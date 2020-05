500 korun pro malá s. r. o., přerušení EET a odchodné pro strážníky. Prezident Zeman podepsal tři zákony

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek podepsal dva zákony související s koronavirem. Společníci malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, tak budou moci žádat o státní příspěvek 500 Kč denně. Zároveň bude přerušena do konce letošního roku EET, aby nezatěžovala podnikatele během krize. Informoval o tom mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident podepsal i novelu týkající se odchodného pro strážníky. Praha 14:32 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příspěvek společníkům malých s. r. o. představuje obdobnou podporu, kterou již předtím získaly osoby samostatně výdělečně činné. Jde nejen o živnostníky, ale třeba o lékaře a další podobné samostatně působící profese. Uvedenou částku dostávají za každý den.

Senát chtěl v novele změnit zdroj peněz pro vyplácení bonusu. Vláda ho vyplácí z vybraných daní z příjmů zaměstnanců. Jde ale o sdílenou daň, o níž se vláda dělí s kraji a obcemi. Samosprávy tak přicházejí o peníze do svých rozpočtů. Senát chtěl, aby příspěvek vyplácel stát přímo z rozpočtu. Sněmovní většina ale návrh Senátu odmítla.

Zároveň Zeman podepsal i zákon týkající se EET. Parlament už koncem března schválil jeden odklad EET, který měl trvat tři měsíce po skončení nouzového stavu. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav skončil 17. května. Zákon tak fakticky odložil i spuštění poslední fáze EET, která měla nastat 1. května.

Odchodné pro strážníky

Prezident ve čtvrtek podepsal i poslaneckou novelu, která od ledna zavede nárok na odchodné pro obecní strážníky. Předloha také zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zpřísňuje podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti.

Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné bude činit jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Podobně je odchodné upraveno u zdravotnických záchranářů.

Odchodné dostávají také policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů, a to po šesti letech služby. Podle odsloužených let mohou získat až šestinásobek měsíčního příjmu. Po nejméně 15 letech služby mají příslušníci nárok na výsluhy, které se podle odsloužených let pohybuje od pětiny do poloviny měsíčního příjmu.

Odchodné mohou dostat za určitých podmínek vojáci. Základní činí čtyřnásobek průměrného měsíčního platu, pokud jejich služební poměr trval alespoň 15 let, nejvyšší šestinásobek platu. Také vojáci dostávají s odchodným i výsluhy. Mají na ně nárok, pokud byli u vojska 15 a více let. Každoměsíční výsluha se vypočítává podle počtu odsloužených let a pohybuje se od pěti až do 55 procent průměrného platu.