Soutěska v Hřensku se znovu otevře. ‚Turisté budou z důvodu bezpečnosti chodit s průvodcem,‘ říká Kříž

Edmundova soutěska v Hřensku na Děčínsku se v sobotu znovu otevře turistům. Plavbu na lodičkách po řece Kamenici před třemi lety zastavil ničivý požár v Českém Švýcarsku. Na slavnostní otevření soutěsky ve čtvrtek dorazí politici i lidé, kteří se podíleli na obnově této atrakce. „Věřím, že obec Hřensko má zkušební provoz z hlediska eliminace rizik pro návštěvníky dobře nastavený," říká ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Petr Kříž. Rozhovor Hřensko 9:25 17. července 2025

Kdo všechno se do Edmundovy soutěsky dostane? Jsou tam nějaká omezení?

Omezení tam jsou pouze početní. Ty jsou v gesci obce Hřensko a obec si nastavila limit návštěvníků na každý den vzhledem k tomu, že návštěvníci tam budou chodit z důvodu bezpečnosti v doprovodu průvodce.

Jak je to se vstupenkami? Už se prý nedají koupit online.

Online se nedají koupit. To jsou otázky primárně na obec. Ale v tuto chvíli se budou vstupenky, pokud dobře vím, prodávat v informačním centru v Hřensku, které mimo jiné správa podporuje.

Je teď opravdu bezpečné do soutěsky pustit návštěvníky? Už tam nehrozí žádné nebezpečí? Mluvilo se o tom, že po požáru by se mohly uvolnit některé kusy skal.

V celém území národního parku po požáru děláme jako správa národního parku velmi rozsáhlé bezpečnostní práce, těch se tam udělalo poměrně dost. Věřím, že obec Hřensko má velmi dobře nastavený zkušební provoz z hlediska eliminace rizik pro návštěvníky. Nicméně je potřeba si uvědomit, že jak území soutěsky, tak celé Labské pískovce nelze považovat nikdy za zcela bezpečné, vždycky jsou zde rizika pro návštěvníky.

S jakými dalšími následky nebo uzavřenými cestami je možné se ještě v národním parku i po třech letech setkat?

V oblasti po požáru je hlavní úkol pro správu, který už realizujeme od loňského roku, zajištění bezpečnosti nad bariérami zde nad hřenskými budovami v území zhruba tří kilometrů, je to podél Labe i podél řeky Kamenice. Zde děláme bezpečnostní těžby, dřevo se odváží vrtulníkem. To je náš hlavní úkol z hlediska bezpečnosti. Z pohledu uzavírek je ještě na území po požáru uzavřena například Gabrielina stezka.

Kdy ji otevřete?

Tam vám zatím nemůžu říct přesný termín otevření. My se i po diskusi zde v regionu soustředíme vždycky postupně na konkrétní hlavní úkoly. Takže v roce 2023 to bylo zajištění zprůchodnění cesty na Pravčickou bránu a zajištění zprůchodnění cesty a bezpečnosti Divoké soutěsky. Tam všechno běží už hned od roku 2023. Teď to byly bezpečnostní těžby nad bariérami a Edmundova soutěska. Teď v létě začneme s prvními pracemi na Gabrielině cestě.

Po požáru v roce 2022 správa parku zavedla řadu protipožárních opatření. Nechci to přivolávat, ale jak jste tedy na další podobný požár připraveni?

Realizujeme to průběžně, jak jste správně řekl, už od roku 2023. Teď máme celý komplex různých jak organizačních, tak praktických věcí v terénu. Organizační věci jsou zejména v době, kdy třeba Český hydrometeorologický ústav hlásí zvýšené riziko, tak nějakým způsobem omezujeme vstupy do parku a zároveň zavádíme detailnější kontrolu území.

Od tohoto roku nově používáme automatické drony, takže moji kolegové zkušení v tomto směru dozorují v kritických okamžicích park dronem. Máme zde řadu velkoobjemových požárních nádrží, v letošním roce jsme doplnili další dvě – 70 000 litrů a 100 000 litrů. Jsou umístěny v parku a mohou být v případě potřeby využity pro Hasičský záchranný sbor.

Ještě na závěr, nějaká doporučení nebo rady pro návštěvníky, kteří se k vám chtějí vydat?

Aby se samozřejmě podívali, která místa chtějí navštívit. Nejenom Edmundova soutěska je krásná, je tady těch míst velké množství. Na většině vstupů do parku je uveden informační panel z hlediska aktuálního požárního rizika a zároveň návštěvní řád s tím, jak by se měli návštěvníci chovat. Většina z nich se chová velmi dobře v národním parku, bohužel jsou zde i problémoví návštěvníci. Přeju jim krásné zážitky v národním parku.