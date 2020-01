274 e-neschopenek za první den. ‚Je to úspora času i papírování,‘ hájí novinku Maláčová

Jste nemocní? Pokud se v následujících dnech vydáte k lékaři, vypíše vám elektronickou neschopenku. Zavádí je Česká správa sociálního zabezpečení po několika odkladech. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD ve čtvrtek pro Radiožurnál upřesnila, že na Nový rok bylo vydáno 274 e-neschopenek. A systém podle ní funguje. Rozhovor Praha 10:36 2. 1. 2020 (Aktualizováno: 10:54 2. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Už máte první zprávy, zda je systém plně funkční?

Ano, ačkoli byl včera (ve středu) den volna, nemáme tedy ten klasický start, tak bylo vystaveno 274 e-neschopenek od 162 různých poskytovatelů. To odpovídá běžnému provozu na 1. ledna. Domníváme se proto, že systém e-neschopenek je plně funkční.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministryní práce Janou Maláčovou

Nezaznamenali jste tedy žádné problémy?

Přesně tak.

Co všechno se s elektronickou neschopenkou změnilo od 1. ledna pro pacienta?

Pro pacienta to bude, stejně jako pro lékaře i pro zaměstnavatele, úspora času i papírování. Pacientovi odpadne povinnost doručit e-neschopenku zaměstnavateli, nebude se také muset starat - lidově řečeno - o lístek na peníze a nebude muset, když bude nemocný, běhat a doručovat tyto papíry zaměstnavateli.

První dny e-neschopenky Sociální správa dostala podle ministryně v první den roku 274 e-neschopenek. Během čtvrtka se pak počet dostal na 4000, upřesnila ministryně po desáté hodině ranní. E-neschopenku má využívat 22 tisíc zdravotnických zařízení. V systému jsou údaje 4,5 milionu zaměstnanců a 280 tisíc zaměstnavatelů.

Někteří praktičtí lékaři před spuštěním systému říkali, že nechtějí od ledna vystavovat neschopenky za ambulantní specialisty. Třeba člověk se zlomenou nohou šel často po ošetření na chirurgii ke svému praktickému lékaři, aby mu neschopenku vystavil. Jak tuhle situaci řešit?

To není záležitost chtění nebo nechtění. Myslím, že je to věc dohody mezi lékaři. Dá se říci, že se dle litery zákona nic nemění. Zůstává platné ustanovení, že neschopenku, tedy teď nově e-neschopenku, vystavuje ošetřující lékař, tedy ten, který stanoví diagnózu a který stanoví, že pacient je dočasně práce neschopný.

V případě pacienta se zlomenou nohou, by mu tedy e-neschopenku měli vystavit na chirurgii, je to tak?

Přesně tak.

‚Určitý druh fake news‘

Někteří lékaři kritizují, že elektronické neschopenky podle nich nebylo možné dostatečně vyzkoušet. Vadí jim také to, že pacientovi musí potvrzení pro zaměstnavatele dál tisknout. Kdy bude e-neschopenka čistě elektronická?

Nemusí tisknout žádné potvrzení pro zaměstnavatele, to je určitý druh fake news. Co se musí tisknout, je takzvaný průkaz pojištěnce, což je lístek, který pacienti potřebují pro případ kontrolu z české správy nebo okresní správy sociálního zabezpečení. Je to také informace, která je důležitá pro pacienty, protože jsou tam dva údaje – kdy má přijít pacient znovu na kontrolu a kdy má případně stanoveny vycházky.

Novinky roku 2020: dražší cigarety, vyšší rodičovská, nový hejtman i analýza družicových snímků Číst článek

To budeme plně elektronizovat v příštích letech, tedy v době, kdy bude mít většina obyvatelstva plně funkční elektronickou identifikaci. Dnes ji má jen několik desítek tisíc lidí, proto nemůže být plně elektronizována. Zbytek těchto věcí, kromě průkazu pacienta, je plně elektronizovaných.

Vaše vláda to tedy již nestihne?

Je to věc, která je v provozu v souladu s projektem Digitální Česko. Je to věc, která vychází vstříc pacientům, je to na žádost pacientů. Stále ještě většina obyvatel, známe to všichni z praxe, chceme mít u sebe papírek, který nám v případě e-neschopenky říká, kdy máme jít na kontrolu a kdy jsou vycházky.

Za nevyplňování elektronických neschopenek hrozí lékaři pokuta 10 tisíc korun. Kdo bude lékaře kontrolovat? Budou mít od ministerstva nějakou dobu hájení?

Cílem pokut není lékaře sankcionovat, pokuta je poslední možností. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale nemůže tolerovat vědomé porušování zákona. Zákon platí pro všechny a od včerejška mají lékaři povinnost vystavovat neschopenku elektronicky.