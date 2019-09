‚E-shop už nebude bezplatná půjčovna.‘ Novela zákona zpřísní nakupování na internetu

Špinavé oblečení, notebooky plné dat nebo také rozbité hračky. I v takovém stavu musí internetové obchody přijímat zboží zpět. Ze zákona jim to ukládá 14denní lhůta. Jenže to by se mělo změnit. Česko teď totiž podle Evropské unie musí právě tato pravidla zpřísnit.

Praha 7:02 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít