodně

Ředitel tiskového odboru poslanecké sněmovny Roman Žamboch serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že se poslanci s přílivem nových e-mailů potýkají i v úterý. „Vím, že od začátku týdne přišlo zhruba 50 tisíc zpráv. Nevěděl jsem, čeho se konkrétně týkají. Pouze mám informaci, že jich bylo opravdu hodně,“ popsal Žamboch.

Lidé přišli ke sněmovně protestovat proti přijetí novely pandemického zákona. Přinesli i šibenici Číst článek

Podle něj ale nejde o nijak zvlášť výjimečnou situaci. „To, že přijde moc mailů najednou, to se stává dost často. Ale poslanci si s tím většinou poradí. Pokud takové zprávy rozposílá robot, tak se s tím samozřejmě dá pracovat. Ale v případě, že to rozesílají skuteční lidé, tak se s tím zase tak moc dělat nedá,“ doplnil.

Navíc je podle něj klíčové, že se e-maily týkají projednávané legislativy, kde jsou názory lidí žádoucí. „V takovém případě vlastně ani není možné, aby to nějaký pracovník IT oddělení nebo třeba nějaký program odfiltroval. Poslanec má právo vědět, co mu voliči k projednávané legislativě píší, co mu chtějí říct. Takže se s tím konkrétní uživatelé e-mailových schránek musí nějak vyrovnat,“ podotkl.

Podobné spamu

Na situaci s rozposíláním šablonovitých e-mailů proti novele pandemického zákona upozornil třeba poslanec Martin Kolovratník (ANO). „Od pátečního večera mi přislo 1650 naštvaných e-mailů ve věci pandemického zákona. Víkend nekončí a trochu se bojím, co bude ve schránce ráno,“ napsal na svůj twitterový účet a přiložil k tomu fotografii zaplněné emailové schránky ve svém počítači.

„V tom tweetu je můj politický postoj. Ukazuji z pozice opozice, že se asi vládě úplně nedaří komunikovat s veřejností, když je až tak velký odpor,“ odpověděl poslanec na dotaz serveru iROZHLAS.cz s tím, že četl jen některé z nich a ostatní pouze přesouval do odstraněné pošty.

Ahoj nová akční vládo změny



Prosímvás, od pátečního večera mi přišlo 1650 naštvaných e-mailů ve věci pandemického zákona (fakt jsem si to spočítal).



Jste si jistí, že @vlvalek je ten nejlepší borec ze všech?



PS: víkend nekončí a trochu se bojím, co bude ve schránce ráno. — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) January 23, 2022

Jak dodal, s podobným chování lidí, kdy masově posílají poslancům předpřipravené zprávy, nesouhlasí. „Opravdu to považuji v takové míře za kontraproduktivní, obzvláště pak, když jsou ty e-maily jednoho znění – jeden zkopírovaný text. Tohle už je prostě přehnané, je to extrém. Na osobní maily odpovídám, ale tyto hromadné maily… Už se to blíží spamu,“ doplnil Kolovratník.

Podle poslance zprávy přibývaly i během úterka, ve schránce jich měl okolo čtyř tisíc.

Inspirace v zahraničí?

Psaní poslancům není nic zakázaného ani nového. Lidé se snaží politiky v jejich rozhodování svými zprávami a argumenty běžně přesvědčovat i v zahraničí.

„Tohle je běžná praxe v zemích, kde funguje většinový systém. To znamená, že daný politik je volen v daném obvodě – pokaždé tam kandiduje sám, utká se s protikandidátem, jeden z nich vyhraje. A vítěz potom cítí nějakou přímou politickou odpovědnost vůči lidem v daném volebním obvodu,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz politolog Miloš Gregor.

Pandemický zákon bez časového omezení je ústavně hraniční. Není to dobrý signál, říká ústavní právník Wintr Číst článek

Podle něj se o něco podobného pokouší i šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který si otevřel poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem v Ústeckém kraji, kde zároveň v posledních poslaneckých volbách kandidoval.

„Ale je to tak trošku chiméra, protože je to předseda politické strany. Reprezentuje nějaký úzký názorový proud v celé republice. Kdežto v Americe je to daleko více vázáno na konkrétní volební obvod,“ vysvětlil Gregor.

Nejen proto se ale podle něj nedá zahraniční praxe se současnou situací okolo novely pandemického zákona srovnávat.

„To, čeho jsme byli svědky v Česku v souvislosti s novelou pandemického zákona, byla spíše nátlaková akce několika jedinců, kteří posílali hromadně maily v předpřipravených šablonách. Takže to bylo spíš takové organizované trollení a zanášení těch e-mailových schránek poslanců a senátorů. Proto bych to od zahraniční praxe rozhodně rozlišoval,“ mínil politolog.

Poslanci měli novelu protipandemického zákona projednat v úterý odpoledne zrychleně ve stavu legislativní nouze. K tomu ale nakonec nedošlo kvůli vetu hnutí Svoboda a přímá demokracie. Pod veto se podepsalo všech 20 jeho poslanců. I proto strany vládní koalice kvůli předpisu svolají mimořádnou schůzi dolní komory, a to zřejmě už příští úterý.