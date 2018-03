Že jsou zjištění magistrátní kontroly závažná? V žádném případě, brání se šéf městské policie Šuster

„Chyby jsou administrativně-technického charakteru, většinu z nich jsme navíc odstranili už během kontroly,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz šéf pražských strážníků Eduard Šuster. Odmítá tak kritiku, že by městská policie za jeho vedení pochybila. Kontrola z pražského magistrátu totiž odhalila nedostatky u veřejných zakázek v objemu bezmála 300 milionů korun, výtky pak měli úředníci i k dalším smluvním vztahům. Praha 13:00 26. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel pražské městské policie Eduard Šuster. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pražští radní dostali na stůl a schválili výstup z kontroly městské policie. Hlavní závěr byl, že vzhledem k množství závažných zjištění nelze vnitřní kontrolní systém hodnotit jako funkční. Co na to říkáte?

Musím do hloubky, nemůžu jednou větou. V květnu (loňského roku) byl zpracován protokol zhruba na 58 stran. My jsme proti tomu uplatnili 229 námitek na zhruba 1200 stran textu a příloh. Z těchto námitek kontrolující větší část uznali. To znamená, že kontrolní zjištění v původním protokolu nebyla úplně stoprocentně podložena relevantními závěry. Byly i určité pochybnosti a spory ohledně vedení kontroly a vypořádávání jednotlivých kontrolních zjištění.

„Vyřízení námitek a tím ukončení kontroly bylo podepsáno a stvrzeno ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy, která ze zákona ukončuje kontrolní proces v případě podání námitek kontrolovanou osobou. (...) Výsledky externích auditů nám nejsou známy. Audit nemá vliv na kontrolní zjištění provedené kontrolním orgánem ze zákona a nemůže je měnit.“ ředitelka odboru kontrolních činností Irena Ondráčková

S průběhem kontroly jste nebyl úplně spokojen?

Měli jsme určité pochybnosti. Instituce, na které jsme se obrátili a které to posuzovaly, nám ve všech věcech daly za pravdu.

Pochybnosti ohledně čeho?

Způsobu kontroly, zjištěných závěrů i postupu při kontrole. Magistrát si kvůli pochybnostem nechal zpracovat externí audit a výsledky říkají, že městská policie funguje velmi dobře.

Přišel jsem v roce 2013, nebyla tady žádná pravidla, žádné ekonomické procesy. Jediné, co relativně fungovalo, byli strážníci v ulicích. Ale z hlediska ekonomického zabezpečení – nula. Na podzim roku 2014 vznikla specializovaná skupina na veřejné zakázky. Fungovat začíná od roku 2015. Děláme si všechny veřejné zakázky sami.

Druhý důležitý moment: vznik a obsazení pozice interních auditorů, vznik a schválení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, stanovení plánu priorit. Od konce roku 2015 byly téměř všechny zakázky, které byly kritizovány, uzavřeny na dobu neurčitou nebo jsme v nich cítili nějaký problém, přesoutěženy a zhruba v osmdesáti procentech z nich jsme dosáhli na poloviční nebo dvoutřetinové ceny.

Magistrátní kontrola si vytipovala 35 zakázek, které byly vypisovány nebo uzavřeny v letech 2014 až 2016. Tedy v době, kdy už fungovala vámi zmiňovaná specializovaná skupina.

Vznikla na konci roku 2014, začala fungovat 2015.

Ale velká část z nich už proběhla pod dohledem této skupiny. A přesto kontrola konstatovala, že u zakázek v objemu 293 milionů nebyly prostředky využity zcela hospodárně. Vy to nepovažujete za závažné zjištění?

Kontrola to tak neřekla. Řekla, že nelze potvrdit, že finanční prostředky byly čerpány oprávněně, což ještě neznamená, že byly čerpány neoprávněně.

Co to znamená?

Jak jsem říkal, (skupina veřejných zakázek) vznikla ke konci roku 2014, začátkem roku 2015 začíná fungovat. Od té doby tato skupina realizovala zhruba 250 zakázek nad 500 tisíc korun. Jestli mají kontroloři vzorek 35 (zakázek) a u 24 konstatují nějaký problém, tak to bylo spíše technického nebo administrativního charakteru. A můžu to dokázat.

Konkrétní pasáž ze zprávy si můžete přečíst zde, obrázek se zvětší po rozkliknutí:

Ze zprávy odboru kontrolních činností, kterou schválila Rada hlavního města Prahy. | Zdroj: Český rozhlas

Samotná zjištění nepovažujete za závažná?

V žádném případě. Je tam část věcí, kdy kontrola měla pravdu. Například že jsme pozdě o několik dnů něco zveřejnili na profilu zadavatele; že jsme část zadávací dokumentace měli nazvanou jinak; že jsme o výběru uchazeče neinformovali ostatní uchazeče. Ale to všechno jsou věci, které byly až v okamžiku, kdy byla podepsána smlouva. Ani jedna z těch věcí se nestala před vypsáním zakázky, v (jejím) průběhu, v průběhu hodnocení a neovlivnila cenu ani výběr uchazeče.

Působí to tak, že zlehčujete zjištění kontrolního orgánu.

V žádném případě. Je potřeba se dívat na zprávu (magistrátu) tak, že to psal někdo, vůči komu jsme uplatňovali nějaké pochybnosti.

Takže ze strany magistrátu mohlo dojít k nějakému účelovému zkreslení? Nebo co naznačujete?

Zkreslení asi ne, ale stejný závěr se dá popsat různými slovy.

Na pravou míru

Měli jste možnost seznámit se se závěry, které dostala zkraje února na stůl Rada Prahy?

Neexistuje očištěný protokol, ale jeho verze a k němu tři dodatky. Výtah, který dostala rada, jsme neviděli, nedostali jsme ho ani k připomínkám. My jsme se k tomu ani nemohli vyjádřit.

„Kontrolou oprávněnosti vyplácení odměn za 4. čtvrtletí 2016 bylo zjištěno, že obecné zdůvodnění odměn neodpovídalo ustanovení zákona - odměny byly vyplaceny za dobré pracovní výsledky nebo za úspěšné splnění pracovních úkolů. Kontrolou pracovních výkazů a mzdových listů za rok 2016 bylo zjištěno, že u 5 zaměstnanců neodpovídaly proplacené hodiny za práci přesčas údajům o počtu odpracovaných hodin uvedených ve výkazech. Příplatky nebyly vyplaceny v plné výši a u 2 pracovníků nebyla vyplacena odměna za pracovní pohotovost v rozporu se zákoníkem práce (v průběhu kontroly v roce 2017 byly doplaceny příplatky za přesčasy a odměna za pracovní pohotovost).“ zpráva odboru kontrolních činností

Kontrola byla složena ze tří částí. Kromě zakázek tam bylo ještě hospodaření s majetkem, které dopadlo na jedničku. Snad kromě toho, že náš vnitřní předpis odkazoval na jeden neplatný dokument. Další byla personální oblast, kde u pěti zaměstnanců z 2550 bylo špatně proplaceno pár hodin (viz box vpravo; pozn. red.). U dvou návrhů chybělo zdůvodnění odměn. Před slovem odměna vypadlo slovo „mimořádná“.

Pak tam byly tři chybně započítané praxe studentů. Takže ano, nějaká pochybení tam byla, ale byla napravena ještě v průběhu kontroly. A byla přijata opatření, aby se to minimalizovalo. U takto velké organizace, která má přes 2000 zaměstnanců, jsou to drobné administrativní věci.

Buďme konkrétní. U faktury na právní služby u Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý vám kontroloři vyčítají, že kritéria byla stanovena nehospodárně, protože cena za vícepráce byla překročena pětinásobně.

My jsme za tu službu zaplatili 87 tisíc korun, kdy ještě neexistovala skupina veřejných zakázek. Bavíme se o zakázce na administraci veřejné zakázky za 126 milionů korun.



Ze zprávy magistrátního odboru kontrolních činností. | Zdroj: Český rozhlas

Nedostatky vám magistrátní kontroloři vytkli také v případě zakázky na autoservis služebních vozů, který zajišťuje společnost Jíša. Majitel dané firmy přitom figuroval v korupčním případu vašeho předchůdce Vladimíra Kotrouše, který byl odsouzen za korupci.

Pan Jíša byl ten, který na tu kauzu upozornil a díky kterému se odhalila. K autoservisu: městská policie platila za mého předchůdce za servis vozidel zhruba 30 až 36 milionů ročně. Za mě platí zhruba 10 milionů. Ze servisu vozidel jsme vyjmuli motocykly, které byly dříve součástí smluvního vztahu s autoservisem Jíša. Nyní je máme vysoutěžené zvlášť u jiného servisu.

To byla jak velká část?

Zhruba 5 milionů, ale nevím to jistě. Pak další část: zavedli jsme v rámci servisu schvalování oprav, zavedli jsme program, který nám říká, když máme nějaké poškození, co se bude opravovat. Podle nás je nezbytné, aby nám servis vozidel zajišťovaly autorizované servisy s autorizovanými náhradními díly. Tady ale máme spor s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, který nám to řízení zrušil a my jsme byli nuceni dát žalobu. Teď čekáme, jak to dopadne.

„A takhle můžeme vzít zakázku po zakázce a můžeme se bavit o cenách. Třeba balistické vesty, také jsou v kontrole zmiňované. Přede mnou se nakupovala balistická vesta ve stejné třídě ochrany za 23 500 korun jedna. Nyní se nakupuje za 5 900 korun. Tak ať mi nikdo nevykládá, že to jsou nehospodárně vynaložené prostředky. Za jednu nevymoženou exekuci jsme platili 1400 korun. Rozhodli jsme se to přesoutěžit, jeden haléř. To je rekord. “ ředitel strážníků Eduard Šuster

Když odmítáte veškeré výtky magistrátu, podle vás tedy není co napravovat?

Neodmítáme veškeré výtky. Říkáme, že k určitým pochybením administrativně-technického rázu došlo.

A to je jaká část s ohledem na kontrolu magistrátních úředníků?

Deset až dvacet procent.

Jak je to s opatřeními, abyste se chyb napříště vyvarovali?

Většina problémů, které byly zjištěny, se odstranily už v průběhu kontroly. Anebo se na nich nyní pracuje.

Můžete být konkrétní?

Jde o opatření typu administrativního i personálního. V případě jednoho zaměstnance, který pozdě zakázky zveřejňoval, bylo přijato pracovněprávní opatření. Vzhledem k tomu, že to nemělo vliv na cenu ani výběr dodavatele, byl vyhozen. Zbytek jsou technicko-administrativní věci.

Zmiňoval jste, že je protokol a k němu další zprávy. Takže radní při schvalování podle vás neměli komplexní informaci? To, co vzali na vědomí, bylo podle vás nekompletní?

Vycházeli pouze z odboru kontroly, nevycházeli z externích věcí, které k tomu byly zpracovány. Existují další zprávy, které nám daly ve všem, tedy v 99 procentech případů za pravdu.

Proč jste požadovali kontrolu kontroly?

Za tým lidí, který vedu, ručím, dělají všechno to, co mají dělat. Ve smyslu neovlivňování zakázek, nemanipulace, naopak když to řeknu obráceně, všechny zakázky, které se mají dělat, se dělají efektivně, hospodárně, účelně. Prostě na tom místě nelpím. Kdo se bojí o místo, nemůže správně rozhodovat. Ale jde o lidi, kteří to tu dělají. Ze stavu, který nefungoval, to dostali do stavu, který funguje. A to byl ten moment, kdy jsem řekl "takhle ne" a musel jsem to uvést na pravou míru.

Úvahy o rezignaci

Měl jste možnost tuto záležitost probrat s radním Liborem Hadravou (ANO), který má v Praze na starosti bezpečnostní politiku, nebo přímo s primátorkou Adrianou Krnáčovou?

Měl jsem možnost probrat to s panem radním, s nikým jiným ne. Nikdo jiný ani nic neříkal, že by bylo něco špatně. Naopak pan radní hodnotil situaci v městské policii jako vysoce pozitivní.

S primátorkou Krnáčovou jste výstup kontroly magistrátních úředníků tedy nediskutoval?

Ne. Osoba řídící městskou policii je pan radní Hadrava.

Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Už v minulosti se v médiích objevila informace, že primátorka není s vaší prací plně spokojena (viz box vlevo níže), kritika zněla i od odborové organizace. Nevnímal jste tuto kontrolu i jako možnou snahu docílit vašeho odvolání?

Nechci spekulovat. Když to ale řeknu s nadsázkou, tak za poslední rok a půl tady kromě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byly všechny kontroly, které existují. Doposud nikdo z vedení hlavního města neměl výtku k fungování městské policie. Naopak, všechny věci, které procházely radou, byly hodnoceny vysoce pozitivně, protože vedly k úspoře finančních prostředků.

Také se nedomníváte, že by daná kontrola mohla zpochybnit vaši pozici v čele městské policie?

Nemyslím si to. Jsem schopen každou tu zakázku rozebrat do koruny a říct, kolik úspor finančních prostředků přinesla.

„Nebudu skrývat, že jsem s prací pana Šustera ne úplně spokojená. Ale zda to bude vést k jeho odvolání, to nevím. Každopádně si umím představit, že městská policie by měla pracovat jiným způsobem, než pracuje. Počkáme si na výsledky a pak to zhodnotíme. (...) A obecně si myslím, že systém, jakým způsobem městská policie vykonává svoji práci, není úplně užitečný. Ať už při zabezpečování veřejného pořádku, což je jejich primárním cílem, či při poskytování informací cizincům, případně těm, co přijdou do Prahy.“ pražská primátorka Adriana Krnáčová

Úvahy o vaší rezignaci na stole nebyly?

V žádném případě. Z mé strany ani ze strany pana Hadravy žádné takové úvahy nebyly. Jestli byly u někoho jiného, to se musíte zeptat jich.

Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) například zmiňoval, že je s vaší prací nespokojen. V dubnu 2017 ho server iDnes.cz citoval, že „nezvládáte svou roli dobře, což se odráží i na činnosti městské policie“.

Mně to nikdy neřekl. Naopak na všech jednáních, které vedeme například k zónám placeného stání, to hodnotí velmi dobře. Jestli se někdy vyjadřoval do tisku, to nevím, nikdy ale oficiálně. Ze strany vedení města, kam řadím primátorku, radu, nezaznělo jediné negativní stanovisko k fungování městské policie.

Jak si tedy vysvětlujete, že se například primátorka Krnáčová o vaší osobě vyjadřovuje v médiích kriticky?

To já nevím. Jak se k tomu mohu vyjadřovat, když nevím, jak to je? To píšou média. Je to pravda? To já nevím. Vy to víte?

Jak si tu kritiku vysvětlujete?

Bavíme se o něčem zprostředkovaném. Pokud má někdo pocit, že bych neměl být ředitelem městské policie, nechť ten bod zařadí na jednání zastupitelstva. Odhlasuje to. A hlavně ať ten krok zdůvodní.