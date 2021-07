E-shop nabízí přípravky ‚proti nanobotům‘ z covidové vakcíny. Řeší ho inspekce i český lékový ústav

Sada potravinových doplňků, které mají z lidského těla vyhnat po očkování nanoboty a „detoxikovat organismus”. I takovou položku si můžou zákazníci vložit do košíku na e-shopu Zdraví od Slovanů. Balíček za 3 150 korun obsahuje například zinek nebo jód, potravinové doplňky, které jiné obchody nabízí za cenu okolo stokoruny. A že pomáhají zmírňovat dopady vakcíny? „Je to nesmysl,” komentuje pro server iROZHLAS.cz vakcinolog Marek Petráš. Praha 6:27 19. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Látky nabízené na e-shopu mají po očkování očistit tělo „od hydrogelů, nanobotů a luciferázy”. Vakcinolog to označuje za nesmysl | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Byl proveden výzkum jak tělo zotavit z poškození a detoxikovat se, stabilizovat, očistit tělo od toxických složek, jakož i umlčet mRNA obsaženého ve vakcíně COVID,“ píše se v popisku produktu určenému k „neutralizaci mRNA vakcín“ na e-shopu Zdraví od Slovanů.

Stránka s kombinací latinky a azbuky v záhlaví tím nabízí podle vakcinologa Marka Petráše nemožné. „Je to úplně mimo. Eliminovat mRNA? To je dost nepravděpodobné,“ okomentoval sadu pěti lahviček s prášky předseda Odborného spolku pro očkování Petráš.

Balíček čítající zmíněný jód a zinek obsahuje i kvercetin, látku, která se jako doplněk stravy užívá proti zánětům, bakteriím, virům i po bodnutí hmyzem. Další nabízená látka, PQQ, Pyrrolo-chinolin Chinon, běžně pomáhá s udržením správné funkce mozku.

Poslední doplněk v sadě je matoucí: podle popisku jde o „supernabitý uhlík 60 (C60, Nanokarbonové aktivní uhlí).“ Látka C60 spadá do modifikací uhlíku fullerenů, říká se jí Buckminsterfulleren C60, zvláštní je ale její spojení s aktivním uhlím. Na obrázku u produktu navíc ani jednu z těchto látek nenajdeme, místo ní má být podle fotky v balíčku Koenzym Q10 podporující zdravou činnost srdce.

„To opravdu nedává smysl,“ řekl ke kombinaci doplňků stravy Petráš. „Žádný léčebný postup nebyl v kombinaci těchto pěti složek schválený. Vidím za tím cílení na bezradné lidi, kteří neví, jak se k očkování postavit. Toho chtějí nejspíš zneužít,“ podotkl vakcinolog.

Nanoboti? Sci-fi

Podle Petráše navíc může být řada doplňků stravy pro uživatele nebezpečná. „Záleží na množství, které se užije. Jestli je to balení pěti látek, velmi snadno by mohlo dojít k předávkování a ublížení na zdraví. Považuju to za rizikové,“ podotkl.

„Ani nevím, od čeho by se měli lidé detoxikovat,“ pokračoval vakcinolog s tím, že o průvodních jevech očkování zatím víme velmi málo. Časné nežádoucí účinky vakcíny podle něj patří mezi běžné, vážnější reakce jsou velmi vzácné. „Navíc by nám proti nim určitě nepomohl zinek nebo jód,“ dodal Petráš.

Kombinace doplňků by podle stránky měla „očistit tělo od hydrogelů, nanobotů a luciferázy.” Poslední zmíněná látka je enzym umožňující bioluminiscenci živočichů, jev známý například u světlušek.

„A používá se jako detekční činidlo, ve vakcínách rozhodně není. Nechápu, jak přišli na luciferázu,“ divil se vakcinolog.

Hydrogelem pak autoři popisku myslí nejspíš látku, kterou obsahují jiné vakcíny. „Půjde asi o alhydrogel, tady vynechali ono ‚al.‘ V mRNA vakcíně ji nenajdeme. A nanoboti? To má asi připomínat roboty, ale jsou to chiméry z internetu o tom, jak po očkování budeme všichni označkovaní. Kdyby tohle šlo, mohlo by to mít obrovský pozitivní vliv na léčbu řady problémů. Ale je to jen sci-fi,“ podotkl Petráš.

V hledáčku institucí

Server iROZHLAS.cz oslovil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) i Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI). Zjistil, že mají obě instituce e-shop v hledáčku.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce v současnosti řeší podezření na porušení právních předpisů u jiného výrobku nabízeného na této doméně,“ napsal mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

„V rámci informací o potravině prodejce na webu mimo jiné uvedl, že 'balení obsahuje sadu 5 ks látek určených k podpoře zmírnění poškození mRNA vakcínami' a další informace, které lze s velkou pravděpodobností označit za takzvané léčebné tvrzení v rozporu s článkem 7 nařízení EU č. 1169/2011, které není možné uvádět u potravin, tedy i doplňků stravy,” pokračoval mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

O Zdraví od Slovanů se navíc inspekce zajímá i kvůli dalšímu porušení právních předpisů: na stránkách se nikde nenachází obchodní podmínky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se nebude pochybnou sadou proti mRNA vakcínám zabývat, nejde totiž o lék, ale o doplňky stravy. „Doplňky stravy jako takové nespadají do gesce Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ napsala redakci mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

U sady ale podezřelé aktivity slovanského obchodu nekončí. „Tento internetový obchod šetříme s ohledem na možné nelegální obchodování s léčivými přípravky. Vzhledem k probíhajícímu šetření nemůžeme sdělit další podrobnosti,“ zmínila Brunclíková. O jaké léky jde, není jasné, v nabídce e-shopu ale najdeme například Aspirin.

Redakce se několikrát pokusila dovolat na telefonní číslo uvedené na stránce, na hovory nikdo neodpověděl. Původ internetového obchodu je nejasný, jeho majitel využil k zakoupení domény amerického registrátora.