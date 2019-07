Kontroly EET na bleších trzích v Praze: třicítka úředníků v akci, přínos pro rozpočet neznámý

„O víkendu vyrazili naši kontrolní pracovníci na nákupy na tržiště na Praze 9. U veškerých kontrolních nákupů došlo k porušení zákona: ať již k nezaevidování tržby do systému EET nebo dokonce podnikání bez DIČ. Akce znovu ukázala, že EET má smysl a narovnává podnikatelské prostředí,“ napsal v polovině června finanční úřad pro Prahu na svůj twitter.

Uživatelé sociální sítě začali úředníky okamžitě kritizovat. Zásah na trhu označovali za šikanu drobných prodejců ze strany berního úřadu.

Nyní se ukazuje, že finanční správa neví, jaký efekt a dopad na státní rozpočet by akce mohla mít. Server iROZHLAS.cz informaci požadoval na základě informačního zákona, finanční správa ale odpověď nedodala s tím, že ji vůbec nemá.

Třicítka úředníků

„Požadavek žádosti má charakter informace, která v žádané podobě u správce daně neexistuje,“ odpověděla finanční správa na žádost, na jejímž základě chtěl server znát efekt kontroly na státní rozpočet.

Na přímý dotaz, zda finanční úřad třeba už před kontrolou odhadoval efekt kontrolní akce, neodpověděla ani mluvčí pražského finančního úřadu Miroslava Bardonková.

Červnové kontroly na bleších trzích se přitom účastnilo 28 pracovníků finanční správy, jak vyplývá z informací, které se serveru iROZHLAS.cz na základě informačního zákona už získat podařilo.

Jak kontrola probíhala, popsal tehdy pro iROZHLAS.cz ředitel trhů Roman Cileček. „Přišli ráno v 7 hodin v civilu. Otravovali prodejce s tím, že už jim lezli do krabic a velice chtěli něco rychle koupit. Tak prodejci v dobré víře jim to prodali, pak teda dovybalovali a podobně. Pak si tam nakráčela v osm, devět hodin celní správa a frajeři v civilu se pak vrátili, a že jim nedali doklad EET a tak. To mi přijde, jako když si policie stoupne za prudkou zatáčku a tam měří rychlost,“ řekl.

Jedním z prodejců, kteří měli zákon porušit, je podle něj člověk bez domova. „Vím, že jeden z nich nemá EET, nemá ani živnost, je to bezdomovec, zná lidi, kteří to prodávají, tak si to od nich bere, udělal si stánek, snaží si vydělat, ale teď ho čapli,“ dodal.

Během kontrolních nákupů úředníci nakoupili třeba gumové autokoberce, spodní prádlo, čokoládové bonbóny, pracovní rukavice nebo sprchový gel. Jeden nákup vyšel v průměru na necelých 300 korun. Dohromady se jednalo o zboží za asi 4 tisíce korun.

Kritika opozice

Postup úředníků se nelíbí ani některým opozičním politikům. „Opravdu by mě zajímalo, jaké byly fiskální přínosy této akce v porovnání s náklady na vyslání takového počtu kontrolorů. Samotné EET nepřineslo deklarované fiskální přínosy, ale přineslo možnost trestat nikoliv za daňové úniky, ale za různá administrativní pochybení s EET spojená,“ uvedl místopředseda sněmovního kontrolního výboru Vojtěch Munzar (ODS), který se v minulosti zabýval například kritizovanými výzvami pro svatebčany, které rozesílala finanční správa taktéž kvůli kontrolám EET.

„Problém je, že neznáme skutečná čísla, která přineslo zavedení EET vůbec, natož kontrola na bleším trhu. To je přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout zastavením 3. vlny EET: kontrolám drobných obchodníků, stánkového prodeje apod. Původně to měl být bič na velké neplatiče – a kde jsme dnes?“ doplnil poslanec STAN Petr Gazdík.

Pirátský poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík v souvislosti s kontrolami připomněl, že se policie zabývá reklamou na farmě Čapí hnízdo. „Doporučil bych berňáku soustředit se spíše na fiktivní faktury na reklamu v řádu desítek milionů korun, než na likvidaci bleších trhů,“ uvedl.

Munzar zase zmínil dotace pro holding Agrofert, které aktuálně řeší Evropská komise. „Na jednu stranu jsme svědky až nepřiměřené přísnosti státní moci na drobné živnostníky, na druhou stranu ministerstva těm největším posílají stamilionové dotace,“ dodal.

12 pokut na místě

Krátce po kritice zveřejnil úřad tiskovou zprávu, ve které popisoval výsledek akce. „Kontroloři provedli v rámci akce celkem 14 kontrolních nákupů, přičemž k porušení zákona došlo u každého z nich,“ stojí ve zprávě.

Ve 12 případech došlo podle berního úřadu k nezaevidovaní tržby s tím, že většina z prodejců na místě zaplatila pokutu. Jen tři případy budou řešeny v přestupkovém řízení. Dva kontrolní nákupy ukázaly, že prodejci neměli přidělené daňové identifikační číslo.

Podle Cilečka aktuální kontrolní akce prodejce neodradila. „Strašná spousta se nám jich odhlásila, když to EET začalo. Máme tam zhruba 300 prodejních míst a když ta vlna začala, tak nám takových 40 prodejců odpadlo,“ dodal.