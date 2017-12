Jednoznačné vítězství, reagují na soud odpůrci EET. Ukázalo se, že funguje, kontrují zastánci evidence

Ústavní soud v pátek zrušil některé části zákona o elektronické evidenci tržeb. Návrh na zrušení zákona podala v minulém volebním období skupina pravicových poslanců. Ti na rozhodnutí soudu ještě v pátek dopoledne reagovali. Stejně jako zastánci elektronické evidence. Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové je zásadní, že soud zákon jako celek nezrušil. Podle Marka Bendy z ODS se ukázalo, že autoři stížnosti „od začátku měli pravdu." Praha 13:02 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová ministryně financí za ANO Alena Schillerová | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Andrej Babiš (ANO) v textové zprávě uvedl, že je podstatné, že zákon o elektronické evidenci tržeb platí. Blíž ale rozhodnutí soudu komentovat nechtěl. „Nebudu to komentovat, nejsem ministr financí a neznám vůbec rozhodnutí soudu,“ uvedl v textové zprávě.

Podobně rozhodnutí hodnotí i nová ministryně financí Alena Schillerová za ANO. „Vítám to, že Ústavní soud nezrušil zákon jako celek, což bylo součástí návrhu. A potvrdil ho jako legitimní nástroj prověřování daňových povinností, to je zásadní informace,“ řekla Schillerová.

Jeden z autorů stížnosti - poslanec Marek Benda z ODS - rozhodnutí soudu uvítal. „Myslím, že je to naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu. Že elektronická evidence služeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený. A v tomto roce nic nového zavedeno zcela zjevně nebude. Všichni ti, na které by měla spadnout čtvrtá vlna, jsou minimálně pro letošní rok ochráněni,“ uvedl Benda pro Radiožurnál.

Rozhodnutí vítá i dlouholetý kritik EET Miroslav Kalousek z TOP 09. „Ono to nikdy nemělo precedens, to udělala opravdu až tato vládní koalice, že si dovolila předčasně ukončit rozpravu. Pevně doufám, že poté, co Ústavní soud řekl, že ta stížnost byla oprávněná, pevně doufám, že žádná příští sněmovna už si to nikdy nedovolí,“ řekl Radiožurnálu.

„Celkový nález odpovídá tomu, co jsme říkali. Ten zákon je nepřipravený, je to legislativní paskvil. Musí být výrazně upraven a třetí a čtvrtá vlna nesmí být bez takové úpravy spuštěna,“ dodal Kalousek ve vysílání České televize.

Kromě něj na páteční výrok Ústavního soudu reagoval i Jan Skopeček, poslanec ODS. „Pokud je to tak vážný zákon, tak jakékoliv změny, i co se týče toho, na koho se má EET uplatnit nebo má být výjimka, má znovu projednávat Poslanecká sněmovna a Senát, které ten zákon schvalovaly. Nemá to dělat ministerstvo pouhou vyhláškou,“ řekl.

Podobně jako Babiš či Schillerová situaci okomentoval Petr Dolínek z ČSSD. Podle něj nejsou z zákoně fatální chyby. „Bylo jasně řečeno, že je tam několik věcí, které je třeba pozměnit. Je to samozřejmě věc právního názoru a je potřeba to respektovat. Bude to pro tuto vládu jednoznačně jeden z prvních úkolů, kterým se bude zabývat. Ale jako celek se ukázalo, že EET funguje,“ řekl pro ČT.

Ústavní soud zrušil náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Vláda prý předem náležitě nezvážila dopad na zbývající povinné subjekty. Třetí fáze měla začít 1. března příštího roku a týkat se občerstvení, farmářských trhů či zdravotních a sociálních služeb. Čtvrtá fáze pak měla zahrnout řemeslníky a začít platit v červnu 2018.

„EET má smysl, jsme v 21. století. Má smysl pro ty, kteří vydávají stovky účtenek denně, tam to smysl dává. Ti s nižším obratem, kteří vydávají málo účtenek, tam by se to mohlo dávat na bázi motivační,“ uvedl ve vysílání ČT Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Rozhodnutí soudu přivítal Jan Hamáček z ČSSD, která v předchozí vládní koalici zákon prosazovala. „Takto složitý zákon asi může mít problémy, ale já to pokládám spíš za technické věci, které Ústavní soud upravil. To gros zůstává, ukazuje se, že ten zákon je v souladu s českým právním řádem a že je i potřebný. To konstatoval i Ústavní soud, že jeho cílem je zlepšit výběr daní,“ řekl.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík ocenil, že soud zrušil spuštění třetí a čtvrté etapy EET, což Starostové dlouhodobě požadují. „Navíc budeme požadovat, aby se v rámci 1. a 2. vlny evidence netýkala ani neplátců daně z přidané hodnoty,“ uvedl na twitteru. Uvítal také to, že na účtenkách se nemají podle soudu uvádět identifikační čísla. „Zpracováváním rodných čísel v případě účtenkové loterie se nepřiměřeně zasahuje do soukromí občanů,“ myslí si.

Ústavní soud zrušil spuštění třetí a čtvrté etapy #EET, což dlouhodobě požadujeme. Palec nahoru. Navíc budeme požadovat, aby se v rámci 1. a 2. vlny netýkala ani neplátců DPH. — Petr Gazdík (@petrgazdik) 15. prosince 2017

„Jsem rád, že soud dal v některých případech za pravdu naší stížnosti na zákon o evidenci tržeb. Za neméně důležité považuji, že ÚS také konstatoval, že ukončení rozpravy při schvalování EET bylo v rozporu s jednacím řádem,“ komentoval rozhodnutí na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala.

Jsem rád, že @usoud_official dal v některých případech za pravdu naší stížnosti na zákon o evidenci tržeb. Za neméně důležité považuji, že ÚS také konstatoval, že ukončení rozpravy při schvalování EET bylo v rozporu s jednacím řádem. https://t.co/RfdNHspGzp — Petr Fiala (@P_Fiala) 15. prosince 2017

Zrušené body Zákona o evidenci tržeb §5 odst., písm. b) — Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat.

— část §18 odst. 2 — Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve. §20 odst. 1, písm. b) — Poplatník je na účtence povinen uvádět své daňové identifikační číslo. A odst. 2 — Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

— §37 odst. 1, písm. b) ve slovech — „do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. A písm. c)