Šesti z deseti učitelů v mateřské školce hrozí syndrom vyhoření, uvádí nový výzkum

Petra Motyčková učí ve školce přes 25 let, během své kariéry řešila vyšší míru stresu, ovšem ne kvůli dětem. „Setkala jsem se s jinou formou vedení a úplně mi to nevyhovovalo, proto jsem se dostala do určitého stresu. A tu situaci jsem samozřejmě řešila,“ popisuje Motyčková Radiožurnálu.

Právě dlouhodobý stres ale může vést k syndromu vyhoření, jak upozorňuje Irena Smétáčková z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. „Syndrom vyhoření představuje subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, která se vyznačuje velice sníženou energií a nezájmem o tu profesní oblast,“ vysvětluje Smetáčková.

Vůbec nejvíc jsou syndromem vyhoření ohroženi lidé ve vedení mateřských škol, vyplývá z výzkumu, do kterého se zapojilo téměř 900 předškolních pedagogů.

Pozitivní přístup

Z tiskové zprávy EDUkační LABoratoře vyplývá, že syndromem v různých stupních trpí 61 procent předškolních pedagogů. „U těchto učitelů a učitelek je vysoké riziko, že dojde k plnému rozvinutí syndromu vyhoření, a proto by jim měla být věnována zvýšená pozornost ze strany vedení škol a poradenských služeb. Téměř pětina pedagogů vykazuje střední až závažné projevy vyhoření, což znamená, že je u nich syndrom vyhoření již rozvinut a byla by vhodná individuální odborná pomoc. Pouze u 21 procent pedagogů nebyly zaznamenány žádné projevy syndromu vyhoření,“ stojí ve zprávě.

Výsledky studie se také zaměřují na možná řešení. „Prevence spočívá především ve zvládání takzvaných copingových strategiích. Jde o strategie zvládání zátěže, které se dělí na pozitivní a negativní. Výzkum prokázal, že čím více učitelky a učitelé používají pozitivní coping, tím méně trpí pocitem vyhoření, a naopak, čím více využívají negativní coping, tím častěji se u nich projevy vyhoření objeví,“ stojí ve zprávě.