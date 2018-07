Méně papírování, více komunikace přes internet. Úřady vydávají už jen ‚chytré‘ občanské průkazy

E-občanky. Na první pohled vypadají jako běžné občanské průkazy. Uvnitř plastové kartičky je ale schovaný elektronický čip. Přes čtečku se člověk může přihlásit ke svému účtu a z domova si vytiskne třeba výpis z insolvenčního nebo trestního rejstříku. Právě od pondělí už úřady jiné než elektronické občanské průkazy nevydávají. Doporučujeme Praha 9:15 2. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtečka e-občanky | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Občan požádá o občanku s čipem, přijde na úřad, zadefinuje si své dva kódy - jak je známe od operátorů - PIN a PUK. Dále si musí si do počítače stáhnout software a potřebuje čtečku,“ popisuje pro Radiožurnál Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci.

Nové občanské průkazy s čipem budou postupně dostávat lidé, kterým skončila platnost starého průkazu nebo ti, kteří občanku ztratil a lidé, kteří změnili osobní údaje jako je bydliště nebo příjmení po svatbě. Systém e-občanky nabízí zatím 37 funkcí, z domova si můžete vytisknout třeba trestní rejstřík.

„Potvrzení žádostí, výpisy, různé náhledy, výčet starobního důvodu, Česká správa sociálního zabezpečení, bodové hodnocení řidiče, výpisy z registru obyvatel…. prostě 37 různých funkcí,“ vyjmenovává Dzurilla.

Vládní zmocněnec pro IT vysvětluje, že do roka by mohlo aktivně využívat služby elektronické občanky asi 600 tisíc lidí.

Úřady měsíčně vydají asi 100 tisíc nových občanských průkazů. Pokud si ho bude chtít majitel aktivovat pro elektronickou komunikaci, potřebuje čtečku čipových karet. Ta se připojuje k počítači. Na trhu jsou podle jednoho z prodejců Karla Pištěka desítky druhů čteček. Stojí nad 200 korun.

„Pro občanský průkaz existuje čtečka pro kontaktní kartu, do které ji musíme zasunout, kontakt se propojí s čipem - velice jednoduché. Na konci kabelu je standardní konektor USB. Ten strčíte do počítače a vše se vám propojí,“ popisuje krok za krokem Pištěk.

Celá aparatura | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Obezřetnost je na místě

Podle experta na počítačovou bezpečnost Jiřího Nápravníka jsou e-občanky v první vlně dobrou alternativou k Czech pointům. Doma u osobního počítače by se měli lidé v systému e-občanek chovat kvůli případnému zneužití jako v internetovém bankovnictví.

„Měly by platit stejné návyky a obezřetnost. Sledovat, jestli se nespouští nějaká skrytá okna, používat svůj osobní počítač a tak dále,“ vyjmenovává Nápravník.

Odborník na bezpečnost Jiří Nápravník dál říká, že pokud by lidé podnikali přes elektronickou občanku v budoucnu zásadnější kroky, stát by měl pohlídat riziko zneužití podvodníky.

„V okamžiku, kdybych e-občanku mohl použít pro aktivní operace, například zadat daňové přiznání, komunikovat kvalifikovaně se soudem, tak pokud by se taková komunikace stala útokem útočníka, je důležité, jak se k tomu postaví stát,“ dodává Nápravník.

Elektronické občanské průkazy vydávají úřady od 1. července. Z domova se budou moc moct zájemci o systému připojovat od 8. července.

Seznam 37 dostupných služeb orgánů státní správy Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Informace o dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zaměstnavatele

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Informativní výpočet starobního důchodu

Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění

Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění

Přehled dob důchodového pojištění

Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob

Veřejný výpis z registru osob

Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis údajů z Registru obyvatel (ZR01)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

Výpis z veřejného rejstříku

Výpis o využívání údajů z registru obyvatel (ZR05)

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě (ZR10)

Žádost o výpis z Rejstříku trestů

Záznam o využívání údajů v registru osob

Přístup k lékovému kontu pacienta (eRecept)

Náhled na data ze základních registrů

Žádost o informace dle zk. 106

Archivace datových zpráv (v prostředí Portálu občana)

Připojení vícero datových schránek do protálu občana

Možnost ukládání dokumentů v portálu občana

Možnost ukládání vlastních dokladů v portálu občana

Notifikace událostí (např. konec platnosti OP) SMS, email