Vojtěch: Systém e-receptů funguje bez problémů. Tisíce lékařů se do něj ale nepřihlásily

Lékaři od úterý povinně vydávají elektronické recepty. Podle ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv vše funguje bez problémů. Reportéři Radiožurnálu ale dopoledne zjistili, že někteří lékaři nemohli vytisknout elektronický recept s kódem. Asi sedm tisíc lékařů se navíc do systému pro vydání e-receptů pořád nepřihlásilo. Praha 13:40 2. 1. 2018 (Aktualizováno: 14:20 2. 1. 2018)

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO lékařům, kterým se do systému nepodařilo přihlásit, zatím nehrozí žádné sankce. „Tito lékaři budou samozřejmě moci předepisovat léky pouze na klasickém listinném receptu, ale nebudou za to nijak sankcionováni. Pacienti svůj lék dostanou,“ řekl Vojtěch.

Od úterního rána už lékaři předepsali 102 tisíc receptů, více než polovinu z toho už lékárny také vydaly. Problémů je minimum, uvedl ústav pro kontrolu léčiv. Nefunguje však odeslání receptu pomocí SMS.

V pražské lékárně Ve Spálené museli řešit třeba případ, kdy pacientka měla recept za několik stovek korun a platila ho kartou. Centrální úložiště ale zřejmě platbu nezaznamenalo a vydávání elektronického receptu tak v systému nešlo ukončit.

„Objevilo se tam chybové hlášení. Nevím, co přesně, ale něco ve smyslu, že komunikace se SÚKL se nepodařila a recept tím pádem nešel uzavřít, i když už byl zaplacen kartou. Ale zřejmě podle toho, co mi tam počítač ukázal, došlo i ke stornování receptu a teď nevím, jestli ten recept byl zaplacen nebo nebyl,“ popsala Radiožurnálu lékárnice Ivana Matoušková. Pacientka na své léky čekala zhruba 20 minut.

Systém jako nefunkční a nedodělaný dlouhodobě kritizují lékaři i lékárníci. Podle nich mu chybí některé funkce – například lékový záznam pacienta. Ten je důležitý k tomu, aby se zabránilo nežádoucím interakcím mezi léky, které jednomu pacientovi předepisují různí lékaři. V systému by měli mít možnost si zkontrolovat, jestli to, co mu předepisují, nereaguje špatně s nějakým jiným přípravkem, který pacient užívá.

Systém také zatím neumí kontrolovat ani duplicity. Česká lékárnická komora zase tvrdí, že vydávání léků na elektronický recept trvá až třikrát déle.

Do systému se stále nepřihlásilo zhruba 8 tisíc lékařů s tím, že většina z nich čeká na ověření od České lékařské komory. V Česku totiž zatím neexistuje registr lékařů, a proto komora pomáhá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a musí každého, kdo o přístup do systému elektronických receptů požádá, ověřit.