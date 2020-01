To, co bylo vytvořeno, je skutečně velice funkční, říká odborník Nešetřil o výsledku hackatonu

Asi stovka programátorů o víkendu vytvořila e-shop na elektronické dálniční známky a zadarmo ho nabídla státu. Organizátoři takzvaného hackatonu tak chtěli upozornit na to, že 400 milionů korun, které měl stát za tento systém původně zaplatit, je přemrštěná částka. Nový ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO už tuto zakázku zrušil. Rozhovor Praha 9:57 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na 60 programátorů se pustilo do systému pro elektronické dálniční známky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr Havlíček v neděli prohlásil, že stát je připravený využít nabídku dobrovolníků a zadarmo jejich e-shop převzít, pokud systém ještě projde důsledným zátěžovým testováním. Je reálné, že bychom systém vytvořený za 48 hodin skutečně začali používat? Na to v rozhovoru pro Radiožurnál odpovídá Jakub Nešetřil, zakladatel platformy Česko.digital, která sdružuje IT profesionály.

Jak systém funguje a je bez chyb, i když byl vytvořený za 48 hodin?

Žádný systém nefunguje bez chyb na začátku, když se spustí, nicméně je skutečně pravda, že byla vytvořena velká část toho systému a zdá se, že byla vytvořena velmi kvalitně. Teď je samozřejmě potřeba doplnit další součástky, ke kterým programátoři zvenku nemají přístup, tedy například ty části, které jsou v režimu důvěrné, ale je pravda, že to, co bylo vytvořeno, je skutečně velice funkční.

Co bude dál, je podle vás reálné, aby stát ten software převzal?

Já si myslím, že to reálné je. Bylo by to určitě poprvé, takže je potřeba to vyzkoušet a vyřešit legislativní problémy, ale myslím si, že v principu tomu technicky nic nebrání.

Nebylo by lepší, aby stát jen vyšel z tohoto návrhu a vypsal zcela novou zakázku - tentokrát za odpovídající cenu?

Není nic špatně na tom, když se stát bude chovat hospodárně a pokud bude existovat nějaké řešení, které je k dispozici a zdarma, tak se ho bude snažit využít. Samozřejmě je pravda, že velká část z toho, co to znamená provozovat IT systémy, je provoz a údržba, nejen vytvoření. Dodavatel, kterého bude muset stát najít, aby systém převzal, si bude muset systém nastudovat a cenu za to zohlednit v částce za údržbu a provoz.

Změna přístupu

Kolik by to, co vzniklo za uplynulý víkend, stálo na českém trhu?

Myslím si, že organizátoři se snaží vyčíslit, kolik přesně lidí přišlo a kolik práce udělalo. Je potřeba si uvědomit, že oněch 48 hodin, tedy víkend, je mediální zkratka, na tom systému se pracuje minimálně týden. Stejně tak se systém bude nadále dolaďovat a práce bude pokračovat po víkendu. Reálně je cena v řádech milionů korun, tedy ne desítek ani stovek milionů.

Myslíte, že se teď nějak změní přístup státu k IT zakázkám, jak prohlašují ministr Havlíček i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš?

To záleží na tom, jestli se změní přístup pana premiéra a pana ministra. Já bych byl velmi rád, kdyby se systém změnil. Je potřeba velmi zmodernizovat a změnit přístup k tomu, jak se zakázky vypisují, jakým způsobem se zadávají a řídí. Nejde jen o dálniční známky, tohle je problém mnohem větší a systémů, které vypadají podobně, je spousta.

Ministr Havlíček zmínil, že by mohla vzniknout platforma, kde by na IT zakázky dohlíželi mimo jiné i nevládní IT odborníci. S takovým krokem byste souhlasil?

Bylo by jedině dobře, kdyby si stát nechal pomoct, protože momentálně se chová minimálně s desetiletým zpožděním oproti tomu, jak vypadá IT svět v současnosti. Konečným řešením by mělo být vybudování kvalitního a moderního týmu přímo uvnitř státní správy. To nevylučuje, že na přechodnou dobu může státu pomáhat organizace, ve které se spojí odborníci na problematiku.

Jak bude stát třeba reklamovat produkt, který dostal od neznámých lidí zadarmo, když se ukáže, že je vadný?

V situaci, kdy je minimální, tedy nulová pořizovací cena, se produkt těžko reklamuje, nicméně jakékoli údržbové problémy se dají řešit v průběhu. To, že je produkt nasazen neznamená, že nemůže být vyvíjen a zdokonalován v době provozu, a to může být součástí zakázky na údržbu a provoz systému.