Podivné praktiky v účtenkovce: hráč zaregistroval 11 tisíc dokladů za měsíc, ministerstvo to neřeší

Měsíčně vyjde stát asi na 6,5 milionu korun, resort financí přitom netuší, zda ji neovládají herní mafiáni. Řeč je o účtenkovce, která formou soutěže pomáhá s kontrolou EET. Lidé v ní můžou vyhrát milion korun i automobil. Server iROZHLAS se zajímal o to, zda v ní nedochází k nekalým praktikám. Nejaktivnější hráč totiž zaregistroval podle statistiky za srpen 11 tisíc účtenek a na internetu fungují i bazary, kde se směňují účtenky za 0,01 koruny. Praha 6:00 25. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace Účtenkovka při spuštění na telefonech iPhone společnosti Apple. (Ilustrační snímek) | Foto: Tech&All | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Denně může hráč zaregistrovat jen jeden účet z jednoho obchodu. „Vzhledem k tomu, že účtenkovka je rodinná soutěž, na jeden hrací účet může soutěžit i více lidí, například celá rodina,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch na dotaz, zda je možné, aby jeden hráč poslal denně i 400 účtenek.

Účtenková loterie Loterii spustilo ministerstvo financí před dvěma lety, a to jako podpůrný nástroj k elektronické evidenci tržeb, známou pod zkratkou EET. Hra má lidi motivovat, aby si od obchodníků účtenky přebírali a zároveň funguje jako kontrola, že byla účtenka zaslaná do systému finanční správy. Podmínky hry jsou jednoduché: stačí si po nákupu ponechat účtenku a pomocí aplikace ji zaregistrovat. Ze zaregistrovaných účtenek se jednou měsíčně losuje přes dvacet tisíc výherců, kteří mohou získat ceny od stovek korun do jednoho milionu.

V srpnu totiž neaktivnější soutěžící v loterii zaregistroval něco přes 11 tisíc účtenek. V praxi to znamená, že jich musel denně do systému poslat víc než 350, tedy zhruba každé čtyři minuty jednu, a to i v noci.

Nejednalo se přitom o výjimečný případ, už v květnu resort financí informoval, že jeden hráč byl schopný do soutěže přihlásit přes 12 tisíc dokladů. Pravidla hry navíc jasně říkají, že každý den je možné přihlásit do slosování jednu účtenku od jednoho obchodníka, aktivní soutěžící by tam musel mít doma na každý den více než 350 účtenek Z 350 různých obchodů.

Účtenky za haléř

Pravidla účtenkovky navíc nestanovují, jakou hodnotu musí mít zaregistrovaná účtenka. Právě to přitom může být cesta pro podvodníky. „Lidé zjistili, že nezáleží na hodnotě účtenky. V podstatě si můžete založit obchod a vytvářet tisíce účtenek,“ popsal pro server iROZHLAS.cz programátor Marek Sušický, který dlouhodobě sbírá data o EET.

Lidé tedy mohou do aplikace registrovat třeba i účtenky za 0,01 koruny. Samo ministerstvo přiznává, že i účtenky s takto nízkou hodnotou v systému jsou – jedná se prý ale maximálně o stovky dokladů. „Což při celkovém počtu zaregistrovaných účtenek představuje zhruba několik setin promile,“ uvedl Vojtěch z resortu financí.

Bazar účtenek, na namž hráči Učtenkovky směňují doklady | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pochybnosti o tom, že by se hry ujali profesionální hráči či podvodníci, ale nemají. „Je-li prokázán podvodný nebo neetický způsob jednání, je účtenka zrušena. Kontrola je prováděna při samotné registraci účtenky. Tím, že lze účtenku registrovat jen jednou, a to až po předchozím ověření v sytému evidence tržeb,“ napsalo ministerstvo financí. Ke zrušení hráčského účtu, což podle pravidel je možné, úředníci nikdy nepřistoupili.

Internetové bazary

Po spuštění loterie se objevily specializované facebookové profily a bazary účtenek, kde začal probíhat směnný obchod. „Bazar účtenek profíkům pomáhá, protože pokud zadají účtenku v hodnotě 0,01 koruny, tak ji mohou dát na internetový bazar a tam se účtenky ihned properou,“ popsal Sušický. Právě tím by se dle něj dalo vysvětlit, proč nejaktivnější hráč má za poslední rok v průměru kolem 12 tisíc účtenek za měsíc.

‚Účtenkovka je úspěšný projekt.‘ Přesto si ministerstvo objednalo průzkum mezi lidmi za 133 tisíc Číst článek

Platidlem na těchto stránkách jsou kredity – za každou účtenku tady člověk zaplatí jeden kredit. Například stránka Bazar účtenek vychází vstříc i hráčům, kterým se nechce účtenky sbírat a nahrávat, mohou si totiž kredity i koupit: 140 kreditů vyjde na sto korun a 1800 kreditů na 990 korun.

Redakce iROZHLAS.cz se snažila dopátrat, kolik účtenek v hodnotě 0,01 koruny je na této webové stránce zaregistrováno. Nikdo ale na zaslané dotazy nereagoval. Nejedná se o jediný portál. Obchodování s účtenkami probíhá i na stránkách účtenky.net nebo na stastnababiska.cz, ani tyto portály na dotazy redakce nereagovaly.

Nezájem ministerstva

Ministerstvo financí na dotaz, zda jsou takovéto bazary v souladu s pravidly, odpovědělo, že cílem projektu je motivovat zákazníky k přebírání účtenek, a tím zlepšovat fungování elektronické evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní a že průběžně analyzuje a vyhodnocuje podněty k účtenkové loterii a nevylučuje do budoucna i úpravy pravidel.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Detailnější informace o účtenkách a hráčích ale ministerstvo financí nezjišťuje. „Máme informace pouze o výhercích. S provozovatelem účtenkovky, což je společnost Wincor Nixdorf, průběžně kontrolujeme dodržování pravidel. Data má ale firma Wincor Nixdorf, my je nemáme k dispozici,“ sdělil mluvčí resortu redakci.

Ministerstvo financí by si přitom informace o tom, kdo se účastní státní loterie, která je financována ze státního rozpočtu, mohlo vyžádat. „Dodavatel je povinen zpracovávat a poskytovat objednateli soubor statistik nebo údajů, které se týkají účtenkové loterie,“ stojí ve smlouvě z roku 2017.

Daňoví poplatníci to zaplatí

Měsíčně ministerstvo zaplatí firmě Wincor Nixdorf za správu loterie 1 032 785 korun bez DPH. K tomu se ministerstvo zavázalo, že bude firmě platit každou 0,62 koruny za SMS zprávu, která bude s provozem účtenkovky spojena a dalších 1,67 korun pokud bude převádět peníze na účet výherce. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v Registru smluv.

Zástupci dvou ostravských firem obešli systém EET, uvedla policie s tím, že je to v Česku poprvé Číst článek

Celková hodnota smlouvy, kterou ministerstvo financí uzavřelo, vyšla na 61 967 100 bez DPH. Pokud se rozpočítají měsíční náklady na provoz a ještě výše roční výhry, přijde Účtenkovka daňové poplatníky na 6,5 milionu korun bez DPH měsíčně.

„Do měsíčních výdajů se započítávají i ceny. 1. výhra činí 1 milion korun, 2. výhra automobil, 3. výhra 300 tisíc korun a 4. výhra 200 tisíc korun. Pátý vylosovaný hráč dostane sto tisíc korun,“ uvedlo ministerstvo.

Resort investuje nemalé peníze také do kampaně v rádiu, kam putuje podle smlouvy zveřejněné v registru smluv drtivá většina letošního rozpočtu na marketing. Propagaci soutěže měla zajistit společnost Radio United Broadcasting, která za to dostala 3,2 milionu korun. Spoty se vysílaly od dubna do července na rádiu Impuls, které patří do holdingu Agrofert, a rádiu Kiss.